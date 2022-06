nShift: Tre ud af fem forbrugere foretrækker online shops, som tilbyder flere forskellige leveringsmuligheder

Online shops skal leve op til forbrugernes forventninger til købs- og leveringsoplevelsen, ligegyldigt om de er nystartede eller store etablerede online shops. Ellers risikerer de at miste kunder, mener nShift

LONDON, 9. juni 2022 /PRNewswire/ -- Forbrugerne har fået højere forventninger til e-handel. Tre ud af fem kunder vil vælge online shops, der tilbyder leveringsmuligheder, som opfylder deres behov for convenience, hastighed eller en blanding af de to.1 Kommunikation er også afgørende. Fire ud af fem forbrugere forventer, at de opdateres under hele leveringsprocessen.2

Ifølge nShift , der er førende inden for delivery management software, er det vigtigt, at online shops uanset størrelse kan leve op til disse forventninger.

I nShifts seneste guide "Shipping for Growth", undersøger nShift, hvordan online shops fortsat kan sikre tilfredse kunder, mens de vokser. Det omfatter alt fra øget effektivitet og fleksibilitet til et større udvalg af leverings- og returneringsmuligheder samt samarbejde med flere forskellige transportører for at muliggøre internationale forsendelser.

Effektivitet og fleksibilitet – en automatiseret book- og printproces kan øge effektiviteten markant, særligt for mindre virksomheder. Det er muligt at spare store mængder tid og penge ved at oprette dokumentation, så snart en ordre er gennemført, og identificere den ideelle transportløsning i forbindelse med hver enkelt ordre. Et udvalg af muligheder – efterhånden som en virksomhed vokser, er det afgørende fortsat at tilbyde et udvalg af leveringsmuligheder . Næsten halvdelen af alle kunder vil vælge en anden online shop, hvis de mener, at leveringstiden er for lang. Næsten en tredjedel siger, at muligheden for at kunne angive et nøjagtigt tidsrum for levering har indflydelse på deres valg af online shop. 3 4 Bæredygtighed er ligeledes en vigtig del af oplevelsen. Mange forbrugere er villige til at vente længere på en forsendelse, hvis det betyder, at de kan mindske deres CO2-aftryk.5 International ekspansion – online shops i global vækst skal samarbejde med et stort udvalg af både regionale og internationale transportører, så de fortsat kan tilbyde forbrugerne en god leveringsoplevelse .

Lars Pedersen, der er CEO hos nShift, udtaler: "Vellykket vækst hos en onlineforhandler afhænger i høj grad af deres evne til at leve op til de voksende forventninger hos deres kunder. Det kræver større fleksibilitet og effektivitet, særligt for mindre virksomheder uden den nødvendige tid og tilstrækkelige ressourcer."

"Og vigtigst af alt, hvad enten det drejer sig om bedre leverings- og returneringsmuligheder, automatisering af book- og printprocessen eller adgang til et større udvalg af transportører, har de brug for en samarbejdspartner med de rette forbindelser og den rigtige teknologi, som kan understøtte dem undervejs."

Download guiden "Shipping for Growth" her.

Om nShift

nShift blev grundlagt i 2021 og er en verdensførende virksomhed inden for cloudløsninger til delivery management, som håndterer næsten en milliard forsendelser årligt på tværs af 190 lande. nShifts software anvendes globalt inden for e-handel, detailhandel, produktion og tredjepartslogistik. Virksomheden har hovedkvarter i London og Oslo. nShift har over 500 ansatte fordelt på kontorer i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Polen, Holland, Belgien og Rumænien.

