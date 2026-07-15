Allt eftersom elfordon blir allt vanligare, hur VinFast och Green SM skapar ett bättre transportsystem

PARIS, 15 juli, 2026 /PRNewswire/ -- Europa har ägnat mer än ett decennium åt att påskynda omställningen till elektrisk mobilitet. I dag är elbilar på väg att bli en del av vardagen över hela kontinenten. Men i takt med att elektrifieringen rör sig från ambition till verklighet väcks en ny fråga. Hur kan Europa bygga ett transportsystem som inte bara är renare, utan också bättre för de människor som är beroende av det varje dag?

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Under det senaste decenniet har Europa etablerat sig som en av världens ledande regioner inom hållbar mobilitet. Elbilar blir allt vanligare, laddinfrastrukturen fortsätter att byggas ut, och kollektivtrafik, cykling samt gångvänliga städer har blivit centrala delar i stadsplaneringen. Tillsammans har dessa framsteg spelat en viktig roll för att stödja Europeiska unionens klimatmål.

När elektrifieringen nu når en ny mognadsgrad håller dock diskussionen på att förändras. Den första utmaningen var att ersätta förbränningsmotorer med nollutsläppsalternativ. Nästa utmaning är mer komplex. Den handlar om att skapa ett transportsystem som är mer effektivt, mer tillgängligt och bättre integrerat i människors vardag.

Denna förändring återspeglas i Europeiska kommissionens nya EU-ramverk för rörlighet i städer (New EU Urban Mobility Framework), som lägger lika stor vikt vid tillgänglighet, inkludering, säkerhet och livskvalitet som vid utfasning av fossila bränslen. Grön mobilitet mäts inte längre enbart i antalet elbilar på vägarna eller ton undvikna koldioxidutsläpp. Alltmer mäts det i kvaliteten på själva mobilitetssystemet och det värde det skapar för samhället.

Elektrifiering är inte längre slutdestinationen

Enligt den europeiska biltillverkarföreningen ACEA (European Automobile Manufacturers' Association) stod batteridrivna elbilar (BEV) för 17,4 % av alla nyregistreringar av personbilar i Europeiska unionen under 2025, upp från 13,6 % föregående år. Internationella energiorganet (IEA) lyfter också fram Europa som en av världens mest avancerade elbilsmarknader i sin rapport Global EV Outlook 2026.

Dessa siffror belyser en viktig omställning. Efter år av investeringar håller elektrifieringen på att bli en gemensam grund snarare än en konkurrensfördel. I takt med att fler tillverkare erbjuder elbilar av hög kvalitet, beror differentieringen alltmer på den övergripande mobilitetsupplevelsen snarare än på själva fordonet.

Människor bedömer inte längre mobilitetstjänster enbart utifrån vad de kör. De bedömer dem utifrån bekvämlighet, pålitlighet, tillgänglighet och hur smidigt olika transportsätt fungerar tillsammans. Elektrifieringen kan utgöra grunden för hållbar mobilitet. Det är dock i slutändan transportsystemets kvalitet som avgör kvaliteten på stadslivet.

Ett bättre mobilitetssystem kräver mer än en lösning

Inget enskilt transportsätt kan tillgodose alla mobilitetsbehov i en modern stad. När resmönstren blir alltmer skiftande – från daglig pendling och skolgång till flygplatstransfer samt anslutningar under den första och sista kilometern – är utmaningen inte längre att optimera enskilda transportsätt. Det handlar om att integrera dem i ett enda, sammanhängande mobilitetsekosystem.

Detta är precis den riktning som Europeiska kommissionen främjar genom sin vision för multimodal mobilitet. Under det nya EU-ramverket för rörlighet i städer erkänns kollektivtrafik, stadsflottor, bildelnings- och taxiplattformar (ride-hailing), cykling, gång och sista kilometern-logistik som kompletterande delar av ett och samma urbana mobilitetssystem. Varje del tjänar olika syften, men tillsammans skapar de en smidigare och effektivare reseupplevelse.

