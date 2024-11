Marstek lance Energycube AC Couple ESS : Une nouvelle ère de solutions de micro-réseaux domestiques

DÜSSELDORF, Allemagne, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Marstek, un leader établi dans la technologie de stockage de l'énergie, a organisé avec succès l'événement de lancement de son Energycube AC Couple ESS au salon Solar Solutions Düsseldorf. Des grossistes, des installateurs et des représentants des médias ont participé à l'événement, se connectant avec leurs pairs, obtenant des informations précieuses sur l'industrie et explorant les dernières avancées de Marstek en matière de stockage d'énergie renouvelable.

Marstek Energycube is the Next-Gen Home Microgrid AC Coupled Energy Storage System.

Peter Yang, PDG de Marstek, a fait part de son enthousiasme : "Nous sommes ravis de nous associer à EUPD pour lancer l'Energycube à Düsseldorf, en Allemagne. Cela marque une étape importante dans notre démarche visant à fournir des solutions de stockage d'énergie innovantes et accessibles. L'Energycube reflète notre engagement en faveur de l'efficacité et de la durabilité, en permettant aux utilisateurs d'atteindre l'indépendance énergétique. Alors que la demande de solutions renouvelables augmente, nous sommes impatients de présenter cette technologie de pointe aux experts de l'industrie, aux partenaires et à la communauté".

L'événement a été l'occasion de dévoiler l'Energycube ainsi qu'une gamme de solutions énergétiques récentes de Marstek. Les invités ont pu bénéficier d'informations précieuses grâce à la mise à jour du marché photovoltaïque d'EUPD Research, qui a offert un aperçu complet de l'évolution du paysage photovoltaïque et du stockage de l'énergie.

Le cube d'énergie

L'Energycube représente une avancée significative dans le domaine du stockage de l'énergie, en offrant une installation conviviale, une capacité évolutive et des outils de gestion de l'énergie en temps réel.

Caractéristiques principales de l'Energycube :

Installation Plug & Play DIY : Conçue pour une installation simple sans expertise technique, elle est idéale pour divers environnements, notamment les cabanes forestières, les yachts et les maisons isolées.



Capacité d'énergie flexible : Il prend en charge les unités simples et multiples, ce qui permet d'augmenter la puissance jusqu'à 10 kW et la capacité jusqu'à 20,48 kWh.



Prix mondiaux de l'électricité en temps réel : Accès aux prix de l'électricité en temps réel dans 46 pays, ce qui permet d'optimiser la gestion des coûts de l'énergie.



Efficacité énergétique intelligente : Utilise les capacités d'écrêtement des pointes et de remplissage des vallées, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie au quotidien.



Compatibilité avec les systèmes hybrides : Permet la mise à niveau simple des installations solaires existantes vers une solution de stockage hybride, permettant une alimentation de secours pour l'ensemble de la maison en quelques minutes.

À propos de Marstek

Fondée en 2009, Marstek est un leader mondial des solutions d'énergie renouvelable, spécialisé dans les technologies avancées de stockage de l'énergie. Avec quatre bases de production et des opérations aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, au Kenya et au Nigeria, elle intègre l'innovation à une chaîne industrielle verticalement alignée pour fournir des systèmes énergétiques évolutifs et efficaces. Marstek met à la disposition des ménages et des entreprises des outils qui favorisent l'indépendance énergétique et la durabilité. En établissant de nouvelles références en matière de gestion de l'énergie, Marstek favorise la transition mondiale vers un avenir plus propre et plus durable.

Contact : Ricky Ma, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2567857/Marstek_Energycube.jpg