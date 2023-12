Mentech, pionier op het gebied van koolstofarme producten - toont actie, wijsheid en kracht om de wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan

SHENZHEN, China, 29 december 2023 /PRNewswire/ -- Op 12 december werd in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, met succes de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP28) afgesloten. Tijdens de conferentie nam Mentech actief deel aan relevante themagesprekken en deelde het bedrijf zijn kracht op het gebied van koolstofarme en groene gebieden rond de duurzame ontwikkeling van koolstofvrije steden in de toekomst.

Mentech erft de technologische en industriële genen van Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd (SZ: 002902), en lanceert professionele slimme wearables voor sport en buitenactiviteiten op basis van nieuwe energie om een groene en intelligente levenservaring voor gebruikers te creëren. Op COP28 toonde Mentech zijn slimme buitensporthorloges, portable powerstations en producten voor energieopslag vanaf balkons of patio's, waarbij zijn duurzame high-tech buitenapparatuur aan het publiek werd gepresenteerd.

Als smartwatch-partner van de Chinese wielerbond en de officiële sponsor van het Chinese nationale wielerteam toonde Mentech hun professionele smartwatch, de Mentech Watch Xe1. Dit product richt zich op professionele outdoor-fietsscenario's en biedt gebruikers functies zoals sportveiligheid, GPS-navigatie en beoordeling van de gezondheid.

De NEO portable powerstation-producten van Mentech met de snellaadfunctie op basis van zonne-energie kunnen voldoen aan de uiteenlopende stroombehoeften van gebruikers tijdens buitenactiviteiten, tijdens werkzaamheden buiten, in noodsituaties en tijdens andere toepassingen. De portable powerstation breedband PowFi serie producten van Menstech integreert op innovatieve wijze netwerkfuncties in stroomvoorziening voor buitengebruik, waardoor buitenmensen volledig kunnen genieten van de natuur. Ook met het opslaan van zonne-energie in zonnecellen op het balkon ondersteunt Mentech groene en koolstofarme initiatieven - door de balkonruimte te gebruiken voor fotovoltaïsche energieopwekking, voor het opslaan van energie en voor het bieden van plug-and-play-comfort, om zo actief bij te dragen aan energiebesparing en emissiereductie.

Tijdens COP28 werd Mentech, als pionier op het gebied van koolstofarme producten, ook geïnterviewd door journalisten van 21st Century Business Herald en nam Mentech deel aan live streaming-activiteiten waarmee de strategieën en acties die Mentech heeft ondernomen voor de duurzame ontwikkeling van koolstofvrije steden, evenals de resultaten op het gebied van koolstofarme producten, met het publiek werden gedeeld.

Tijdens de twee weken durende tentoonstelling werden de koolstofarme, groene productoplossingen van Mentech gewaardeerd door alle krachten in de internationale gemeenschap. In 2024 zal Mentech meer slimme producten lanceren die koolstofarm zijn om consumenten meer ervaringen tijdens buitenactiviteiten te bieden.