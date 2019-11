A mais recente garrafa da Kavalan apresenta uma coroa cravejada digna de um rei

Já lançada em Taiwan, a mais nova edição especial do Kavalan – que combina elegantemente a riqueza cremosa do caramelo com a doçura intensa das notas de frutas silvestres – estará disponível em países selecionados de todo o mundo em 2020.

A Kavalan não pode revelar o barril exato no qual esse uísque extraordinário e rico em sabores foi envelhecido, além de dizer que o barril é de um vinho tinto altamente exclusivo de padrão de classe mundial.

O CEO, Sr. YT Lee, disse que da mesma forma que o outro único uísque lançado em nome do grupo, o "King Car Conductor", a edição limitada do 40o. aniversário foi apropriadamente multidimensional, complexa e repleta de profundidade.

"Estou muito honrado por fazer parte da jornada iniciada primeiramente por meu pai há quatro décadas. A King Car sempre lutou duramente para proporcionar a melhor qualidade – uma busca que define nosso caráter – e essa insistência na excelência continuará no futuro", disse o Sr. YT Lee.

O Mestre Misturador, Ian Chang, disse que fez um uísque para celebrar um tremendo marco.

"Foi envelhecido em um barril de vinho tinto muito raro, cuja majestade foi transferida para um uísque ricamente intenso, proporcionando sabores bem distintos de frutos silvestres e de exuberante caramelo", disse o Sr. Chang.

O Sr. Chang disse que a embalagem é um tributo ao Condado de Yilan, que é tanto a casa da Kavalan quanto do presidente do conselho Sr. TT Lee, através da forma da Montanha Nevada – a fonte de água da Kavalan.

A forma delicada e ao mesmo tempo resistente da garrafa expressa elegância e força. Sua rolha em formato de coroa é adornada com cristais Swarovski® de renome mundial. A persistência e a durabilidade e a harmonia com o ambiente natural, são transmitidas através da embalagem de couro e madeira da caixa.

O King Car 40th Anniversary vem acompanhado por um copo de cristal e está limitado a 10.000 embalagens em todo o mundo.

King Car 40th Anniversary

Notas de degustação:

Cor: castanho-avermelhado real

Nariz: poderoso e denso, com ricas notas de vinho tinto exalando o perfume da fruta de casca escura do Cabernet Sauvignon, com morango, mirtilo, especiarias e floreios de carvalho recém-queimado.

Palato: densas camadas de caramelo e ricas frutas silvestres agradáveis na boca, estimuladas com toques de especiarias, destacando-se pimenta, cravo e tabaco, tudo reunido com um magnífico caráter de vinho.

Final: longo e sensual, produzindo uma suave mistura de frutas emblemáticas e especiarias suaves.

Sobre o King Car Group

Estabelecida pelo Sr. Tien-tsai Lee em 1979, a marca King Car é um nome famoso no setor de alimentação e bebidas que incorpora o padrão ouro de qualidade em Taiwan. O conglomerado familiar tem 40 anos de experiência e incorpora divisões que incluem King Car Food Industrial; King Car Cultural & Educational Foundation; King Car Biotechnology (Centro de Cultivo de Orquídeas, Divisão de Aquacultura e Parque de Reflorestamento); Mr. Brown Coffee; Kavalan Whisky Distillery; Buckskin Beer e o negócio de restaurantes e bares (duas Beerhouses, o restaurante Buckskin Yakiniku, o Buckskin Taproom e o Kavalan Whisky Bar). A King Car é liderada pelo filho do Sr. TT Lee, o CEO Sr. Yu-ting Lee, que assegura que o grupo permaneça fiel às suas raízes em Yilan, honrando seu lindo ambiente natural e comprometido com a visão do presidente do conselho Sr. TT Lee. A missão da King Car é fornecer aos clientes tranquilidade através de uma marca confiável, dedicada a fornecer produtos de alta qualidade que ajudam as pessoas a viverem intensamente seus diversos tipos de vida.

