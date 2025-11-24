Maak je klaar voor de grootste oogst van het jaar: EZVIZ verrast mensen met onweerstaanbare aanbiedingen voor zeer gewilde slimme producten, waarmee gezinnen liefde en zorg krijgen om het nieuwe jaar te verwelkomen

HOOFDDORP, Nederland, 24 november 2025 /PRNewswire/ -- Deze feestdagen verfrist EZVIZ, de favoriete slimme metgezel voor gezinnen wereldwijd, huizen met zijn veelzijdige gadgets tegen speciale aanbiedingen, zodat gezinnen met liefde, zorg en bescherming een nieuw hoofdstuk van slim leven kunnen omarmen. In de hartverwarmende geest van geven en vieren is dit het perfecte moment om uzelf te belonen en uw dierbaren te verrassen met langverwachte slimme gadgets tegen grote kortingen, waardoor uw huis wordt gevuld met geavanceerde slimme beveiliging die kostbare tijd met het gezin verlengt met veiligheid, gemak en zorg in het nieuwe jaar.

Om het zoeken naar cadeaus gemakkelijker te maken, biedt EZVIZ exclusieve kortingen op zijn populairste slimme camera's en videodeurbellen. Van het verwelkomen van gasten aan de deur tot het liefdevol in de gaten houden van elke hoek binnenshuis, EZVIZ biedt gezinnen een gevoel van verbondenheid en geruststelling, waar ze ook zijn. Huishoudens die verlangen naar verbeterde beveiliging en meer gemak bij het binnenkomen, kunnen de ideale optie vinden in de lijst. Hier zijn enkele must-have hoogtepunten:

EP3x Pro batterijgevoede videodeurbelkit – nu € 109,99, was € 149,99

Een veelzijdige deurwachter voor zowel binnen als buiten, zodat u niets belangrijks mist, zoals bezoekers en langverwachte pakketjes. De EP3x Pro maakt gebruik van een 2K-lens die naar buiten gericht is om mensen te detecteren en een 1080p-lens die naar beneden gericht is om pakketjes te detecteren. Zo krijgt u een scherp beeld van top tot teen zonder dode hoeken bij de voordeur, voor extra bescherming. Het doet ook dienst als voordeurverlichting, verlicht de deuropening en geeft levensechte video's weer in het donker voor non-stop bescherming en zorg. Deze gemoedsrust wordt verder ondersteund door het meegeleverde zonnepaneel voor ononderbroken stroomvoorziening en de bel, die de connectiviteit in ruime kamers verbetert. Met deze koop-één-krijg-drie-aanbieding bent u in één keer klaar voor zowel veiligheid als gemak in huis.

CP2 draadloze deurspion – nu € 59,99, was € 89,99

De CP2 deurspion is de eenvoudigste manier om de veiligheid en het gemak van uw voordeur te verbeteren. Hiermee kunnen gebruikers vanaf elke plek ter wereld duidelijk en moeiteloos zien wie er voor de deur staat. De CP2 past naadloos in het originele gat, vereist geen verdere aanpassingen aan de deur en past door zijn moderne uiterlijk natuurlijk in de omgeving. Geen inspanning of slechte houding meer, zelfs senioren en kinderen kunnen de activiteiten voor de deur volgen terwijl ze comfortabel staan via het 4,3-inch binnenscherm of ontspannen op de bank zitten met behulp van de app.

TY2 slimme wifi-pan- en tiltcamera – nu € 15,99, was € 17,99

Altijd alert met uw alziende huisbewaker, de TY2-binnencamera. Met zijn vloeiend panoramisch en kantelbaar ontwerp en intelligente automatische tracking beweegt de TY2 mee met het leven en volgt hij elk belangrijk moment in scherpe details. Zelfs als het donker is, helpt het kristalheldere nachtzicht u elke hoek te zien alsof het daglicht is. Vergeet valse alarmen – de TY2 weet u alleen te waarschuwen als er echt iets belangrijks aan de hand is. Blijf in contact met tweewegcommunicatie om op elk moment met uw familie te kunnen praten, en schakel over naar de slaapmodus voor totale privacy wanneer het tijd is om te ontspannen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2828562/EZVIZ_EU_Black_Friday_PR.jpg