Marstek запускает Energycube AC Couple ESS - Новая эра решений для домашних микросетей

ДЮССЕЛЬДОРФ, Германия, 28 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Marstek, один из признанных лидеров в области технологий хранения энергии, успешно провела мероприятие, посвященное запуску Energycube AC Couple ESS на выставке Solar Solutions Düsseldorf. На мероприятии присутствовали оптовые покупатели, установщики и представители СМИ. Они общались с коллегами, получали ценную информацию об отрасли и изучали последние достижения Marstek в области систем хранения возобновляемой энергии.

Marstek Energycube is the Next-Gen Home Microgrid AC Coupled Energy Storage System.

Питер Янг (Peter Yang), генеральный директор Marstek, поделился своим оптимистичным взглядом: «Мы очень рады сотрудничать с EUPD в запуске Energycube в Дюссельдорфе, Германия. Это знаменует собой важную веху на нашем пути предоставления инновационных доступных решений для хранения энергии. Energycube отражает нашу приверженность эффективности и устойчивости, расширяя возможности пользователей для достижения энергетической независимости. По мере роста спроса на возобновляемые решения мы с нетерпением ждем возможности представить эту передовую технологию отраслевым экспертам, партнерам и сообществу в целом».

На мероприятии был представлен Energycube наряду с новейшими энергетическими решениями компании Marstek. Гости получили ценную и актуальную информацию о состоянии рынка фотовольтаики из исследования EUPD Research, в котором давался всесторонний взгляд на развивающийся ландшафт фотоэлектрических систем и систем хранения энергии.

Energycube

Energycube представляет собой значительный прогресс в области хранения энергии, предлагая дружественную пользователю установку, масштабируемую ёмкость и инструменты для управления энергией в режиме реального времени.

Ключевые особенности Energycube:

Установка Plug & Play DIY: Имеет конструкцию, обеспечивающую легкость установки без необходимости в технических знаниях, идеально подходит для различных условий, включая лесные домики, яхты и отдаленные дома.



Гибкая энергетическая ёмкость: Поддерживает как моно-, так и мультиблоки, обеспечивая масштабируемость до 10 кВт и мощность до 20,48 кВтч.



Мировые цены на электроэнергию в режиме реального времени: Оснащен доступом к ценам на электроэнергию в режиме реального времени в 46 странах мира, поддерживая оптимизированное управление затратами на электроэнергию.



Интеллектуальная энергоэффективность: Использует возможности ограничения потребления в период пиковой нагрузки и увеличение потребления в период спада потребления, повышая тем самым ежедневную экономию энергии.



Совместимость с гибридной системой: Позволяет легко модернизировать существующие солнечные установки до гибридного решения для хранения энергии, обеспечивая резервное питание всего дома в течение нескольких минут.

О компании Marstek

Компания Marstek, основанная в 2009 году, является одним из мировых лидеров в области решений для возобновляемых источников энергии, специализируясь на передовых технологиях хранения энергии. Располагая четырьмя производственными базами и предприятиями в США, Германии, Японии, Кении и Нигерии, компания интегрирует инновации с вертикально-ориентированной отраслевой цепочкой для создания масштабируемых и эффективных энергетических систем. Marstek дает домашним хозяйствам и бизнесу инструменты, способствующие энергетической независимости и устойчивости. Установив новые стандарты в области управления энергопотреблением, Marstek способствует глобальному переходу к более чистому и устойчивому будущему.

Контакты: Рики Ма (Ricky Ma), [email protected]

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