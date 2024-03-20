Энергоэффективные водонагреватели серии Salute класса А от Midea KWHA на MCE 2024 в Милане

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Midea KWHA

20 Mar, 2024, 23:53 ET

МИЛАН, 21 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Бизнес-подразделение группы Midea по производству кухонной и водонагревательной техники (Midea KWHA) представило новейшую серию Salute своих энергоэффективных водонагревателей класса A на выставке Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024 в Милане — известной международной выставке, посвященной системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), сантехнике и возобновляемым источникам энергии.

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Midea KWHA Unveils A-Class Energy Efficient Water Heater Salute Series at MCE 2024 Milan
Midea KWHA Unveils A-Class Energy Efficient Water Heater Salute Series at MCE 2024 Milan
Midea KWHA Unveils A-Class Energy Efficient Water Heater Salute Series at MCE 2024 Milan
Midea KWHA Unveils A-Class Energy Efficient Water Heater Salute Series at MCE 2024 Milan

Серия Salute — флагманская линейка продуктов Midea KWHA — отличается высочайшей энергоэффективностью класса A и прошла сертификацию VDE, продемонстрировав экономию энергии до 23%. Серия состоит из ряда моделей, отличающихся простотой установки и универсальностью, что делает их идеальным решением для использования в проектах реконструкции существующего и проектирования нового жилья.

Кроме того, в этой серии реализован инновационный режим MemoU — умный, удобный и энергоэффективный вариант, предлагающий новый подход к экономии энергии. Система гибко подстраивается под купальные привычки пользователей, изучая и запоминая их предпочтения, а затем прогнозирует их потребности при подготовке нагревателя к работе. Она предугадывает график пользования ванной или душем и эффективно нагревает воду до желаемой температуры именно тогда, когда это необходимо. Этот интеллектуальный нагрев по требованию обеспечивает не только комфорт, но и значительную экономию энергии.

Рассмотрим в качестве примера модель Salute Flex 30L. Активация режима MemoU может привести к ежегодной экономии около 300 кВтч электроэнергии на одно домохозяйство. Такое сокращение не только снижает затраты на электроэнергию, но и компенсирует ежедневные выбросы, что эквивалентно эффекту трех с половиной деревьев за десять лет их жизни.

Пройдя длительный путь развития на европейском рынке, Midea KWHA теперь с гордостью предлагает широкий ассортимент продуктов и решений, разработанных специально для Европы и способным удовлетворить самые разнообразные потребности в горячей воде. В ассортименте представлены водонагреватели, работающие на экологически чистой энергии, с классом энергоэффективности до А+, а также различные накопительные водонагреватели и водонагреватели мгновенного действия, которые можно устанавливать рядом с точкой водоразбора.

Как пионер в области зеленых инноваций Midea KWHA стремится повысить энергоэффективность с помощью передовых разработок. Следуя курсом инноваций и устойчивого развития, компания предлагает широкий спектр продуктов, которые повышают уровень жизни при минимизации воздействия на окружающую среду. Благодаря продуманному дизайну и качественным услугам Midea KWHA повышает для все большего количества домохозяйств привлекательность коллективных усилий по созданию устойчивого будущего для нашей планеты.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2363613/Midea_KWHA_Unveils_A_Class_Energy_Efficient_Water_Heater_Salute_Series.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2363615/Midea_KWHA_Unveils_A_Class_Energy_Efficient_Water_Heater_Salute_Series.jpg

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