Huawei představuje nové produkty a řešení pro komerční trh a ve spolupráci s partnery akceleruje digitální inteligenci pro malé a střední podniky

DUBAJ, SAE, 20. října 2024 /PRNewswire/ -- V rámci 44. ročníku jednoho z největších technologických veletrhů na světě GITEX GLOBAL proběhl summit společnosti Huawei pro komerční trh Huawei Commercial Market Summit s podtitulem „Spoluprací s partnery k rozšíření digitální inteligence pro malé a střední podniky (Joining Hands with Partners to Amplify Intelligence for SMEs)". Na této události společnost Huawei představila 17 nových produktů a 6 nových řešení určených pro globální trh malých a středních podniků (SME). Kromě toho se podělila o své úspěchy v oblasti pokračujících strategických investic do komerčního trhu a zdůraznila své odhodlání zachovat si i nadále partnersky orientovaný přístup. Prostřednictvím spolupráce se svými partnery je společnost připravena poskytovat služby stovkám tisíc zákazníků na komerčním trhu.

Ernest Zhang, President, Partner Development and Commercial & Distribution Business Dept, Enterprise Sales Dept, Huawei Peter Zhang, Director, Commercial Business Dept, Enterprise Sales Dept, Huawei

Prezident rozvoje partnerů (Partner Development) a oddělení Commercial & Distribution Business při Huawei Enterprise Sales Dept Ernest Zhang ve svém úvodním projevu prohlásil: „V uplynulém roce dosáhla společnost Huawei na komerčním trhu rychlého růstu jak z hlediska počtu partnerů a zákazníků, tak i celkových výnosů. Společnost hodlá i nadále důsledně zachovávat svou partnersky orientovanou tržní strategii, ve spolupráci s partnery si vytvářet detailní přehled o požadavcích zákazníků v nejrůznějších odvětvích a dílčích scénářích, na základě těchto poznatků vyvíjet konkurenceschopnější produkty a řešení navázaná na scénáře, budovat oboustranně prospěšný systém partnerství a podporovat digitální a inteligentní kapacity svých partnerů tak, aby dokázala společně s nimi dosahovat úspěchů na digitálním a inteligentním komerčním trhu budoucnosti."

Ředitel komerčního obchodního oddělení (Commercial Business Dept) při Huawei Enterprise Sales Dept Peter Zhang uvedl: „Na základě hlubokých technických znalostí společnosti Huawei v oblasti ICT a desítek let zkušeností s digitální transformací jsme uvedli na trh více než 300 inovativních produktů a scénářových řešení pro komerční trh. Prostřednictvím platformy HUAWEI eFly jsme také poskytli našim partnerům digitální podporu při rozšiřování jejich obchodních aktivit s firemními zákazníky. Politikou společnosti Huawei pro partnerství v rámci komerčního trhu je budování partnersky orientovaného, důvěryhodného ekosystému, přinášejícího partnerům více výhod, pobídek a přínosů."

Při příležitosti tohoto summitu bylo také oficiálně představeno 17 nových produktů a 6 nových řešení pro oblast školství, zdravotnictví, malých a středních podniků i další klíčové obory. Novinkou pro oblast školství je například kooperativní tabule IdeaHub K3, která mění podobu interaktivní výuky; v sektoru výroby pak nově modernizované, vysoce kvalitní síťové řešení pro továrny, působící jako robustní páteř flexibilní výroby. Pro malé a střední podniky je tu zjednodušené řešení all-flash datových center, které poskytuje špičkovou fullstack IT infrastrukturu, a konečně pro poskytovatele spravovaných služeb (managed service providers, MSP) na komerčním trhu společnost nabízí rozmanitou nabídku řešení pro usnadnění prodeje, realizace, provozu a údržby (O&M) i rozvoje.

Yusuf Ahmed, generální ředitel největšího kuvajtského poskytovatele internetových služeb KEMS Zajil Telecom, na summitu popsal, jak podniky v Kuvajtu aktivně přijímají globální přechod ke koncepci „cokoli jako služba" (anything-as-a-service, XaaS) a jak společnost KEMS Zajil Telecom poskytuje zákazníkům flexibilní, různorodá a inovativní řešení založená na cloudu s využitím špičkových technologií Huawei. Richard Pearson, ředitel pro rozvoj projektů (CPDO) společnosti SIBCA v SAE pak uvedl, že ekologické a inteligentní koncepty i vývoj technologické infrastruktury si získávají stále větší uznání napříč nejrůznějšími obory. Společnost SIBCA doufá v rozšíření svého partnerství se společností Huawei ze stávajících oblastí sítí, úložišť a dalších produktů také na datová centra, cloud a AI inteligenci, aby tak mohly obě formy v blízké budoucnosti společně podpořit ekologičtější a inteligentnější výstavbu budov.

Díky více než třem desetiletím důsledné kultivace na poli informačních a komunikačních technologií (ICT) nashromáždila společnost Huawei bohaté zkušenosti s digitální transformací a je připravena stát se hlavní hnací silou rychlého rozvoje malých a středních podniků v digitální éře. Také v budoucnu hodlá Huawei nadále spolupracovat se svými globálními partnery na společných inovacích, sdílet úspěchy a vytvářet špičkovou digitální ekonomiku pro zákazníky z řad malých a středních podniků na celém světě.

Další informace o řešeních společnosti Huawei pro komerční trh najdete na https://e.huawei.com/cn/industries/commercial-market .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2533834/Ernest_Zhang.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2533835/Peter_Zhang.jpg