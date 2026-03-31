Midea dévoile le H-Pack au salon MCE 2026 : une avancée majeure dans la technologie et le service des pompes à chaleur compactes et abordables

MILAN, 1er avril 2026 /PRNewswire/ -- Midea, un leader mondial du secteur HVAC, a officiellement dévoilé sa pompe à chaleur hybride révolutionnaire H-Pack au salon MCE 2026. Cette solution primée, compacte et entièrement intérieure sera disponible en Europe dans le courant de l'année. Le produit est accompagné d'un système de service après-vente intégré, ce qui a attiré l'attention des experts du secteur et des installateurs.

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Conçu spécifiquement pour répondre aux défis uniques du marché européen, le H-Pack est une solution essentielle pour les installateurs qui cherchent à simplifier les installations traditionnelles complexes. Son châssis réduit et sa conception pour un usage intérieur éliminent les obstacles logistiques et réglementaires auxquels les unités extérieures sont souvent confrontées. Il rend également l'installation et l'entretien remarquablement simples. C'est grâce à l'équipe européenne de R&D de Midea et à son excellence technique qu'il a remporté le prestigieux prix d'excellence du MCE. Cette distinction souligne l'engagement de Midea en faveur d'une technologie innovante et explique pourquoi le H-Pack bénéficie d'une telle reconnaissance dans le secteur du chauffage professionnel.

Une nouvelle norme en matière de service après-vente intégré

H-Pack fait ses débuts avec une infrastructure de services sophistiquée alliant la performance du produit et la tranquillité d'esprit de l'utilisateur. Le système est doté d'un « assistant de mise en service » qui permet aux professionnels de réaliser une installation complète en seulement cinq minutes en répondant à quelques questions guidées. Intégré de manière transparente au logiciel de service propriétaire de Midea, l'appareil peut être surveillé à distance en temps réel. Cela permet aux techniciens de diagnostiquer et de résoudre les problèmes potentiels via l'application de service Midea sans avoir à se rendre sur place, ce qui réduit considérablement le temps de dépannage et les coûts opérationnels.

Pour les scénarios nécessitant une réparation sur place, Midea a créé un « kit d'entretien » personnalisé. Cette mallette portable et compacte contient des pièces de rechange essentielles, offrant aux techniciens un point d'approvisionnement de première ligne dès leur arrivée. En facilitant le flux de travail « voir, prendre, remplacer », le kit d'entretien élimine le besoin de visites secondaires ou de réapprovisionnement d'urgence. L'ensemble garantit une livraison plus rapide et plus fiable pour les partenaires professionnels.

Polyvalence haute performance et durabilité évolutive

Le H-Pack constitue une transition idéale pour les propriétaires qui ont hésité à adopter des technologies moins polluantes en raison des coûts de rénovation élevés. Il s'intègre directement aux chaudières et radiateurs à combustibles fossiles existants. L'énergie est automatiquement optimisée, H-Pack sélectionnant la source de chaleur la plus efficace en fonction des conditions présentes.

Malgré sa taille compacte, il offre des performances robustes, produisant de l'eau chaude sanitaire à des températures allant jusqu'à 75°C et maintenant une classe énergétique A+++ pour le chauffage (pour un climat moyen - W3).

En outre, l'HydroBox de Midea, disponible en option, rationalise le processus en regroupant tous les composants hydroniques dans un seul module compact. Cela permet de réduire le temps de connexion d'une journée de travail complète à environ une heure. Ce design permet aux consommateurs de commencer avec une installation hybride et de passer à l'avenir à un système entièrement électrique en remplaçant simplement le module HydroBox, plutôt que de remplacer l'unité entière.

Avec le H-Pack, Midea continue de placer la barre très haut en matière de HVAC en proposant une solution abordable et de qualité professionnelle pour un chauffage domestique durable.

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