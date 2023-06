IMOU lanceert de nieuwe Cruiser 2 buitencamera en Rex 3D binnencamera met de nieuwste AI-algoritmes om geavanceerde detectie mogelijk te maken.

De nieuwe, zelfontwikkelde algoritmes onder de naam IMOU SENSE™ omvat video-, audio-, navigatie- en waarnemingsalgoritmes en bieden tot 50% meer nauwkeurigheid dan andere producten op de markt.

HANGZHOU, China, 12 juni 2023 /PRNewswire/ -- IMOU, een toonaangevende leverancier van slimme IoT-oplossingen en -diensten, integreert technologie en design met elkaar en presenteert slimme technologieën in visueel aantrekkelijke producten. Vandaag lanceert het bedrijf met de Rex 3D en Cruiser 2 als eerste slimme, pan & tilt-beveiligingscamera's voor binnen en buiten die zijn uitgerust met IMOU SENSE™, een door IMOU zelfontwikkelde AI-algoritmematrix.

Geavanceerde AI voor slimme en accurate detectie

In tegenstelling tot de meeste AI-algoritmes van beveiligingscamera's in de Smart Home markt die doorgaans beschikken over geïntegreerde chips, heeft IMOU geïnvesteerd in R&D om IMOU SENSE™-algoritmen te ontwikkelen om de AI-prestaties en de gebruikservaring verder te verbeteren. De krachtige rekenkracht van IMOU SENSE™ wordt gecombineerd met een CNN convolutionele neurale netwerk-algoritmemodelchip om efficiënte gegevensverwerking en –analyse mogelijk te maken. In vergelijking met het algoritme van de chipfabrikant is de precisie van het IMOU SENSE™ algoritme 20% tot 50% effectiever. Personen en huisdieren kunnen hierdoor effectiever en accurater worden gedetecteerd door de Cruiser 2 en Rex 3D beveiligingscamera's.



Dankzij IMOU SENSE™ hebben de Rex 3D en Cruiser 2 camera's een detectienauwkeurigheid van 99% bij personen en huisdieren. Deze camera's herkennen objecten en verwerken gegevens in 20 milliseconden (0,02 seconden). Vervolgens wordt er binnen 0.6 seconden een melding naar de app gestuurd om direct op de hoogte te worden gesteld. Hierbij worden het aantal valse alarmen tot 95% gereduceerd. Ook wordt de omissieratio van 35% tot 50% verminderd. De Rex 3D en Cruiser 2 bieden uiterst nauwkeurige detectieresultaten en filteren effectief valse alarmen uit.

Smart Tracking biedt panoramische beelden

De Rex 3D en Cruiser 2 zijn beschikbaar als 3-megapixel en als 5-megapixel versie. Met live monitoring en een panoramische pan & tilt-functie wordt elke hoek van een voorgevel of binnenruimte volledig afgedekt. De 8x digitale zoom, hoge resolutie en geavanceerde IR-algoritmes zorgen zowel overdag als 's nachts voor haarscherpe videobeelden. Smart Tracking kan in één handeling worden geactiveerd in de Imou Life-app, waardoor de camera automatisch bewegingen gaat volgen bij detectie en hier een opname van maakt.

Bescherm iedere hoek van het huis met de functie Auto-Cruise

De Rex 3D draait automatisch 355° horizontaal en kantelt automatisch 90° verticaal om elke hoek van een woning te monitoren. De Cruiser 2 is ontworpen met een horizontale draaihoek van 340° en een de verticale kantelhoek van 90°. De camera's volgen automatisch de beweging van personen en voertuigen. Ook kan de rotatie van de lens op afstand worden bediend via de Imou Life-app. De Auto-Cruiser functie is eenvoudig in te schakelen in de Imou Life-app. Er kunnen 6 focuspunten en een cruisetijd worden ingesteld. Wanneer deze modus is ingeschakeld, draaien de camera's automatisch tussen de geselecteerde focuspunten om deze ruimte te dekken. De opnametijd kan op elk focuspunt worden ingesteld van 10 tot 300 seconden.



