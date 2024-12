CHiQ en olympisch kampioen Andreas Wellinger slaan de handen ineen om de pistes te veroveren tijdens de Wereldbeker schansspringen van de FIS

BERLIJN, 17 december 2024 /PRNewswire/ -- De Wereldbeker schansspringen van de FIS is onlangs van start gegaan in Titisee-Neustadt, Duitsland. Als officiële partner van het evenement presenteerde CHiQ tijdens dit spektakel in de sneeuw een merkimago dat een naadloze combinatie belichaamt van intelligentie en elegantie. Samen met merkambassadeur en olympisch kampioen schansspringen Andreas Wellinger, liet CHiQ een onuitwisbare indruk na op de besneeuwde hellingen, waarmee de internationale allure en kracht van het merk werden benadrukt.

CHiQ Partners with Olympic Champion Andreas Wellinger Team Up to Conquer the Slopes at FIS Ski Jumping World Cup Andreas Wellinger x CHiQ

Als een wereldwijd gerenommeerde naam op het gebied van slimme huishoudelijke apparaten, werkt CHiQ consequent volgens haar merkfilosofie om "Smart with Style" te integreren in het dagelijks leven. In september nam Andreas als merkambassadeur van CHiQ deel aan de IFA-beurs, waar CHiQ de samenwerking met de Wereldbeker schansspringen van de FIS, het Deutscher Skiverband e.V. (DSV) en Andreas zelf bekendmaakte. Na de bekendmaking onthulde CHiQ onlangs een merkimagovideo in samenwerking met Andreas. In deze video wordt het spektakel van sneeuw- en ijssporten in beeld gebracht, waarmee liefhebbers van over de hele wereld worden aangesproken en de unieke charme en wereldwijde aantrekkingskracht van CHiQ wordt benadrukt.

Tijdens de wereldbekerwedstrijden verhoogde CHiQ de naamsbekendheid van het merk met een reeks reclamedisplays en bood het bedrijf een meeslepende feestelijke ski-attractie die veel enthousiastelingen trok.

Om haar positie op de markt verder te versterken en haar innovatieve productassortiment onder de aandacht te brengen, lanceerde CHiQ onlangs de M9-serie QLED-tv's in Europa. De 4K QLED-modellen in de serie hebben een hoge vernieuwingsfrequentie van 120 Hz DLG. Daarnaast zijn ze voorzien van MEMC-bewegingscompensatie voor haarscherpe, supersnelle beelden. De populaire meerdeurskoelkasten van het bedrijf, waaronder cross-over en side-by-side modellen, zijn voorzien van elektronische temperatuurregeling en variabele Care+ Space-zones om aan verschillende behoeften te voldoen. De stijlvolle ColorLuxe-wasmachine met intelligente bediening biedt een revolutionaire waservaring. Op Black Friday, de traditionele start van het winkelseizoen rond de feestdagen in Europa, behoorden CHiQ-tv's en -koelkasten op meerdere Amazon-sites tot de 10 bestverkochte merken. De verkoopcijfers stegen met bijna 20% ten opzichte van dezelfde datum in voorgaande jaren, wat de dominantie van het merk op de regionale markt benadrukt.

In de loop der jaren is het globalisatietraject van Changhong, het moederbedrijf van CHiQ, geëvolueerd van het simpelweg exporteren van producten naar het creëren van wereldwijde synergie van middelen. Dit traject omvat nu diversifiëring van producten, technologie, talent, kapitaal en merknaam. Het sponsoren van ski-evenementen is niet alleen een succesvolle instap in sportmarketing, maar ook een strategische zet om jongere bevolkingsgroepen aan te spreken en bij het merk te betrekken. Onlangs heeft Changhong de passie voor wintersport onder Chinese consumenten gestimuleerd door op te treden als partner van de Snowboard en Freeski Big Air World Cup van de FIS. Daarnaast heeft CHiQ het internationale platform van de Wereldbeker schansspringen van de FIS gebruikt om een dynamisch, stijlvol en wereldwijd merkimago uit te stralen. De focus op de wintersportmarketingstrategie onderstreept de wereldwijde oriëntatie van Changhong en de sterke band van het bedrijf met een jonger publiek.

In de toekomst zal CHiQ haar wereldwijde inspanningen op het gebied van sportmarketing verbreden en gebruikmaken van geavanceerde technologie en superieur design om nog meer innovatieve huishoudelijke apparaten te ontwikkelen die het dagelijks leven veraangenamen. In samenwerking met consumenten van over de hele wereld streeft CHiQ naar het realiseren van dromen en het vormgeven van een betere toekomst.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2581780/CHiQ_Partners_Olympic_Champion_Andreas_Wellinger_Team_Up_Conquer_Slopes.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=e3JT4yh00hE