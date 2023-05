Nieuwste versie van Google TV van CHiQ beschikbaar in Europa

ZHONGSHAN, China, 25 mei 2023 /PRNewswire/ -- CHiQ, het gerenommeerde merk voor consumentenelektronica, is verheugd om bekend te maken dat in mei van dit jaar de nieuwste Google TV-serie in Europa gelanceerd wordt. De serie is ontworpen om de manier waarop kijkers entertainment ervaren te revolutioneren en wordt geleverd met officieel gelicentieerde Google-systeemtechnologie, uiterst slimme AI-toepassingen en een futuristische, frameloze, metalen stijl. Deze nieuwe reeks smart TV's zal de ultieme hub worden voor smart home-interactie en klanten een ongeëvenaarde kijkervaring bieden.

Het Google-systeem is volledig actueel gemaakt voor een betere tv-weergave. De krachtige, slimme AI-aanbevelingsmotor analyseert nauwkeurig de kijkvoorkeuren van gezinsleden om zinvolle suggesties te geven voor verder tv-kijken. In de Google Play store hebben gebruikers eenvoudig toegang tot meer dan 10.000 apps. Het met één klik activeren van Netflix en YouTube wordt mogelijk gemaakt door sneltoetsen op de afstandsbediening van de Google TV. Om spraakactivering mogelijk te maken, integreert de afstandsbediening een unieke, spraakgestuurde functie die met een Google smart home-apparaat kan synchroniseren.

Sinds de oprichting in 2014 zet CHiQ zich in voor internationale markten, het stimuleren van technologische innovatie en het voortdurend verfijnen van het productaanbod in reactie op de marktdynamiek. Door voortdurende productoptimalisatie en de ontwikkeling van een robuuste, industriële ketenarchitectuur levert de CHiQ zijn klanten consequent uitzonderlijke producten. Als officiële partner van verschillende besturingssystemen en streamingentertainment-diensten zal het merk CHiQ zijn productlijn verder uitbreiden, waarbij de nadruk niet langer ligt op toepassingen voor één systeem, maar op een gediversifieerde toepassingsstrategie.

ChiQ heeft sinds het betreden van de Europese markt zijn aanwezigheid in meer dan 10 landen uitgebreid, met 8 primaire productcategorieën via lokale e-commerce platforms. In Frankrijk en Duitsland staan zijn televisies en koelkasten steevast bovenaan de bestverkopende lijsten op Amazon-platforms. Bovendien heeft CHiQ zijn aanwezigheid op meer dan 40 e-commerce platforms in meer dan 20 landen en regio's in Europa, Zuidoost-Azië en Australië vergroot, zijn productcategorieën verrijkt en het assortiment uitgebreid van tv's, koelkasten en airconditioners tot wasmachines, monitoren en draagbare airconditioners. Deze strategische stappen hebben de kracht van het merk aanzienlijk versterkt. Toegewijd aan het leveren van slimmere huishoudelijke producten en diensten, streeft CHiQ er voortdurend naar om te voldoen aan de toenemende verwachtingen van consumenten die hun leven thuis nog comfortabeler willen maken.