Ingebouwde sirene om indringers te ontmoedigen

Wanneer de actieve afschrikkingsmodus is ingeschakeld, geven de camera's bij detectie een luid alarmsignaal (100dB) af om ongewenst bezoek op gepaste afstand te houden. Tegelijkertijd wordt er een melding via de app uitgestuurd. Bovendien kunnen er detectiezones worden ingesteld waarin de camera actief is, ook hierdoor kunnen valse alarmen voor verminderd. Er is keuze uit 3 verschillende alarmtonen in de Imou Life-app.

Full Duplex twee-weg gesprek

De Rex 3D en Cruiser 2 camera's beschikken over een ingebouwde microfoon en luidspreker om tweerichtingscommunicatie mogelijk te maken met videobeeld. Hierdoor is het mogelijk om met familie of huisdieren te communiceren, maar ook om ongewenst bezoek weg te jagen. De functie kan met één druk op de knop worden ingeschakeld via de Imou Life-app.

Privacymodus

Bij de Rex 3D is het mogelijk om een privacy modus in te schakelen. De lens draait zich dan in de behuizing van de camera om de privacy te waarborgen. In één handeling in de Imou Life-app activeer je deze modus en worden opnames en monitoring uitgeschakeld.

Slim nachtzicht in kleur

De Cruiser 2 biedt 4 verschillende nachtzichtmodi. Zo kan er bijvoorbeeld worden gekozen voor nachtzicht continu in kleur met behulp van de spotlight of voor nachtzicht in kleur enkel bij een gebeurtenis. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende nachtzichtmodi:

Slimme modus: De camera schakelt automatisch over van de infraroodmodus naar de kleurenmodus bij detectie

Kleurenmodus: Met behulp van de ingebouwde spots toont de camera continu nachtzicht in kleur

Infraroodmodus: Geavanceerd IR-algoritmes bieden heldere zwart/wit beelden in de avonduren

Uit-modus: Zowel infraroodmodus als kleurenmodus zijn uitgeschakeld

Minder bandbreedte vereist, hogere HD-beeldoverdracht

De Rex 3D en Cruiser 2 maken gebruik van de nieuwe generatie H.265 smart code-technologie, waardoor een hogere HD-beeldoverdracht wordt mogelijk gemaakt die relatief weinig ruimte in beslag neemt en dus minder bandbreedte vereist. H.265 kan beelden verzenden met een transmissiesnelheid van 2 Mbps en biedt 16 dagen continue opname op een 256 GB Micro SD-kaart met een 3MP-camera en 8 dagen continue opname op een 256 GB Micro SD-kaart met een 5MP-camera. In vergelijking met H.264 wordt de bandbreedte van H.265 met 50% verminderd, zodat er meer ruimte wordt bespaard.

Verschillende opslagmethodes

IMOU biedt 3 methodes om beelden op te slaan; online in de Cloud of offline op een SD-kaart of NVR. Bij de optionele cloudopslag worden beelden opgeslagen in de cloud, waarbij de data strikt wordt versleuteld volgens AVG-richtlijnen. Verder is lokale opslag mogelijk met een SD-kaart of een NVR. Bij een SD-kaart is de maximale capaciteit 256 GB en wordt 24 uur ononderbroken video-opnames ondersteunt. Zodra de opslag vol is, worden de oudste opnames automatisch overschreven.

Over IMOU

IMOU, een toonaangevende leverancier van slimme IoT-oplossingen en -diensten, legt zich toe op de creatie van een eenvoudigere, slimmere en veiligere levensstijl voor elke gebruiker en zijn/haar gezin door middel van geavanceerde technologie en slimme producten.

Met de vier belangrijkste productsystemen (IMOU Security, IMOU Robots, IMOU Lights en IMOU Link), die steunen op de core AI-technologie en cloudtechnologie, biedt IMOU gediversifieerde oplossingen volgens verschillende gebruiksscenario's. Zo genieten gebruikers van slimme producten een praktische en efficiënte ervaring.

IMOU-producten worden in meer dan honderd landen gebruikt en meer dan dertig miljoen gebruikers over de hele wereld genieten van de veiligheid en het gemak dat IMOU biedt. Meer informatie vindt u op www.imoulife.com.

