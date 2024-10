Huawei presenteerde een belangrijk artikel getiteld "The Digital Dividend - ICT Maturity Fuels Economic Growth" op GITEX GLOBAL 2024.

DUBAI, UAE, 18 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Op GITEX GLOBAL 2024 presenteerde Huawei een belangrijk artikel met de titel "The Digital Dividend - ICT Maturity Fuels Economic Growth" [Het digitale dividend - ICT-volwassenheid voedt economische groei]:

De noodzaak van digitale transformatie

GDI website: https://www.huawei.com/en/gdi

Onze fysieke en digitale werelden raken steeds meer met elkaar verweven, dankzij doorbraken op het gebied van AI, 5G-A en cloud computing. Deze convergentie, bekend als de Vierde Industriële Revolutie, verandert het bedrijfsleven in een buitengewoon tempo en versnelt de wereldwijde groei. Verwacht wordt zelfs dat digitalisering en intelligentie de komende vijf jaar goed zullen zijn voor 70% van de totale wereldwijde economische groei[1]. Van slimme steden die hun energieverbruik optimaliseren tot AI-gestuurde medische diagnoses, de impact verandert nu al de manier waarop samenlevingen functioneren. Meer dan 170 landen erkennen deze kansen en hebben nu nationale strategieën ontwikkeld voor AI-gedreven digitale transformatie ontwikkeld.

Het verband tussen technologische vooruitgang en economische groei is welbekend. Van de stoommachine tot de lopende band, elke industriële revolutie heeft ons economische landschap opnieuw bepaald. Deze huidige digitale revolutie heeft echter een buitenproportionele impact door het hoge innovatietempo en de diepgaande impact op de manier waarop bedrijven hun activiteiten transformeren.

De nieuwe Global Digitalization Index of GDI, die we samen met IDC hebben ontwikkeld, meet de voortgang van deze digitale transformatie in verschillende landen en benadrukt het duidelijke verband tussen de ICT-volwassenheid van een land en zijn economische welvaart. Nog belangrijker is dat het onderzoek laat zien hoe strategische investeringen in digitale infrastructuur de economische groei sterk versnellen en hoe landen in verschillende stadia van digitale volwassenheid deze transformatie kunnen benutten om hun economieën vooruit te stuwen.

Het digitale volwassenheidslandschap

Het 2024 GDI-rapport, dat voortbouwt op de vorige Global Connectivity Index, is gebaseerd op onderzoek met academici en experts en omvat 77 landen die 93% van het mondiale bbp en 80% van de wereldbevolking vertegenwoordigen. Het deelt landen in drie clusters in: Frontrunners, Adopters en Starters. Elk cluster weerspiegelt een ander stadium van digitale volwassenheid, waarbij Frontrunners zoals de VS, China en Singapore voorop lopen in zowel alomtegenwoordige connectiviteit als digitale fundamenten. Adopters zoals Spanje en Maleisië breiden hun digitale mogelijkheden snel uit en Starters zoals Vietnam leggen de basis voor hun digitale toekomst.

Vooral de groeiende investeringskloof in digitale infrastructuur is opmerkelijk. Van 2019 tot 2023 bedroeg de verhouding van de groei van investeringen in digitale infrastructuur tussen Frontrunners, Adopters en Starters 18:3:1, met een jaarlijkse gemiddelde toename van respectievelijk US$ 7,2 miljard, US$ 1,1 miljard en US$ 400 miljoen. Dit verschil is niet zomaar een getal, het is een krachtige indicator van de uiteenlopende economische trajecten waar deze landen mee te maken hebben. Het onderzoek laat zien dat elke investering van 1 dollar in digitale transformatie een rendement van 8,3 dollar voor de digitale economie van een land oplevert.

Het digitale dividendeffect

Het rapport heeft een krachtige openbaring in zijn kern: voor Frontrunner-landen vertaalt elke stijging van de GDI-score met één punt zich in een stijging van het bbp per hoofd van de bevolking met 945 dollar. Deze economische impact is 2,1 keer hoger dan voor Adopter-landen en 5,4 keer hoger dan voor Starters. Dit is het digitale dividendeffect in actie.

Maar waardoor wordt dit effect veroorzaakt? Het antwoord ligt in de ecosysteemdynamiek van volwassen digitale economieën. In Frontrunnerlanden zien we geavanceerde digitale ecosystemen waar technologieën als AI, IoT en cloud computing naadloos op elkaar aansluiten.

Deze ecosystemen bevorderen netwerkeffecten, waarbij de waarde van digitale diensten exponentieel toeneemt met elke nieuwe gebruiker of verbinding. Bovendien zorgen de verzameling en het intelligente gebruik van gegevens voor innovatie in een tempo dat ongezien blijft in minder digitaal ontwikkelde economieën.

Neem de Chinese haven van Tianjin, waar de integratie van 5G, cloud, AI en groene energie een slimme, CO2-vrije terminal heeft opgeleverd. Deze digitale transformatie heeft geleid tot een 50% kortere containeroverslagtijd en een 17% lager energieverbruik in vergelijking met traditionele terminals. Het is een microkosmos van hoe digitale volwassenheid economische efficiëntie en duurzaamheid versterkt.

