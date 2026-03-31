-Midea presenta el H-Pack en MCE 2026: Un importante avance en la tecnología y el servicio de bombas de calor compactas y asequibles

MILÁN, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Midea, líder mundial en la industria de la climatización, presentó oficialmente su innovadora bomba de calor híbrida H-Pack en MCE 2026. Esta galardonada solución compacta e integrada para interiores estará disponible en Europa a finales de este año. El producto cuenta con un sistema de servicio posventa integrado, lo que ha captado la atención de expertos e instaladores del sector.

Speed Speed image_5025094_31296067 1

Diseñada específicamente para abordar los desafíos únicos del mercado europeo, H-Pack se presenta como una solución clave para los instaladores que buscan simplificar las complejas instalaciones tradicionales. Su chasis compacto y su diseño para interiores eliminan los obstáculos logísticos y normativos que suelen presentar las unidades exteriores. Además, facilita enormemente la instalación y el mantenimiento. Gracias al equipo europeo de I+D de Midea y a su excelencia técnica, obtuvo el prestigioso premio MCE Excellence Award. Este galardón subraya el compromiso de Midea con la tecnología innovadora y explica el reconocimiento que H-Pack está recibiendo en el sector de la calefacción profesional.

Un nuevo estándar en servicio posventa integrado

H-Pack debuta con una sofisticada infraestructura de servicio que combina el rendimiento del producto con la tranquilidad del usuario. El sistema incluye un "Asistente de Puesta en Marcha" que permite a los profesionales completar la instalación en tan solo cinco minutos respondiendo a unas pocas preguntas guiadas. Integrado a la perfección con el software de servicio propietario de Midea, la unidad se puede monitorizar de forma remota en tiempo real. Esto permite a los técnicos diagnosticar y resolver posibles problemas a través de la aplicación Midea Service sin necesidad de una visita presencial, lo que reduce significativamente el tiempo de resolución de problemas y los costes operativos.

Para los casos que requieren reparación in situ, Midea ha creado un "Kit de Servicio" personalizado. Este estuche portátil y compacto contiene las piezas de repuesto esenciales, proporcionando a los técnicos un punto de suministro inmediato al llegar. Al facilitar un flujo de trabajo de "ver, seleccionar y reemplazar", el kit de servicio elimina la necesidad de visitas adicionales o reabastecimiento de emergencia. En definitiva, garantiza una experiencia de entrega más rápida y fiable para los socios de canal profesionales.

Versatilidad de alto rendimiento y sostenibilidad escalable

H-Pack ofrece una transición ideal para propietarios que se han mostrado reacios a adoptar tecnologías de bajas emisiones debido a los altos costes de renovación. Se integra directamente con las calderas y radiadores de combustible fósil existentes. La energía se optimiza automáticamente, ya que H-Pack selecciona la fuente de calor más eficiente según las condiciones del momento.

A pesar de su tamaño compacto, ofrece un rendimiento robusto, produciendo agua caliente sanitaria a temperaturas de hasta 75 °C y manteniendo una clasificación energética A+++ para calefacción (para clima medio - W3).

Además, el módulo opcional Midea HydroBox simplifica el proceso al consolidar todos los componentes hidráulicos en un único módulo compacto. Esto reduce el tiempo de conexión de una jornada laboral completa a aproximadamente una hora. Este diseño permite a los consumidores comenzar con una configuración híbrida y, en el futuro, pasar a un sistema totalmente eléctrico simplemente cambiando el módulo HydroBox, en lugar de reemplazar toda la unidad.

Con H-Pack, Midea continúa marcando la pauta en climatización, ofreciendo una solución asequible y de calidad profesional para una calefacción doméstica sostenible.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2946724/2026_03_31_181202_409.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2946722/image_5025094_31296067.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2946723/1.jpg