Kavalan doet mee aan de 'Ginaissance' en levert het perfecte drankje voor het nieuwe jaar

Kavalan Gin is de eerste in een nieuwe reeks Kavalan Exquisite Gins voor wereldwijde vrijgave.

Het rondere, complexere profiel en romige mondgevoel maken Kavalan Gin luxueus genoeg als gin om lekker aan te nippen, en als gin voor cocktails.

De perfecte cocktail voor het nieuwe jaar versterkt de rijkdom, pit en kruidigheid van Kavalan Gin. Het exotische "Road by the Sea" zorgt voor een heerlijk moment om te delen met vrienden en familie bij iedere gelegenheid.

Kavalan Gin - 50ml

Sherry Amontillado - 10ml

Dolin Dry Vermouth-infused Bamboo Leaf - 10ml

Kokoswater - 10ml

Korianderbitters - 2 druppels

De CEO van Kavalan, dhr. YT Lee, vertelde dat zijn eerste gin, gemaakt met plantenextracten, een samenspel is van jeneverbes, met scherpzure, zoete tonen van kumquat en andere citrusvruchten, met een diepere ondertoon van muskaatachtige guave, zoet sterfruit en kruiden.

"Wij willen in dit nieuwe jaar een nieuwe ginervaring aanbieden. Daarom zorgen we, samen met de traditionele plantaardige smaken jeneverbes, anijs en koriander, voor nieuwe smaken van de thuisbasis van Kavalan in Yilan, met plantenextracten van kumquatschil, gedroogd sterfruit en rode guave", zei hij.

"Taiwan is het koninkrijk van het fruit, en Yilan zelf is weelderig en vochtig, met haar eigen onweerstaanbare vruchten", zei dhr. Lee.(1)

Meesterblender Ian Chang vertelde dat de Exquisite Gins de nadruk leggen op het experiment, en geïnspireerd zijn door de smaken van de thuisbasis van Kavalan in Taiwan. "Na meer dan 10 jaar in de whiskyproductie wilde ik de gin eens proberen en bijdragen aan de wereldwijde Gin Renaissance. Ik kijk er enorm naar uit een unieke serie te produceren om de Kavalan-distilleerderij in het zonnetje te zetten en gindrinkers op een warme wijze te onthalen", zei dhr. Chang.

Het ontwerp van de fles voor Kavalan Gin is een eerbetoon aan de bron van het gebruikte water, Snow Mountain, waarbij het jevenerbesblauwe kristalglas de smeltwateren van de berg symboliseert, terwijl het heldere glas bovenop de transformatie vertegenwoordigt in een heerlijke pure gin.

"De soepelheid van onze gins is net als bij onze whisky's gebaseerd op het mineraalrijke water van de bronnen van Snow Mountain, en daarom is het passend dat wij zowel hieraan als aan de jeneverbes in de gin een eerbetoon leveren", zei dhr. Chang.

Kavalan heeft zichzelf opnieuw bewezen als favoriet in de bar, in het Jaarlijkse Barrapport van Drinks International voor 2019, gekozen door barkeepers, managers en eigenaren van bars wereldwijd. (2)

Productinformatie

Centraal bij de eerste Kavalan Gin staat de exclusieve gemoute gerstbasis, gemaakt van de zuiverste waterbron in Taiwan en drie maal gedistilleerd in de Duitse distilleerketels van de Kavalan Distillery, voor een luxueus, zacht mondgevoel. Deze Taiwanese gin is een elegante expressie van de natuurlijke overvloed in het vruchtbare, subtropische landschap van de Kavalan Distillery en bevat zes speciaal geselecteerde plantenextracten, 100% natuurlijk, waaronder scherpzure kumquat, rijk sterfruit en zoete rode guave, waardoor deze uitzonderlijk fijne gin haar heerlijke aromatische complexiteit krijgt.

Proefnotities

Kleur - Kristalhelder

Neus - Verfrissend en elegant. Delicate aroma's van jeneverbessen, zacht anijs en bloemachtige koriander, die zich ontwikkelen in een heerlijke overdaad van scherpzure kumquat, met een afdronk van citrus en sinaasappel.

Smaak - Rijk, aangenaam zoet, lang en vol. Een luxe romigheid legt zich rond de tong, waarbij een uitgesproken zoete noot van rode guave, sterfruit en scherpzure kumquat perfect wordt uitgebalanceerd door een verfrissende citrusexplosie.

Afdronk - een elegante en blijvende fruitigheid, die deze zachte, heldere gin kenmerkt.

Over Kavalan Distillery



Kavalan Distillery in Yilan County is sinds 2005 pionier op het gebied van de single malt whisky in Taiwan. Voor onze whisky, gerijpt in een zeer warm en vochtig klimaat, wordt gebruik gemaakt van het smeltwater van Snow Mountain, en het wordt nog verbeterd door de koele zee- en berglucht. Dit samen zorgt voor de kenmerkende romigheid van Kavalan. Onze distilleerderij ontleedt haar naam aan de oorspronkelijke naam voor Yilan County, en wordt ondersteund door 40 jaar ervaring in de drankenbranche onder de moedermaatschappij King Car Group. Wij hebben meer dan 280 gouden of hogere onderscheidingen gewonnen in de meest concurrerende wedstrijden in de branche, en we zijn beschikbaar in meer dan 70 landen. Bezoek www.kavalanwhisky.com

Opmerkingen voor de redacteur:

1. Lokaal geïnspireerde plantenextracten 100% natuurlijk:

Weidse, tropische en subtropische landschappen over het hele eiland maken de teelt van een scala aan fruit en groenten mogelijk. De 100% natuurlijke plantenextracten die samenkomen in Kavalan Gin zijn geïnspireerd door de volgende lokale variëteiten van het Koninkrijk van het Fruit:

Kumquatschil -- Een verfrissende scherpzure smaak, in evenwicht gebracht door zoetheid. Yilan staat bekend om haar scherpzure kumquats die in het Mandarijn "Gouden sinaasappel" heten. De vrucht is groter dan een druif, en wanneer je erin bijt, geeft de kumquat en explosie van scherpzure, zoete citrussmaken. De scherpzure smaak komt van het vruchtvlees en de zoetheid van de schil, in tegenstelling tot andere citrusvruchten.

Gedroogde rode guave -- een zoet, muskaatachtig aroma Taiwan is een van de grootste producenten ter wereld van guave, een delicate en zoete vrucht, met een groene of gele schil. Yilan staat bekend om de zachte, rode variant, met een heerlijk zoet vruchtvlees dat smelt in de mond.

is een van de grootste producenten ter wereld van guave, een delicate en zoete vrucht, met een groene of gele schil. Yilan staat bekend om de zachte, rode variant, met een heerlijk zoet vruchtvlees dat smelt in de mond. Gedroogd sterfruit -- Fruitachtige zoetheid om de eetlust op te wekkenTaiwanees sterfruit is groter en sappiger dan andere soorten. Met ondertonen van ananas en citrus wordt het gekenmerkt door vijf "ribben", waardoor de vrucht een stervorm heeft wanneer deze in plakjes wordt gesneden. Het Taiwanese sterfruit wordt in het hele land verbouwd, in zoete en scherpzure soorten, en staat als vrucht symbool voor Taiwan .

2. In het Jaarlijks Barrapport voor 2019 van Drinks International staat Kavalan op de 4e plaats als meest trendgevend (waar het gaat om klantverzoeken) en op de 5e plaats in de categorie van bestverkopende internationale whisky's.

