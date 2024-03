Midea KWHA dévoile sa série de chauffe-eau économes en énergie au MCE 2024 Milan

MILAN, le 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- Midea Kitchen and Water Heater Appliances Business Division (Midea KWHA), a lancé sa toute dernière série de chauffe-eau éconergétiques Salute à Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024 Milan, un salon international renommé dédié à la climatisation (chauffage, ventilation, climatisation), la plomberie et les énergies renouvelables.

La série Salute, la gamme de produits phare de Midea KWHA, bénéficie d'une efficacité énergétique de premier ordre et a validé le test VDE, démontrant jusqu'à 23% d'économies d'énergie. La gamme comprend plusieurs modèles, tous conçus pour une installation et une polyvalence faciles, parfaits pour les projets de rénovation de maisons existantes ou pour en concevoir de nouvelles.

En outre, cette série dispose du mode innovant MemoU, une option intelligente, conviviale et économe en énergie qui a redéfini les économies d'énergie. Le système s'adapte intelligemment aux habitudes de bain des utilisateurs en apprenant et en mémorisant leurs préférences, puis en prédisant leurs besoins pour préparer le chauffage. Il prévoit les horaires de baignade et préchauffe efficacement l'eau à la température préférée précisément lorsque cela est nécessaire. Ce chauffage intelligent à la demande offre non seulement une tranquillité d'esprit, mais permet également des économies d'énergie importantes.

Prenez le Salute Flex 30L comme exemple. L'activation du mode MemoU peut entraîner une économie d'électricité annuelle d'environ 300 kWh pour un ménage. Cette réduction réduit non seulement les coûts d'électricité, mais compense également les émissions quotidiennes, ce qui équivaut à l'impact de trois arbres et demi cultivés pendant une décennie.

Après un développement important sur le marché européen, Midea KWHA est aujourd'hui fière de proposer une gamme complète de produits et de solutions spécialement conçus pour l'Europe, répondant à divers besoins en eau chaude. La sélection de produits comprend des chauffe-eau alimentés par une énergie propre avec une cote d'efficacité énergétique allant jusqu'à A +, ainsi qu'une variété de chauffe-eau de stockage et de chauffe-eau instantanés qui peuvent être installés près du point d'eau.

En tant que pionnier de l'innovation verte, Midea KWHA se consacre à l'amélioration de l'efficacité énergétique grâce à des produits de pointe. Misant sur l'innovation et la durabilité, l'entreprise offre une vaste gamme de produits qui rehaussent le niveau de vie tout en minimisant l'empreinte écologique. Grâce à un design et des services consciencieux, Midea KWHA encourage plus de ménages à participer à la poursuite collective de l'avenir durable de notre planète.

