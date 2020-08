Kavalan annoncerer virksomhedens anden STR whisky

Afdøde dr. Jim Swan og Kavalan i Taiwan udviklede i 2006 STR-teknikken, der udføres med hånden. De udviklede under deres søgen efter en usædvanlig smag en præcis opskrift for ristning og forkulning af vinfade for at fjerne syren, der er et resultat af modningen af vinfade, og styrke smagsintensiteten i kraft af Taiwans subtropiske klima.

Kavalans anden STR whisky er også destilleriets allerførste tørverøgede whisky, der er fremstillet af byg røget med tørv.

YT Lee, Kavalans admin. direktør, sagde, at Kavalans STR-teknik frigjorde de uvirksomme smagsstoffer i fadene og gav en kraftigere, mere modig og frugtagtig aroma, der muliggjordes af Yilan Amts fantastiske subtropiske klima. Disse lag har et underlag af tiltrækkende, røgede maltsmagsstoffer fra den tørverøgede spiritus.

"Mange har siden WWA-prisen spurgt mig om, hvornår vi ville komme med en ny STR whisky Made in Taiwan. Efter mange års eksperimenter håber vi inderligt, at den anden STR whisky vil være en værdig arvtager til Vinho og kommer i rampelyset hos whiskyfans over hele verden," sagde YT Lee.

Vinho Barrique har siden 2015 imponeret dommere med sit flotte håndværk og høstede i dette år en række anerkendelser. Den blev udnævnt til "Taste Master", konkurrencens fineste globale pris, på World Whisky Masters 2020, der organiseres af Spirits Business. Den blev også udnævnt til "Best of the Best" på den nylige Tokyo Whisky and Spirits Competition.

Resultater på World Whisky Masters

Taste Masters Medal

Kavalan Solist Vinho Barrique

Masters Medal

Kavalan Podium

Kavalan Sky Gold Wine Cask Matured

Kavalan Solist Amontillado Sherry

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask

Kavalan Solist Fino Sherry

Kavalan Solist Sherry

Guldmedalje

Kavalan Distillery Select No.2

Kavalan Distillery Select No.1

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish

Kavalan Classic

King Car Conductor

Kavalan Oloroso Sherry Oak

Kavalan ex-Bourbon Oak

King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured

40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Kavalan Earth Silver Wine Cask Matured

Kavalan Solist PX Sherry

Kavalan Solist Manzanilla Sherry

Kavalan Solist Port

Kavalan Distillery Reserve Rum Cask

Om STR

STR-behandlingen af egetræsfade, skrabning, ristning og forkulning, er en nyskabende teknik, der stammer fra Kavalans innovationslaboratorium, og som siden har bredt sig gennem hele branchen. Først fjernes et eventuelt lag af uønskede vinaromaer og syrekomponenter ved en skånsom skrabning af fadene. Derefter ristes fadet for at frigøre organiske stoffer i træet, der giver alle de frugtagtige vaniljenuancer. Til slut forkulles træet med en intens ild, der muliggør yderligere frigivelse af behagelige smagsstoffer såsom kraftig karamel og chokolade på en fin baggrund med en kompleks frugtagtig karakter.

Om Kavalan-destilleriet

Kavalan-destilleriet i Yilan Amt, Taiwan, har været banebrydende inden for kunsten at fremstille single malt whisky i Taiwan siden 2005. Vores whisky, der ældes under stærk fugtighed og varme, bruger smeltevandet fra bjerget Snow Mountain, og destilleringen forstærkes af hav- og bjergbriser. Kombinationen af alt dette skaber Kavalans enestående cremede konsistens. Destilleriet er opkaldt efter Yilan Amtets oprindelige navn og bakkes op af 40 års erfaring med drikkevareproduktion i moderselskabet King Car Group. Vi har modtaget over 450 guldmedaljer eller finere i branchens mest konkurrenceprægede konkurrencer. Besøg www.kavalanwhisky.com.

Kontaktperson:

Kaitlyn Tsai

Tlf. +886(0)39 229 000, lokal 7164

E-mail [email protected]

