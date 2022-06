nShift: Drie op de vijf consumenten geven de voorkeur aan retailers die verschillende bezorgopties bieden

Als retailers niet in elke fase van hun groei voldoen aan klantverwachtingen ten aanzien van leveringen, missen ze de boot, stelt nShift

LONDEN, 9 juni 2022 /PRNewswire/ -- Klanten zijn steeds meer gaan verwachten van e-commerce. Drie van de vijf kopers kiezen retailers met het oog op hun leveringsvoorwaarden en selecteren op gemak, snelheid of een combinatie daarvan.1 Ook communicatie is belangrijk. Vier van de vijf consumenten verwachten tijdens elke stap van het leveringsproces op de hoogte te worden gehouden.2

Volgens nShift , wereldleider op het gebied van parcel delivery management, is het belangrijk dat retailers tijdens elke fase van hun groei aan deze verwachtingen voldoen.

In "Shipping for Growth" onderzoekt nShift hoe retailers tijdens hun groei hun klanten tevreden kunnen houden. Mogelijkheden lopen uiteen van het verbeteren van efficiëntie en flexibiliteit tot het aanbieden van een ruimere keuze aan bezorg- en retouropties en het faciliteren van internationale bezorging door afspraken met meerderevervoerders.

Efficiëntie en flexibiliteit: Automatiseren van boekings- en printprocessen kan de efficiëntie aanzienlijk verbeteren, met name van kleinere bedrijven. Als documentatie kan worden gegenereerd zodra een bestelling is voltooid en voor elke bestelling de optimale transportoplossing kan worden gevonden, kan veel tijd en geld worden bespaard. Een reeks opties : Als een bedrijf groeit, is het essentieel dat het een reeks bezorgopties blijft aanbieden. Bijna de helft van de kopers zoekt verder als ze de bezorgtijden te lang vinden en bijna een derde zegt dat het kunnen bepalen van een bezorgmoment het verschil kan maken tussen kopen bij een bepaalde retailer of bij een andere.3 4 Duurzaamheid is ook belangrijk. Veel consumenten zijn bereid op een bestelling te wachten als dat hun koolstofemissie verlaagt.5 Internationale expansie : Retailers moeten relaties onderhouden met een groot aantal regionale en internationalevervoerders , zodat ze hun klanten een probleemloze bezorging kunnen blijven garanderen naarmate ze mondiaal groeien.

Lars Pedersen, CEO van nShift: "De succesvolle groei van een online retailer is grotendeels afhankelijk van de mate waarin het bedrijf aan de toenemende verwachtingen van zijn klanten kan voldoen. Dat vereist meer flexibiliteit en efficiëntie, met name van kleinere bedrijven die niet over de benodigde tijd of middelen beschikken."

"En of het nu gaat om betere bezorg- en retouropties, het automatiseren van boekings- en printprocessen of toegang tot een ruimere keuze aanvervoerders, retailers hebben een partner nodig die over de contacten en de technologie beschikt en ze in hun groei kan ondersteunen."

Download hier het report "Shipping for Growth".

Over nShift

nShift is opgericht in 2021 en is wereldwijd toonaangevend op het gebied van cloudoplossingen voor delivery management, waarmee jaarlijks in 190 landen bijna een miljard zendingen moeiteloos worden bezorgd en geretourneerd. De software van nShift wordt wereldwijd gebruikt door e-commerce-, retail-, productie- en 3PL-bedrijven. Het bedrijf heeft hoofdkantoren in Londen en Oslo. Er zijn meer dan 500 medewerkers werkzaam vanuit kantoren in Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Nederland, België en Roemenië.

1https://www.smartcompany.com.au/marketing/four-ps-marketing-delivery/

2https://www.mycustomer.com/selling/ecommerce/ecommerce-delivery-trends-what-contributes-to-a-positive-experience

3https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/retails-need-for-speed-unlocking-value-in-omnichannel-delivery

4https://www.theguardian.com/retail-reimagined/2022/jan/13/delivery-has-become-a-competitive-differentiator-timeliness-is-essential-in-e-commerce

5https://www.risnews.com/survey-consumers-willing-delay-deliveries-if-its-more-sustainable

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1782566/nShift_Logo.jpg

SOURCE nShift