Na targach MCE 2024 w Mediolanie Midea KWHA prezentuje energooszczędne podgrzewacze wody klasy A z serii Salute

MEDIOLAN, 20 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Pion urządzeń kuchennych i podgrzewaczy wody firmy Midea (Midea KWHA) zaprezentował swoją najnowszą serię energooszczędnych podgrzewaczy wody Salute klasy A na targach Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024 w Mediolanie, renomowanej międzynarodowej wystawie poświęconej HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), hydraulice i energii odnawialnej.

Seria Salute, flagowa linia produktów Midea KWHA, charakteryzuje się najwyższą efektywnością energetyczną klasy A oraz pozytywnie przeszła testy VDE, wykazując do 23% oszczędności energii. Gama obejmuje różnorodne modele, wszystkie zaprojektowane z myślą o prostocie instalacji i wszechstronności, idealne do renowacji domów lub projektowania nowych.

Dodatkowo produkty z tej serii wyposażone zostały w innowacyjny tryb MemoU, inteligentną, przyjazną dla użytkownika i energooszczędną opcję, która na nowo definiuje pojęcie oszczędzania energii. System inteligentnie dostosowuje się do nawyków kąpielowych użytkowników, uczy się i zapamiętuje ich preferencje, a następnie uwzględnia ich potrzeby przy podgrzewaniu wody. System uwzględnia harmonogramy kąpieli i efektywnie podgrzewa wodę do preferowanej temperatury dokładnie wtedy, kiedy trzeba. Funkcja inteligentnego ogrzewania na żądanie nie tylko zapewnia poczucie komfortu, ale także pozwala na znaczne oszczędności energii.

Przykładem może być Salute Flex 30L. Aktywacja trybu MemoU może przynieść roczną oszczędność energii elektrycznej w wysokości około 300 kWh dla gospodarstwa domowego. Ta redukcja oznacza nie tylko obniżenie jej kosztów, ale także zrekompensowanie codziennych emisji, co odpowiada oddziaływaniu trzech i pół drzewa rosnących przez dekadę.

Po szeroko zakrojonych pracach rozwojowych na rynku europejskim Midea KWHA z dumą oferuje kompleksową gamę produktów i rozwiązań zaprojektowanych specjalnie dla Europy, spełniających różnorodne wymagania dotyczące ciepłej wody użytkowej. Dostępne produkty obejmują podgrzewacze wody zasilane czystą energią o klasie efektywności energetycznej do A+, a także różnorodne zasobnikowe oraz przepływowe podgrzewacze wody, które można zainstalować w pobliżu punktu czerpalnego.

Firma Midea KWHA, będąca pionierem w dziedzinie ekologicznych innowacji, dokłada wszelkich starań, aby zwiększać efektywność energetyczną dzięki najnowocześniejszym produktom. Wykorzystując innowacyjność i zrównoważony rozwój, spółka oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań, które podnoszą standard życia, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko. Poprzez świadome projektowanie i usługi, Midea KWHA zachęca do udziału większej liczby gospodarstw domowych we wspólnym dążeniu do zrównoważonej przyszłości naszej planety.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2363613/Midea_KWHA_Unveils_A_Class_Energy_Efficient_Water_Heater_Salute_Series.jpg