De samengestelde aard van digitale investeringen

Wat het digitale dividendeffect zo krachtig maakt, is het samengestelde karakter ervan. Digitale technologieën staan niet op zichzelf - ze bouwen op elkaar voort en versterken elkaar. De uitrol van 5G-netwerken verbetert bijvoorbeeld niet alleen de connectiviteit, maar maakt ook edge computing, realtime AI-toepassingen en grootschalige IoT-implementaties mogelijk. Dit samengestelde effect creëert een opwaartse spiraal van innovatie en groei.

Naarmate deze technologieën zich verder ontwikkelen, genereren ze bovendien enorme hoeveelheden gegevens. In digitaal volwassen economieën worden deze gegevens een nieuwe productiefactor, die AI-systemen voedt, en waardoor innovatie en productiviteitswinst verder versnellen. Het is een zichzelf versterkende cyclus die verklaart waarom digitaal geavanceerde landen zoveel meer waarde uit incrementele verbeteringen in hun GDI-scores kunnen halen.

De kloof overbruggen: Een oproep tot actie

Het digitale dividendeffect is zowel een uitdaging als een kans. Voor Starter- en Adopterlanden landen benadrukt het de dringende noodzaak om de digitale transformatie te versnellen om te voorkomen dat ze verder achterop raken. Het biedt echter ook een routekaart voor het overbruggen van ontwikkelingsfasen en brengt vier enablers van de Intelligente Wereld, alomtegenwoordige connectiviteit, digitale funderingen en groene energie in kaart, met een ondersteunend beleid en ecosysteem, dat ervoor zorgt dat elke digitale ontwikkeling duurzaam en veerkrachtig is.

Starters moeten prioriteit geven aan het opbouwen van een robuuste connectiviteitsinfrastructuur, zowel vast als mobiel breedband. Onderzoek toont aan dat landen die in beide uitblinken (met vaste breedbandsnelheden >150 Mbps en mobiele >80 Mbps) significant hogere e-commercetransacties per hoofd van de bevolking hebben, waardoor een groter digitaal economisch potentieel wordt ontsloten.

Indonesië, een 'Starter'-land in de GDI, heeft onlangs zijn nationale glasvezelontwikkelingsinitiatief afgerond. Dit biedt internettoegang aan bijna 6 miljoen mensen in 57 steden en districten en aan nog eens 16,4 miljoen mensen. Het 4G-netwerk van Indonesië dekt meer dan 94% van de steden en dorpen en de internetpenetratie van het land bedraagt 79,5%. Door deze gecoördineerde ontwikkeling is Indonesië de grootste e-commercemarkt in Zuidoost-Azië geworden. In 2023 bedroeg de digitale economie 82 miljard dollar en werden er meer dan 15 unicornbedrijven opgericht. Tegen 2030 zal de digitale economie van het land naar verwachting meer dan 210 miljard dollar bedragen.

Adopters moeten zich richten op zowel connectiviteit als digitale fundamenten. Investeringen in datacenters, clouddiensten en AI-mogelijkheden kunnen deze landen helpen hun reis naar digitale volwassenheid te versnellen. Het uitbreidingsplan voor datacenters in Mexico is een voorbeeld van deze aanpak. Tegen 2029 wil het land 73 nieuwe datacenters oprichten, als aanvulling op de bestaande 15 datacenters. Dit initiatief zal naar verwachting het nationale bbp stimuleren en 68.198 directe en indirecte banen creëren. Dergelijke gerichte investeringen in digitale infrastructuur laten zien hoe Adopterlanden die de technologie toepassen, economische groei en werkgelegenheid in belangrijke sectoren kunnen stimuleren.

Voor Frontrunners is het de uitdaging om koploper te blijven. Dit vereist niet alleen voortdurende investeringen in geavanceerde technologieën, maar ook in de ontwikkeling van het talent en het beleid dat nodig is om deze innovaties ten volle te benutten. Uit onze gegevens blijkt dat het percentage afgestudeerden in bèta/techniek in alle clusters vergelijkbaar is (ongeveer 25%), maar dat bij Frontrunners 95% van deze afgestudeerden ICT-professionals wordt, tegenover slechts 15% in de Starterlanden.

De toekomst van de digitale economie

Als we vooruit kijken, beloven opkomende technologieën zoals kwantumcomputing en geavanceerde AI-systemen het digitale dividendeffect verder te versterken. Deze technologieën hebben het potentieel om complexe problemen op te lossen op gebieden variërend van het ontdekken van medicijnen tot het modelleren van het klimaat, waardoor nieuwe vectoren voor economische groei worden gecreëerd.

Bovendien kan de rol van digitale infrastructuur in het waarborgen van economische veerkracht niet worden overschat. De COVID-19 pandemie toonde aan dat digitaal volwassen landen zich beter konden aanpassen aan verstoringen en hun economische activiteit in stand konden houden door middel van werk op afstand, online onderwijs en digitale diensten.

De beslissingen die we vandaag nemen om te investeren in onze digitale toekomst zullen de economische koers van landen voor de komende decennia bepalen. Het digitale dividendeffect laat ons zien dat in de race naar digitale volwassenheid de inzet nog nooit zo hoog is geweest, maar dit geldt net zo voor de potentiële beloningen ervan.

