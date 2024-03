Midea KWHA onthult de Salute-serie, een zuinige boiler uit energieklasse A, tijdens de MCE 2024 in Milaan

MILAAN, 21 maart 2024 /PRNewswire/ -- Midea Kitchen and Water Heater Appliances Business Division (Midea KWHA), heeft de Salute-serie, haar nieuwste zuinige boiler uit energieklasse A, geïntroduceerd tijdens de Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024 in Milaan, een gerenommeerde internationale beurs gewijd aan HVAC (verwarming, ventilatie, airconditioning), sanitair en duurzame energie.

De Salute-serie, de belangrijkste productlijn van Midea KWHA, behoort tot energieklasse A, de zuinigste energieklasse, en heeft voldaan aan de VDE-test, met een energiebesparing tot wel 23%. De serie bestaat uit meerdere modellen, speciaal ontworpen voor eenvoudige installatie en veelzijdig gebruik, perfect voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten van bestaande woningen.

Bovendien beschikt deze serie over de innovatieve MemoU-modus - een slimme, gebruiksvriendelijke en energiezuinige optie die een nieuwe norm stelt op het gebied van energiebesparing. Het systeem stelt zich op intelligente wijze in op de douchegewoonten van gebruikers door hun voorkeuren te leren kennen en te onthouden en de verwarming vervolgens in te stellen op de verwachte gebruiksbehoefte. Het systeem herkent de tijdstippen waarop gebruikers een douche nemen en verwarmt het water efficiënt tot de gewenste temperatuur, precies wanneer dat nodig is. Deze slimme on-demand verwarming biedt niet alleen gemoedsrust, maar levert ook aanzienlijke energiebesparingen.

Neem bijvoorbeeld de Salute Flex 30L. Het activeren van de MemoU-modus kan leiden tot een jaarlijkse elektriciteitsbesparing van circa 300 kWh per huishouden. Deze besparing verlaagt niet alleen de elektriciteitskosten, maar verlaagt ook de dagelijkse uitstoot en staat gelijk aan de impact van de groei van drie en een halve boom over een periode van tien jaar.

Na een uitgebreide ontwikkeling binnen de Europese markt biedt Midea KWHA nu met trots een uitgebreid assortiment producten en oplossingen aan die speciaal zijn ontworpen voor Europa en voorzien in uiteenlopende warmwatervereisten. De productselectie omvat boilers die worden gevoed door schone energie met een energie-efficiëntieklasse tot A+, evenals diverse voorraadboilers en instant boilers die in de buurt van het tappunt kunnen worden geïnstalleerd.

Als pionier op het gebied van groene innovatie zet Midea KWHA zich in voor het verbeteren van energie-efficiëntie door middel van geavanceerde producten. Het bedrijf omarmt innovatie en duurzaamheid en levert een uitgebreide reeks producten die de levensstandaard verhogen en tegelijkertijd de ecologische voetafdruk minimaliseren. Met een gewetensvolle ontwerpfilosofie en dienstverlening moedigt Midea KWHA steeds meer huishoudens aan om deel te nemen aan het collectieve streven naar een duurzame toekomst voor onze planeet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2363613/Midea_KWHA_Unveils_A_Class_Energy_Efficient_Water_Heater_Salute_Series.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2363615/Midea_KWHA_Unveils_A_Class_Energy_Efficient_Water_Heater_Salute_Series.jpg