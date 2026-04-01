Midea onthult het H-Pack op MCE 2026: een belangrijke stap vooruit in betaalbare compacte warmtepomptechnologie en -service

MILAAN, 1 april 2026 /PRNewswire/ -- Midea, een wereldleider in de HVAC-sector, heeft zijn baanbrekende hybride warmtepomp H-Pack officieel onthuld op MCE 2026. Deze bekroonde, compacte en volledig indoor oplossing zal later dit jaar in Europa beschikbaar zijn. Het product wordt ondersteund door een geïntegreerd after-sales-service-systeem dat veel aandacht trekt bij experts en installateurs in de sector.

H-Pack is speciaal ontworpen om de unieke uitdagingen van de Europese markt aan te pakken en vormt een belangrijke oplossing voor installateurs die complexe, traditionele installaties willen vereenvoudigen. De kleine behuizing en het binnenontwerp elimineren de logistieke en regelgevende hindernissen waarmee buiteneenheden vaak worden geconfronteerd. Het maakt zowel de installatie als het onderhoud opmerkelijk eenvoudig. Het is dankzij het Europese R&D-team van Midea en hun technische uitmuntendheid dat het de prestigieuze MCE Excellence Award won. De onderscheiding onderstreept Midea's toewijding aan innovatieve technologie en is de reden waarom H-Pack dergelijke erkenning ontvangt in de professionele verwarmingssector.

Een nieuwe standaard voor geïntegreerde dienstverlening na verkoop

H-Pack debuteert met een geavanceerde service-infrastructuur die productprestaties en gemoedsrust voor de gebruiker combineert. Het systeem beschikt over een "Commissioning Wizard" waarmee professionals in slechts vijf minuten een volledige installatie kunnen voltooien door enkele begeleide vragen te beantwoorden. Naadloos geïntegreerd met Midea's eigen servicesoftware kan de unit op afstand in realtime worden gemonitord. Dit stelt technici in staat om potentiële problemen via de Midea Service App te diagnosticeren en op te lossen zonder bezoek ter plaatse, waardoor de probleemoplossingstijd en de operationele kosten aanzienlijk worden verminderd.

Voor scenario's die reparatie ter plaatse vereisen, heeft Midea een aangepaste "Service Kit" gecreëerd. Deze draagbare, compacte behuizing bevat essentiële reserveonderdelen en biedt technici bij aankomst een leveringspunt voor de frontlinie. Door een "zie het, kies het, vervang het"-workflow te faciliteren, elimineert de service kit de noodzaak voor secundaire bezoeken of noodvoorraad. Alles samen zorgt dit voor een snellere en betrouwbaardere leveringservaring voor professionele kanaalpartners.

Veelzijdigheid met hoge prestaties en schaalbare duurzaamheid

H-Pack biedt een ideale overgang voor huiseigenaren die aarzelen om technologieën met lagere emissies aan te nemen wegens hoge renovatiekosten. Het wordt rechtstreeks geïntegreerd met de bestaande boilers en radiatoren op fossiele brandstoffen. Energie wordt automatisch geoptimaliseerd doordat H-Pack de meest efficiënte warmtebron selecteert op basis van de aanwezige omstandigheden.

Ondanks zijn compacte grootte levert het een robuuste prestatie, waarbij huishoudelijk warm water wordt geproduceerd bij temperaturen tot 75 °C en een energie-klasse A+++ voor verwarming wordt gehandhaafd (voor gemiddeld klimaat - W3).

Bovendien stroomlijnt de optionele Midea HydroBox het proces door alle hydronische componenten te consolideren in één compacte module. Dit verkort de verbindingstijd van een volledige werkdag tot ongeveer één uur. Met dit ontwerp kunnen consumenten in de toekomst beginnen met een hybride installatie en overgaan naar een volledig elektrisch systeem door simpelweg de HydroBox-module te vervangen in plaats van de hele eenheid te vervangen.

Met H-Pack blijft Midea de lat op het gebied van HVAC leggen door een betaalbaar, professioneel pad naar duurzame huisverwarming te bieden.

