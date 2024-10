Huawei lanceert nieuwe producten en oplossingen voor de commerciële markt en werkt samen met partners om digitale intelligentie voor het mkb te versnellen

DUBAI, UAE, 20 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Tijdens de 44e GITEX GLOBAL, een van 's werelds grootste technologiebeurzen, werd Huawei Commercial Market Summit gehouden met als thema "Samenwerken met partners om de intelligentie voor het mkb te vergroten." Tijdens het evenement lanceerde Huawei 17 nieuwe producten en 6 nieuwe oplossingen die zijn ontworpen voor de wereldwijde MKB-markt. Het bedrijf deelde ook de resultaten van zijn voortdurende strategische investeringen in de commerciële markt en benadrukte dat het zal blijven vasthouden aan een partnergerichte aanpak. Huawei wil samenwerken met partners om honderdduizenden klanten commerciële service te leveren.

Ernest Zhang, President, Partner Development and Commercial & Distribution Business Dept, Enterprise Sales Dept, Huawei Peter Zhang, Director, Commercial Business Dept, Enterprise Sales Dept, Huawei

In zijn openingstoespraak zei Ernest Zhang, President partnerontwikkeling en commerciële & distributieafdeling, Verkoopafdeling ondernemingen Huawai: "Het afgelopen jaar heeft Huawei een snelle groei gerealiseerd in de commerciële markt, zowel wat betreft het aantal partners en klanten als de totale omzet. Huawei zal zich sterk vasthouden aan zijn partner-geleide commerciële marktstrategie en de handen ineenslaan met partners om diepgaand inzicht te krijgen in de eisen van klanten in verschillende industrieën en subscenario's. Door meer concurrerende producten en op scenario's gebaseerde oplossingen te ontwikkelen, een wederzijds voordelig partnerschapsstelsel op te bouwen en de digitale en intelligente capaciteiten van partners te versterken, kunnen wij samen met onze partners succes boeken in de digitale, intelligente toekomst van de commerciële markt."

Peter Zhang, directeur Commerciële Zaken, Verkoopafdeling ondernemingen, Huawei, verklaarde: "Door gebruik te maken van Huawei's diepgaande technische expertise op het gebied van ICT en tientallen jaren ervaring met digitale transformatie, hebben we meer dan 300 innovatieve producten en scenario-gebaseerde oplossingen voor de commerciële markt gelanceerd. Via het HUAWEI eFly-platform ondersteunen wij onze partners digitaal bij het uitbreiden van hun activiteiten met zakelijke klanten. Met het partnerbeleid wil Huawei een partnergericht en betrouwbaar ecosysteem opbouwen op de commerciële markt, zodat partners meer voordelen, stimulansen en winst kunnen behalen."

Deze keer hebben wij 17 nieuwe producten en 6 nieuwe oplossingen uitgebracht op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, productie, mkb's en andere belangrijke industrieën. Voor de onderwijssector bijvoorbeeld, herdefinieert de gloednieuwe IdeaHub K3 de interactie-ervaringen in het klaslokaal; voor de productiesector wordt de onlangs geüpgradede hoogwaardige fabrieksnetwerkoplossing een sterke ruggengraat voor flexibele productie; voor mkb's biedt de vereenvoudigde all-flash datacenteroplossing een eersteklas full-stack IT-infrastructuur; en voor managed service providers (MSP's) op de commerciële markt worden diverse oplossingen geleverd die verkoop, levering, O&M en groei vereenvoudigen.

Tijdens de top deelde Yusuf Ahmed, CEO van KEMS Zajil Telecom, de grootste internetdienstverlener in Koeweit, hoe ondernemingen in Koeweit actief de wereldwijde transformatie van anything-as-a-service (XaaS) omarmen en hoe KEMS Zajil Telecom gebruik heeft gemaakt van Huawei's toonaangevende technologieën om flexibele, diverse en innovatieve cloud-gebaseerde oplossingen aan klanten te leveren. Richard Pearson, CPDO van SIBCA in de VAE, gaf aan dat er een groeiende erkenning is van groene en intelligente concepten en de ontwikkeling van technologische infrastructuur in alle industrieën. SIBCA hoopt dat de samenwerking met Huawei kan worden uitgebreid van de huidige netwerk-, opslag- en andere productgebieden naar datacenters, cloud en AI, om in de nabije toekomst samen groenere en slimmere bouwstructuren te stimuleren.

Met meer dan drie decennia van diepgaande ontwikkeling op ICT-gebied heeft Huawei een schat aan ervaring opgedaan in digitale transformatie en is het vastbesloten om de drijvende kracht te worden achter de snelle ontwikkeling van mkb's in het digitale tijdperk. In de toekomst zal Huawei blijven samenwerken met wereldwijde partners om samen te innoveren, successen te delen en een briljante digitale economie te creëren voor mkb-klanten wereldwijd.

Zie https://e.huawei.com/cn/industries/commercial-market voor meer informatie over de commerciële marktoplossingen van Huawei.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2533834/Ernest_Zhang.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2533835/Peter_Zhang.jpg