CHiQ genoemd als een van de Global Smart Home Brands Top 10

LAS VEGAS, 9 januari 2025 /PRNewswire/ -- Op 8 januari, tijdens een gelijktijdig evenement gedurende de CES 2025 in Las Vegas, werd CHiQ door International Data Group (IDG) uitgeroepen tot een van de Top 10 Global Smart Home Brands Top 10 Deze onderscheiding benadrukt CHiQ's uitstekende prestaties binnen de Smart Home sector.

CHiQ Named Among the Global Smart Home Brands Top 10

James Wu, General Manager van CHiQ International Brand Business Center zei: "Uitgeroepen worden als een van de 'Global Smart Home Brands Top 10' is een belangrijke erkenning van CHiQ's internationale marktpositie. Ook in de toekomst blijft CHiQ zich inzetten om wereldwijd producten en diensten van hoge kwaliteit te leveren."

Op CES stelde CHiQ een reeks AI-gestuurde producten voor, waaronder zijn eerste AI-tv en de 100-inch CHiQ AI Wallpaper -tv, die beide gepersonaliseerde diensten aanbieden via de geavanceerde CHiQ Canghai Intelligent Agent. Het bedrijf introduceerde ook een AI-koelkast die problemen met geluidshinder en ontdooien vermindert en een AI-airconditioner die het comfort verbetert en het energieverbruik met 40% verlaagt. Daarnaast biedt de combinatie Ozone Supreme Care Wasmachine & Droger van CHiQ efficiënt wassen en direct drogen met geavanceerde verzorgingsfuncties. Het CHiQ Smart Home System integreert proactieve service, energie-efficiëntie, verbeterde beveiliging en AI-technologie, waardoor gebruikers tot 20% kunnen besparen op hun energierekening.

Sinds CHiQ in 2017 zijn intrede deed op de internationale markt heeft het in 2023 de slogan "Smart with Style" ingevoerd, die het streven van het bedrijf naar innovatieve, stijlvolle producten illustreert. CHiQ is nu aanwezig in meer dan 40 landen en biedt een divers assortiment, waaronder tv's, koelkasten, airconditioners en wasmachines.

CHiQ heeft de kracht van zijn merk versterkt door strategische partnerschappen aan te gaan met bekende atleten zoals Olympisch skikampioen Andreas Wellinger en door het sponsoren van spraakmakende internationale sportevenementen. De deelname van het merk aan de FIS Ski World Cup evenementen en sponsoring van regionale sportteams en evenementen, waaronder St. George Illawarra Dragons uit Australië, Daegu FC uit Zuid-Korea en de Terra Wortmann Open, hebben de wereldwijde zichtbaarheid van het merk aanzienlijk vergroot. Deze initiatieven hebben de wereldwijde aanwezigheid van CHiQ uitgebreid en de betrokkenheid van de consument versterkt.

In 2024 maakte CHiQ een opmerkelijke groei door, met een stijging van de Europese verkoop van meer dan 30%. Australië kende een stijging van 40% en Indonesië een indrukwekkende 55%. Ondertussen rapporteerden Maleisië, Thailand, de Filippijnen, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten allemaal een aanzienlijke omzetgroei.

Ook in de toekomst zal CHiQ prioriteit blijven geven aan innovatie, door gebruik te maken van zijn uitzonderlijke producten en diensten om de wereldwijde banden met de consument aan te halen. Het merk wil een nieuw tijdperk van smart homes inluiden en nieuwe maatstaven voor smart living vastleggen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2594564/CHiQ.jpg