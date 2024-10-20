Новые коммерческие продукты и решения Huawei и развитие цифрового интеллекта для МСБ

ДУБАЙ, ОАЭ,, 20 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- В рамках 44-й международной выставки GITEX GLOBAL — одной из крупнейших в мире технологических выставок — состоялся Саммит Huawei по коммерческим рынкам на тему «Объединение усилий с партнерами для ускорения развития цифрового интеллекта в секторе малого и среднего бизнеса». На мероприятии компания Huawei представила 17 новых продуктов и 6 новых решений, предназначенных для мирового рынка малого и среднего бизнеса. Компания также поделилась результатами своих долгосрочных стратегических инвестиций в развитие коммерческого рынка, подчеркнув, что она и впредь будет придерживаться подхода, ориентированного на сотрудничество с партнерами. Работая вместе с партнерами, Huawei обеспечивает обслуживание сотен тысяч клиентов на коммерческом рынке.

Ernest Zhang, President, Partner Development and Commercial & Distribution Business Dept, Enterprise Sales Dept, Huawei Peter Zhang, Director, Commercial Business Dept, Enterprise Sales Dept, Huawei

В своем вступительном слове Эрнест Чжан (Ernest Zhang), президент отдела по развитию партнерства, коммерческого и дистрибьюторского бизнеса (Partner Development and Commercial & Distribution Business Dept) в составе подразделения корпоративных продаж (Enterprise Sales Dept) Huawei, сказал: «За последний год компания Huawei добилась бурного роста на коммерческом рынке с точки зрения количества партнеров и клиентов, а также совокупной выручки. Huawei будет твердо следовать своей стратегии развития коммерческого рынка, основанной на партнерстве, и вместе с партнерами углублять свое представление о потребностях клиентов в различных отраслях и субсценариях, разрабатывая более конкурентоспособные продукты и сценарные решения, создавая взаимовыгодную систему партнерства и расширяя цифровой и интеллектуальный потенциал партнеров для достижения совместного успеха в деле формирования цифрового и интеллектуального будущего коммерческого рынка».

Питер Чжан (Peter Zhang), директор отдела по связям с коммерческими компаниями (Commercial Business Dept) подразделения корпоративных продаж (Enterprise Sales Dept) Huawei, сказал: «Опираясь на глубокие технические знания Huawei в области ИКТ и многолетний опыт цифровой трансформации, мы выпустили более 300 инновационных продуктов и сценарных решений для коммерческого рынка. С помощью платформы HUAWEI eFly мы оказываем цифровую поддержку нашим партнерам в расширении их бизнеса с корпоративными клиентами. Партнерская политика Huawei на коммерческом рынке заключается в создании ориентированной на партнеров, надежной экосистемы, обеспечивающей партнерам больше преимуществ, стимулов и прибыли».

На этот раз компания выпустила 17 новых продуктов и 6 новых решений для образования, здравоохранения, производства, сектора малого и среднего бизнеса и других ключевых отраслей. Так, новейшее решение IdeaHub K3 для сектора образования полностью переопределяет возможности взаимодействия в аудитории, обновленное высококачественное решение для заводских сетей может стать прочной основой для гибкого производства в промышленности, упрощенное решение All-Flash для центров обработки данных предлагает первоклассную полнофункциональную ИТ-инфраструктуру для предприятий малого и среднего бизнеса, а поставщики управляемых услуг (MSP) на коммерческом рынке получат разнообразные решения для обеспечения удобства продаж, доставки, эксплуатации и обслуживания, а также поддержки роста.

Выступая на саммите, Юсуф Ахмед (Yusuf Ahmed), генеральный директор KEMS Zajil Telecom, крупнейшего провайдера интернет-услуг в Кувейте, рассказал о том, как предприятия в Кувейте активно внедряют глобальную трансформацию «все как услуга» (XaaS) и как KEMS Zajil Telecom использует ведущие технологии Huawei для предоставления клиентам гибких, разнообразных и инновационных облачных решений. Ричард Пирсон (Richard Pearson), директор по непрерывному профессиональному обучению SIBCA в ОАЭ, отметил, что в мире растет признание концепций экологичного и интеллектуального развития, а также развития технологической инфраструктуры в разных отраслях. SIBCA надеется, что сотрудничество с Huawei, в настоящее время охватывающее сетевые решения, системы для накопления и хранения информации и другие продукты, будет расширено на центры обработки данных, облачные вычисления и технологии искусственного интеллекта, чтобы в ближайшем будущем совместно содействовать строительству более экологичных и интеллектуальных зданий.

За более чем три десятилетия фундаментальных разработок в сфере ИКТ компания Huawei накопила богатый опыт в области цифровой трансформации и стремится стать основной движущей силой быстрого развития сектора МСБ в эпоху цифровых технологий. В будущем Huawei продолжит работать с глобальными партнерами над совместным внедрением инноваций, новыми общими достижениями и созданием эффективной цифровой экономики для сектора МСБ во всем мире.

Подробнее о решениях Huawei для коммерческого рынка см. на веб-сайте https://e.huawei.com/cn/industries/commercial-market.

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