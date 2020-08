Kavalan julkistaa toisen STR-viskinsä

Edesmennyt tohtori Jim Swan ja Kavalan kehittivät käsityönä tehtävän STR-uudelleenhiillytystekniikan Taiwanissa vuonna 2006. Tavoitellessaan erikoislaatuista makua he kehittivät tarkan viinitynnyrien paahtamis- ja uudelleenhiillyttämismenetelmän viinitynnyreille ominaisen happoisuuden poistamiseksi ja Taiwanin subtrooppisen ilmaston mahdollistaman maun syvyyden parantamiseksi.

Kavalanin toinen STR-juoma on myös tislaamon ensimmäinen turpeinen viski, joka tislataan turpeisesta ohrasta.

Kavalanin toimitusjohtaja Lee sanoo Kavalanin STR-menetelmän herättäneen tynnyreissä uinuneet maut, ja Yilanin maakunnan ilmiömäinen, subtrooppinen ilmasto mahdollisti viskille vahvemmat, rohkeammat ja hedelmäisemmät aromit. Näiden kerrosten alla piilevät turpeiset juoman viekoittelevat ja savuiset mallasaromit.

"WWA-kilpailun jälkeen minulta on toistuvasti kysytty, milloin toisimme markkinoille toisen Taiwanissa tislatun STR-viskin. Vuosien kokeilun jälkeen toivomme vilpittömästi, että toinen STR-viskimme ylittää erinomaisesti suoriutuneen Vinhon ja päätyy koko maailman viskinystävien tietoisuuteen", sanoo Lee.

Vinho Barrique on hurmannut tuomaristoja korkealla laadullaan vuodesta 2015 lähtien. Tänä vuonna se keräsi useita ykköspalkintoja. The Spirits Businessin järjestämässä World Whisky Masters 2020 -kilpailussa se sai "Taste Master"-tittelin, joka on kilpailun korkein tunnustus. Hiljattain Tokyo Whisky and Spirits Competition -kilpailussa se sai "Best of the Best"-tunnustuksen.

Tietoa STR-menetelmästä

STR-menetelmä eli höyläys, paahtaminen ja uudelleenhiillyttäminen on käänteentekevä Kavalanin laboratorion innovaatio, joka on sittemmin levinnyt koko alalle. Aluksi tynnyreistä höylätään hienovaraisesti pois ei-toivotut viinin maut ja happoyhdisteet. Sen jälkeen paahtaminen vapauttaa puusta orgaanisia yhdisteitä, mikä tuo sen hedelmäiset ja vaniljaiset sävyt esiin. Lopuksi tynnyri hiillytetään uudelleen kovalla tulella, mikä vapauttaa miellyttäviä makuja, kuten monitahoisen hedelmäisyyden päällä lepäävät täyteläisen karamellin ja suklaan sävyt.

Tietoa Kavalan-tislaamosta

Yilanin kunnassa sijaitseva Kavalanin viskitislaamo on uurtanut uraa single malt -viskien saralla Taiwanissa vuodesta 2005 asti. Kavalan kypsytetään korkeassa kosteudessa ja lämpötilassa, ja se saa osansa myös meren ja vuoriston tuulista sekä Xueshan-vuoren sulamisvesistä. Yhdistyessään nämä tekijät synnyttävät Kavalanin tunnusomaisen kermaisuuden. Tislaamo saa nimensä kotipaikkansa Yilanin maakunnan alkuperäisnimestä, ja sen taustalla on noin 40 vuotta juomanvalmistusta sen emoyhtiön King Car Groupin osana. Olemme keränneet yli 450 kultamitalia tai sitä arvokkaampaa palkintoa alan arvostetuimmista kilpailuista. Käy osoitteessa www.kavalanwhisky.com

