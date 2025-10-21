Nongshim Shin Ramyun en KPop Demon Hunters verlichten Times Square in New York

Wereldwijde campagne viert het Amerikaanse debuut van het Shin Ramyun samenwerkingspakket

NEW YORK, 21 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Nongshim voerde een wereldwijde campagne uit op New York Times Square om de lancering van Shin Ramyun te vieren in samenwerking met de populaire animatiefilm KPop Demon Hunters van Netflix. Times Square, dat bekend staat als "Het kruispunt van de wereld" en dagelijks meer dan 450.000 bezoekers trekt, diende als podium voor wereldwijde consumenten om direct te proeven en te genieten van het merk Shin Ramyun door middel van een verscheidenheid aan interactieve activiteiten die naadloos aansloten op zowel online als offline ervaringen.

Nongshim Shin Ramyun Advertising and On-site Event at New York Times Square (1) Nongshim Shin Ramyun Advertising and On-site Event at New York Times Square (2)

Op de dag van de campagne onthulde Nongshim de samenwerking tussen KPop Demon Hunters en Shin Ramyun via een gigantisch Digital Out-of-Home (DOOH) billboard op Times Square.

Naast het digitale billboard had Nongshim ook een aantal thema-stands om bezoekers het merk Shin Ramyun uit de eerste hand te laten ervaren.

In de Food Zone proefden bezoekers Shin Toomba bereid met een instant noodle cooker, een voorproefje van Korea's iconische "Hangang Ramyun" cultuur naast de garnalencrackers. De Reward Zone bood directe fotohokjes, versierd met KPop Demon Hunters-personages, terwijl de Event Zone prijzen uitreikte – waaronder Shin Ramyun – via een socialmedia-volgactie, waardoor de opwinding ook online werd voortgezet.

Een vertegenwoordiger van Nongshim zei: "Deze campagne ging verder dan eenvoudige digitale reclame en werd een festival waar consumenten wereldwijd direct konden proeven en genieten van Shin Ramyun. Vanaf New York Times Square zullen we direct contact blijven houden met consumenten over de hele wereld en Shin Ramyun's wereldwijde slogan 'Spicy Happiness In Noodles' actief blijven verspreiden."

Ondertussen brengt Nongshim sinds eind augustus het KPop Demon Hunters-samenwerkingspakket geleidelijk op de wereldmarkt, te beginnen in Zuid-Korea. In Noord- en Zuid-Amerika, waaronder de Verenigde Staten, zijn de verkopen medio september gestart en worden deze stapsgewijs uitgebreid naar andere landen. Het bedrijf is ook van plan het product later dit jaar te lanceren in belangrijke Europese markten — waaronder het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland, Italië en Tsjechië — evenals in Australië en Nieuw-Zeeland.