Detta skifte formar också om strategierna för mobilitetsföretag världen över. Eftersom elektrifiering i allt högre grad blir transportindustrins gemensamma grund, definieras konkurrensfördelar inte längre enbart av de enskilda fordonens kvalitet, utan av förmågan att integrera fordon, infrastruktur och mobilitetstjänster i en sömlös användarupplevelse. Denna vision återspeglas i Vingroups tillvägagångssätt för att bygga ett integrerat mobilitetsekosystem, vilket kopplar samman VinFasts elbilar, elbussar, laddinfrastruktur och Green SM-mobilitetstjenster i en enhetlig värdekedja. Målet sträcker sig bortom att elektrifiera enskilda transportsätt. Det handlar om att bidra till att skapa en smidigare, bekvämare och mer hållbar mobilitetsupplevelse för människor som lever i moderna stadsmiljöer.

Vad städer behöver är inte fler fordon, utan mer värde

På alla konkurrensutsatta marknader skapar nya företags inträde incitament för hela branschen att förbättre tjänstekvaliteten, investera i teknologi och förnya sina affärsmodeller.

Enligt Europeiska kommissionen "arbetar varje företag på en konkurrensutsatt marknad hårt för att erbjuda de bästa produkterna och priserna, och för att förbättra både kvalitet och valmöjligheter." Kommissionen noterar också att konkurrensutsatta marknader "driver företag att förbättras och tänka innovativt, vilket leder till bättre produkter och tjänster som är tillgängliga för fler människor," samtidigt som konkurrensregler stöder bredare politiska mål, inklusive den gröna och digitala omställningen.

Inom urban mobilitet kan framväxten av nya mobilitetsmodeller stimulera konkurrensen, utöka konsumenternas valmöjligheter, skapa nya arbetstillfällen och uppmuntra branschen som helhet att ständigt förbättra kvaliteten på sina tjänster.

För mogna marknader som den europeiska skapar etableringen av ett nytt mobilitetsföretag inte automatiskt ett värde. Städer och medborgare letar efter företag som kan stärka mobilitetsekosystemet genom att förbättra tjänstekvaliteten, uppmuntra innovation och stödja långsiktiga hållbarhetsmål.

Det är den filosofin Green SM tar med sig till Europa. Green SM verkar inom en integrerad elektrisk mobilitetsplattform som omfattar VinFasts elbilar, laddinfrastruktur, elektrisk kollektivtrafik och samåkningstjänster. I dag finns företaget på åtta marknader, har tillryggalagt mer än 4,2 miljarder kilometer på helt elektriska resor och levererar i genomsnitt 1,8 miljoner gröna resor varje dag (per den 31 mars 2026). Vad som är ännu viktigare är att dessa verksamheter har genererat praktisk erfarenhet från skiftande infrastrukturmiljöer, kundbeteenden och regulatoriska ramverk.

Green SM ser inte den erfarenheten som en mall som bara ska kopieras. Varje stad har sin egen transporthistoria, sina egna politiska prioriteringar och sina egna mobilitetsutmaningar. Europa är därför inte en marknad som ska omformas, utan ett mobilitetsekosystem att ansluta sig till. Green SM:s ambition är att lära av lokala bästa praxis, arbeta tillsammans med offentliga och privata partner samt bidra där företagets erfarenhet kan skapa ett meningsfullt värde.

I slutändan kommer nästa kapitel av hållbar mobilitet inte att definieras av hur många elbilar som finns på vägarna. Det kommer att definieras av hur effektivt varje aktör hjälper till att bygga ett transportsystem som är mer sammanlänkat, mer inkluderande och bättre anpassat till vardagen för de människor det betjänar.

Källor:

Europeiska kommissionen

The New EU Urban Mobility Framework

Sustainable Urban Mobility

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/urban-transport/sustainable-urban-mobility_en

Europeiska kommissionen

Competition

https://commission.europa.eu/topics/competition_en

European Automobile Manufacturers' Association (ACEA)

New Passenger Car Registrations 2025

https://www.acea.auto/

International Energy Agency (IEA)

Global EV Outlook 2026

https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2026

European Environment Agency (EEA)

Environmental Noise in Europe 2025

https://www.eea.europa.eu/