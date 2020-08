Kavalan kondigt zijn tweede 'STR Whisky' aan

In 2006 werd de ambachtelijke rechar-STR-techniek in Taiwan ontwikkeld door wijlen Dr. Jim Swan en Kavalan. In hun zoektocht naar een uitzonderlijke smaak ontwikkelden zij een veeleisend recept voor het roosteren en verkolen van wijnvaten om de zuurgraad te verwijderen die gepaard gaat met het rijpen van wijnvaten, en om de smaak te verdiepen voor zover mogelijk is in het subtropische klimaat van Taiwan.

Kavalans tweede Shave, Toast, Rechar is de allereerste geturfde whisky van de distilleerderij, gedistilleerd uit geturfde gerst.

Kavalans CEO, de heer Lee zei dat Kavalans STR-techniek de slapende smaken die in de vaten zitten opgesloten doet ontwaken, wat grotere, krachtigere, fruitigere smaken tot gevolg heeft voor zover mogelijk in het fenomenale subtropische klimaat van Yilan County. Deze lagen zijn opgebouwd uit verleidelijke, rokerige moutaroma's van geturfde gedistilleerde dranken.

"Sinds de WWA-onderscheiding heb ik vaak gevraagd wanneer we een andere Made-in-Taiwan STR-whisky zullen uitgeven. Nu, na jaren van experimenteren, hopen we oprecht dat de tweede STR-whisky de uitstekende prestatie van Vinho zal overtreffen, en een hoogtepunt voor whiskyfans over de hele wereld zal worden" aldus de heer Lee.

Sinds 2015 heeft Vinho Barrique voortdurend door zijn vakmanschap indruk gemaakt op juryleden, en dit jaar heeft het een reeks top onderscheidingen ontvangen. Tijdens World Whisky Masters 2020-competitie, georganiseerd door de sector voor gedistilleerde dranken, verkreeg het de onderscheiding "Taste Master," de ultieme wereldwijde prijs. Tijdens de recente Tokyo Whisky and Spirits-competitie werd het tevens verkozen als de "Best of the Best."

Resultaten World Whisky Masters

Taste Masters-medaille

Kavalan Solist Vinho Barrique

Masters-medaille

Kavalan Podium

Kavalan Sky Gold Wine Cask Matured

Kavalan Solist Amontillado Sherry

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask

Kavalan Solist Fino Sherry

Kavalan Solist Sherry

Gold-medaille

Kavalan Distillery Select No.2

Kavalan Distillery Select No.1

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish

Kavalan Classic

King Car Conductor

Kavalan Oloroso Sherry Oak

Kavalan ex-Bourbon Oak

King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured

40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Kavalan Earth Silver Wine Cask Matured

Kavalan Solist PX Sherry

Kavalan Solist Manzanilla Sherry

Kavalan Solist Port

Kavalan Distillery Reserve Rum Cask

Over STR

De behandeling van eikenhouten vaten, bekend als S.T.R., of scheren, roosteren en verkolen, is een baanbrekende techniek die ontwikkeld is in het innovatielaboratorium van Kavalan en zich sindsdien binnen de industrie verspreid heeft. Eerst worden door het voorzichtig scheren van de vaten alle ongewenste wijnaroma's en zuurverbindingen verwijderd. Het roosteren zorgt ervoor dat alle organische verbindingen uit het hout vrijkomen, wat de fruitige vanille-ondertonen naar de voorgrond zal brengen. Tot slot zal het verkolen door middel van een intens vuur het vrijgeven van aangename smaken mogelijk maken, zoals die van rijke karamel en chocolade op een delicate laag van complexe fruitigheid.

Over Kavalan Distillery

Kavalan Distillery in Yilan County pioniert sinds 2005 met de kunst van het produceren van single malt whisky in Taiwan. Onze whisky wordt gerijpt in een omgeving met een intense vochtigheid en warmte, wordt vervaardigd met behulp van het smeltwater van de Snow Mountain en wordt verbeterd door zee- en bergwinden. Gezamenlijk creëert dit het kenmerkende romige karakter van Kavalan. De distilleerderij heeft de oude naam van Yilan County aangenomen en wordt door de moedermaatschappij, de King Car Group, ondersteund door ongeveer 40 jaar ervaring op het gebied van drankenproductie. We hebben meer dan 450 gouden of hogere onderscheidingen ontvangen in het kader van de meest competitieve wedstrijden in de branche. Breng een bezoek aan www.kavalanwhisky.com

