Midea KWHA presenta la serie di scaldabagni Salute di classe A ad alta efficienza energetica alla fiera MCE 2024 di Milano

MILANO, 21 marzo 2024 /PRNewswire/ -- La divisione commerciale Midea Kitchen and Water Heater Appliances (Midea KWHA), ha lanciato la sua ultima serie di scaldabagni Salute di classe A ad alta efficienza energetica alla Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024 di Milano, una rinomata fiera internazionale dedicata al settore HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria), dell'idraulica e delle energie rinnovabili.

La serie Salute, la linea di prodotti d'eccellenza di Midea KWHA, vanta un'efficienza energetica di classe A di alto livello e ha superato il test VDE, dimostrando un risparmio energetico fino al 23%. La gamma comprende più modelli, tutti realizzati per una facile installazione e versatilità, perfetti per progetti di ristrutturazione di case esistenti o per la progettazione di nuove soluzioni abitative.

Inoltre, questa serie presenta l'innovativa modalità MemoU, un'opzione intelligente, facile da usare ed efficiente dal punto di vista energetico che ha ridefinito il risparmio energetico. Il sistema si adatta in modo intelligente alle abitudini degli utenti apprendendo e memorizzando le loro preferenze in materia di bagno e doccia, anticipandone successivamente le esigenze di predisposizione dello scaldabagno. Prevede gli orari del bagno e della doccia e preriscalda efficacemente l'acqua alla temperatura preferita, proprio quando serve. Questo scaldabagno intelligente su richiesta non solo offre tranquillità, ma garantisce anche un notevole risparmio energetico.

Prendiamo come esempio il modello Salute Flex 30L. L'attivazione della modalità MemoU può portare ad un risparmio annuo di energia elettrica di circa 300 kWh per un nucleo familiare. Questa riduzione non solo taglia sui costi della corrente, ma compensa anche le emissioni giornaliere, pari all'impatto di tre alberi e mezzo coltivati per un decennio.

Dopo un ampio sviluppo nel mercato europeo, Midea KWHA ora è orgoglioso di offrire una gamma completa di prodotti e soluzioni appositamente progettati per l'Europa, in grado di soddisfare le diverse esigenze di fornitura di acqua calda. La gamma di prodotti comprende scaldabagni alimentati a energia pulita con una classe di efficienza energetica fino ad A+, nonché una varietà di scaldabagni ad accumulo e istantanei installabili in prossimità dell'erogatore dell'acqua.

In qualità di pioniere nell'innovazione verde, Midea KWHA si dedica a migliorare l'efficienza energetica grazie a prodotti all'avanguardia. Abbracciando l'innovazione e la sostenibilità, l'azienda fornisce una vasta gamma di prodotti che elevano gli standard di vita e riducono al minimo l'impronta ecologica. Attraverso una progettazione e servizi scrupolosi, Midea KWHA incoraggia più famiglie a partecipare alla ricerca collettiva del futuro sostenibile del nostro pianeta.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2363613/Midea_KWHA_Unveils_A_Class_Energy_Efficient_Water_Heater_Salute_Series.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2363615/Midea_KWHA_Unveils_A_Class_Energy_Efficient_Water_Heater_Salute_Series.jpg