Marstek presenteert Energycube AC Couple ESS: Een nieuw tijdperk van thuismicrogridoplossingen

DÜSSELDORF, Duitsland, 28 november 2024 /PRNewswire/ -- Marstek, een gevestigde leider in energieopslagtechnologie, organiseerde met succes de presentatie van zijn Energycube AC Couple ESS op de vakbeurs Solar Solutions Düsseldorf. Tijdens het evenement konden groothandelaren, installateurs en mediavertegenwoordigers waardevolle inzichten met collega's in de industrie uitwisselen en de nieuwste ontwikkelingen van Marstek op het gebied van opslag van duurzame energie ontdekken.

Marstek Energycube is the Next-Gen Home Microgrid AC Coupled Energy Storage System.

Peter Yang, CEO van Marstek, toont zich enthousiast: "We zijn verheugd om samen met EUPD de Energycube te lanceren in Düsseldorf, Duitsland. Dit is een belangrijke mijlpaal in onze reis om innovatieve, toegankelijke oplossingen voor energieopslag te leveren. De Energycube getuigt van onze toewijding aan efficiëntie en duurzaamheid om gebruikers energieonafhankelijkheid te helpen bereiken. Nu de vraag naar hernieuwbare oplossingen groeit, kijken we ernaar uit om deze geavanceerde technologie aan experts uit de industrie, partners en de gemeenschap te presenteren."

Tijdens het evenement werd de Energycube onthuld, samen met een reeks van de nieuwste energieoplossingen van Marstek. Gasten kregen waardevolle inzichten uit de PV-marktupdate van EUPD Research, die een uitgebreide blik bood op het veranderende landschap van fotovoltaïsche en energieopslag.

De EnergyCube

De Energycube betekent een enorme vooruitgang in energieopslag en biedt een gebruiksvriendelijke installatie, schaalbare capaciteit en hulpmiddelen voor realtime energiebeheer.

Belangrijkste kenmerken van de Energycube:

Plug & Play doe-het-zelf-installatie: Ontworpen voor eenvoudige installatie zonder technische expertise, ideaal voor verschillende omgevingen zoals boshuisjes, jachten en afgelegen woningen.



Flexibele energiecapaciteit: Ondersteunt zowel enkelvoudige als meervoudige units, met een schaalbaarheid en vermogen tot 10 kW en capaciteit tot 20,48kWh.



Realtime wereldwijde elektriciteitsprijzen: Uitgerust met toegang tot realtime elektriciteitsprijzen in 46 landen, ter ondersteuning van geoptimaliseerd energiekostenbeheer.



Slimme energie-efficiëntie: Maakt gebruik van piek- en dalvullende besparingsmogelijkheden voor dagelijkse energiebesparingen.



Hybride compabiliteitssysteem: Maakt het mogelijk om bestaande zonne-installaties eenvoudig te upgraden naar een hybride opslagoplossing, waardoor binnen enkele minuten back-upstroom voor het hele huis mogelijk is.

Over Marstek

Marstek, opgericht in 2009, is een wereldwijde leider in duurzame energieoplossingen, dat zich toelegt op geavanceerde energieopslagtechnologieën. Met vier productievestigingen en vestigingen in de VS, Duitsland, Japan, Kenia en Nigeria integreert het bedrijf innovatie met een verticaal op elkaar afgestemde industrieketen om schaalbare, efficiënte energiesystemen te leveren. Marstek voorziet huishoudens en bedrijven van hulpmiddelen die energieonafhankelijkheid en duurzaamheid bevorderen. Door nieuwe maatstaven te stellen op het gebied van energiebeheer stimuleert Marstek de wereldwijde overgang naar een schonere, duurzamere toekomst.

Contact: Ricky Ma, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2567857/Marstek_Energycube.jpg