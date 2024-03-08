Heinz dünyanın ilk ketçap sigorta poliçesini başlattı

• Heinz müşterilerinin neredeyse %48'inin düzenli olarak ketçap kazalarıyla karşılaşması ve %91'inin bunun her zaman riske değer olduğunu söylemesi üzerine Heinz Arabia, ketçap felaketlerinin üstesinden gelmek için 57 talebi kapsayan çığır açan ketçap sigorta poliçesini sunmak üzere çalışan hakları uygulamasıyla ortaklık kurdu

DUBAİ, BAE, 8 Mart 2024 /PRNewswire/ -- Heinz Arabia, bazen kendini biraz kaptıran ketçap severler için yeni bir çözüm sunduğunu duyurdu -dünyanın ilk- ketçap sigorta poliçesi. Yeni sigorta kapsamı, günlük ketçap dökülmeleri, sıçramaları ve lekelerinin yarattığı stres ve rahatsızlığı hafifletmeyi amaçlıyor.

Heinz launches world's first ever ketchup insurance policy

Ketçapla ilgili kazaları gösteren sayısız sosyal medya paylaşımından esinlenen Heinz Arabia, Heinz'ın her zaman risk almaya değer olduğuna inananlar için 57 farklı tazminat türünü kapsayan kapsamlı bir sigorta ve yan haklar paketi geliştirdi. Halı ve giysilerdeki lekelerden evcil hayvanınız, tavanınız veya kanepenize sıçrayan lekelere kadar, sigorta etkilenen kişilere hızlı ve sorunsuz tazminat sağlamak için tasarlanmıştır.

BAE'deki Heinz severler, ev temizlik hizmetleri, çamaşırhane yardımı, tamirci hizmetleri ve hatta rahatlatıcı spa bakımları da dahil olmak üzere bir dizi ödülle tazminat alma fırsatına sahip olacaklar! Hepsine Orta Doğu'nun lider çalışan yan hakları uygulaması MyBenefits üzerinden erişilebilir.

Lansmanla ilgili olarak Kraft Heinz MEA Pazarlama Müdürü Passant El Ghannam şunları söyledi: "Heinz olarak, hayranlarımızın ketçabımıza olan sevgisinin bazen biraz abartılı olabileceğini biliyoruz. Araştırmamız bize %48'inin her zaman ketçap kazası geçirdiğini söylüyor, ancak %91'i Heinz'a olan sevgilerinin buna değdiğine yemin ediyor. İşte bu yüzden ketçap sigortasını hayata geçiriyoruz - zorlu anları sıkı hayranlarımız için saf bir keyif ve rahatlığa dönüştürerek ketçap olaylarının tadını endişesiz bir şekilde çıkarmalarını sağlıyoruz."

Sigorta kapsamındaki 57 tazminat talebinden herhangi birine uyan ketçapla ilgili olaylar yaşayan kişilerin Heinz Arabia'nın web sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden #HeinzKetchupInsurance hashtag'ini kullanarak başvuruda bulunmaları teşvik edilmektedir.

Heinz Ketçap Sigortası hakkında daha fazla bilgi ve güncellemeler için lütfen https://www.heinzketchupinsurance.com/ adresini ziyaret edin.

Fotoğraf: https://mma.prnewswire.com/media/2357978/HeinzInsurance.jpg