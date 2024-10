Huawei lance de nouveaux produits et solutions pour le marché commercial et collabore avec des partenaires pour accélérer l'intelligence numérique pour les PME

DUBAÏ, EAU, 20 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Au cours de la 44e édition de GITEX GLOBAL, l'une des plus grandes expositions technologiques au monde, s'est tenu le Sommet du marché commercial de Huawei, sur le thème « Joining Hands with Partners to Amplify Intelligence for SMEs » (Joindre les mains avec les partenaires pour amplifier l'intelligence pour les PME). Lors de cet événement, Huawei a lancé 17 nouveaux produits et 6 nouvelles solutions destinés au marché mondial des PME. L'entreprise a également fait part des résultats de son investissement stratégique continu sur le marché commercial, en soulignant qu'elle continuera à adhérer à une approche centrée sur les partenaires. Huawei s'engage à collaborer avec ses partenaires pour servir des centaines de milliers de clients sur le marché commercial.

Dans son discours d'ouverture, Ernest Zhang, président du Département du développement des partenaires et des activités commerciales et de distribution, du Département des ventes aux entreprises de Huawei, a déclaré : « Au cours de l'année dernière, Huawei a connu une croissance rapide sur le marché commercial en termes de nombre de partenaires et de clients, ainsi que de revenus globaux. Huawei adhérera fermement à sa stratégie de marché commercial dirigé par les partenaires, collaborera avec ses partenaires pour acquérir une connaissance approfondie des besoins des clients dans tous les secteurs et sous-scénarios, développera des produits plus compétitifs et des solutions basées sur des scénarios en conséquence, construira un système de partenariat mutuellement bénéfique et renforcera les capacités numériques et intelligentes des partenaires, de manière à réussir avec nos partenaires dans l'avenir numérique et intelligent du marché commercial. »

Peter Zhang, directeur du Département des affaires commerciales, du Département des ventes aux entreprises de Huawei, a déclaré : « En nous appuyant sur la profonde expertise technique de Huawei dans le domaine des TIC et sur des décennies d'expérience en matière de transformation numérique, nous avons lancé plus de 300 produits innovants et solutions basées sur des scénarios pour le marché commercial. Grâce à la plateforme HUAWEI eFly, nous avons soutenu numériquement nos partenaires dans l'expansion de leurs activités auprès des entreprises clientes. La politique de partenariat de Huawei sur le marché commercial consiste à construire un écosystème centré sur le partenaire et digne de confiance, afin que les partenaires puissent bénéficier de plus d'avantages, d'incitations et de profits. »

Pour l'éducation, les soins de santé, l'industrie manufacturière, les PME et d'autres secteurs clés, 17 nouveaux produits et 6 nouvelles solutions ont été lancés cette fois-ci. Par exemple, pour le secteur de l'éducation, le tout nouveau IdeaHub K3 redéfinit les expériences d'interaction en classe ; pour le secteur de la fabrication, la solution de réseau d'usine de haute qualité récemment mise à niveau devient une solide épine dorsale pour une production flexible ; pour les PME, la solution simplifiée de centre de données all-flash offre une infrastructure informatique complète de premier ordre ; et pour les fournisseurs de services gérés (MSP) sur le marché commercial, sont fournies des solutions diverses qui facilitent la vente, la livraison, le fonctionnement et l'entretien, ainsi que la croissance.

Lors du sommet, Yusuf Ahmed, PDG de KEMS Zajil Telecom, le plus grand fournisseur de services Internet au Koweït, a expliqué comment les entreprises du Koweït adoptent activement la transformation globale « tout en tant que service » (XaaS) et comment KEMS Zajil Telecom a tiré parti des technologies de pointe de Huawei pour fournir à ses clients des solutions flexibles, diversifiées et innovantes basées sur le cloud. Richard Pearson, CPDO de SIBCA aux Émirats arabes unis, a expliqué que les concepts écologiques et intelligents, ainsi que le développement d'infrastructures technologiques, sont de plus en plus reconnus dans tous les secteurs d'activité. SIBCA espère que sa coopération avec Huawei pourra s'étendre du réseau actuel, du stockage et d'autres domaines de produits aux centres de données, au cloud et à l'IA, afin de favoriser conjointement la construction de bâtiments plus écologiques et plus intelligents dans un avenir proche.

Avec plus de trois décennies de culture approfondie dans le domaine des TIC, Huawei a accumulé une riche expérience en matière de transformation numérique et s'est engagée à devenir la force motrice centrale du développement rapide des PME à l'ère numérique. À l'avenir, Huawei continuera à travailler avec des partenaires mondiaux pour innover ensemble, partager les succès et créer une économie numérique brillante pour les PME clientes du monde entier.

