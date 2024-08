ITMO Ltd en BancTrust Investment Bank Limited kondigen het aanbod aan van 's werelds eerste Sovereign Carbon Credits van de Republiek Suriname onder Artikel 6 van de Overeenkomst van Parijs

De koolstofmarkten beleven een historisch moment. Het gaat hier om de eerste door het UNFCCC in het kader van de Overeenkomst van Parijs toegestane internationaal overgedragen mitigatie-resultaten (ITMO's) die op nationaal niveau worden gesaldeerd. Dit zorgt voor mondiale atmosferische integriteit en nationale nevenvoordelen: biodiversiteit, duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's), economische, sociale en bestuurlijke voordelen voor de lokale en inheemse gemeenschappen in Suriname.

LONDEN, 24 aug. 2024 /PRNewswire/ -- ITMO Ltd en BancTrust Investment Bank Limited (BancTrust) hebben, samen met de Republiek Suriname, het bod (1,5 mt CO2eq) aangekondigd van 's werelds eerste door het UNFCCC goedgekeurde Overeenkomst van Parijs geverifieerde ITMO's onder Artikel 6. Dit zijn ITMO's voor koolstofvermindering voor het jaar 2021 die staan voor het behoud van het regenwoud voor het hele land Suriname en die na 3 jaar van due process en due diligence met Suriname en de UNFCCC zijn opgesteld.

Het aanbod van deze Sovereign Carbon Credits is volledig geverifieerd en gevalideerd door UNFCCC REDD+ op nationaal en internationaal niveau. Dit betekent niet alleen tonnen aan koolstof; ze vertegenwoordigen ook een breed scala aan extra waarde voor het milieu:

Regenwoud beschermen in Suriname;

Behoud van de biodiversiteit in Suriname onder de Cancún Safeguards;

Ondersteuning van alle 17 SDG's binnen Suriname;

Bijdragen aan de nationaal vastgestelde bijdrage van het land;

Economische, sociale en bestuurlijke voordelen voor de lokale en inheemse gemeenschappen door ten minste 95% van de opbrengst aan het uitgevende land terug te geven.

Dit zijn 's werelds eerste koolstofkredieten van de nieuwe koolstofmarkten onder de Overeenkomst van Parijs, waar landen hun Sovereign Carbon mogen uitgeven en verhandelen met andere landen en de privésector.

De officiële lancering en aankondiging van het bod vonden plaats tijdens de Climate Investment Summit op de London Stock Exchange ten overstaan van honderden bedrijven en investeerders.

De vraag naar Carbon Credits die voldoen aan de Overeenkomst van Parijs is exponentieel, omdat steeds meer bedrijven en landen hun netto-nuldoelen in 2030 en 2050 moeten halen door vermindering of verwijdering van de koolstofuitstoot.

Deze ITMO's zijn een zeer schaalbare oplossing die voldoet aan de Overeenkomst van Parijs om de 1,5c-doelstelling te halen. Ze zijn volgens het IPCC de op één na meest impactvolle oplossing voor klimaatmitigatie.

Geïnteresseerde kopers en investeerders kunnen vandaag nog contact opnemen met ITMO Ltd of BancTrust voor meer informatie over Suriname, ITMO's en het koolstofmarktregister van de Overeenkomst van Parijs.

Ian Robinson, CEO van ITMO Capital zei: "We zijn er erg trots op dat we 's werelds eerste Carbon Credits uitgeven onder de Overeenkomst van Parijs, nu steeds meer bedrijven en investeerders vragen om carbon credits van de hoogste wetenschappelijke en koolstofintegriteit..."

Carlos Fuenmayor, Chief Executive bij BancTrust zei: "We zijn verheugd om deel te nemen aan 's werelds eerste ITMO-uitgifte nu wereldwijde investeerders vragen om een robuustere en transparantere markt voor koolstofkredieten.

Over ITMO Ltd.

ITMO Ltd. (www.itmo.com) ondersteunt landen, bedrijven en financiële instellingen bij de overgang naar netto nul, snel en op grote schaal, via de koolstofmarkt van de Overeenkomst van Parijs. ITMO Ltd. koopt, structureert en verkoopt Paris-Compliant Sovereign Carbon Credits (ITMO's) op gigaton-schaal, met economische, sociale en milieuvoordelen. De eerste ITMO's worden momenteel uitgegeven door Rainforest-landen. ITMO Ltd. is een particulier bedrijf gevestigd in de VS en het VK dat de koolstofmarkt van de Overeenkomst van Parijs, zijn infrastructuur, zijn producten en zijn geloofwaardigheid ontwikkelt via drie eenheden: ITMO Tech (structurering, platform en registers), ITMO Capital (verkoop, syndicatie en distributie) en ITMO Research (data, analyse en onderzoek). ITMO Ltd. is aangesloten bij de Coalition for Rainforest Nations.

Over BancTrust

BancTrust Investment Bank Limited (www.banctrust.com) is een in Londen gevestigde investeringsbank die zich richt op opkomende markten en producten. De bank levert diensten op het gebied van zakelijk en investeringsbankieren, effectenhandel en -financiering en beleggingsonderzoek aan een gediversifieerd klantenbestand. Haar klanten zijn vooral opkomende en speerpuntbedrijven, financiële instellingen, overheden en gespecialiseerde vermogensbeheerders voor opkomende markten wereldwijd.

