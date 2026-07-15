Efterhånden som elbiler bliver mere almindelige, hvordan VinFast og Green SM skaber et bedre transportsystem

PARIS, 15. juli 2026 /PRNewswire/ -- Europa har brugt mere end et årti på at fremskynde omstillingen til elektrisk mobilitet. I dag er elbiler ved at blive en del af hverdagen på tværs af kontinentet. Men efterhånden som elektrificeringen bevæger sig fra ambition til virkelighed, rejser der sig et nyt spørgsmål. Hvordan kan Europa opbygge et transportsystem, der ikke kun er renere, men også bedre for de mennesker, der er afhængige af det hver eneste dag?

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I løbet af det seneste årti har Europa etableret sig som en af verdens førende regioner inden for bæredygtig mobilitet. Elbiler bliver stadig mere almindelige, ladeinfrastrukturen fortsætter med at vokse, og offentlig transport, cykling samt fodgængervenlige byer er blevet centrale elementer i byplanlægningen. Tilsammen har disse tiltag spillet en vigtig rolle i at støtte Den Europæiske Unions klimamål.

Efterhånden som elektrificeringen når et nyt modenhedsniveau, begynder dagsordenen dog at ændre sig. Den første udfordring var at erstatte forbrændingsmotorer med nulmissionsalternativer. Den næste udfordring er mere kompleks. Den handler om at skabe et transportsystem, der er mere effektivt, mere tilgængeligt og bedre forbundet med folks hverdag.

Dette skifte afspejles i Europa-Kommissionens nye EU-ramme for bytrafik (New EU Urban Mobility Framework), som lægger lige stor vægt på tilgængelighed, inklusion, sikkerhed og livskvalitet sideløbende med dekarbonisering. Grøn mobilitet måles ikke længere blot på antallet af elbiler på vejene eller mængden af undgåede CO2-emissioner. I stigende grad måles det på kvaliteten af selve mobilitetssystemet og den værdi, det skaber for samfundet.

Elektrificering er ikke længere slutdestinationen

Ifølge den europæiske bilproducentforening, ACEA (European Automobile Manufacturers' Association), udgjorde batteridrevne elbiler (BEV'er) 17,4 % af alle nyregistrerede personbiler i Den Europæiske Union i 2025, hvilket var en stigning fra 13,6 % året før. Det Internationale Energiagentur (IEA) udpeger ligeledes Europa som et af verdens mest avancerede elbilmarkeder i sin rapport Global EV Outlook 2026.

Disse tal understreger en vigtig overgang. Efter mange års investeringer er elektrificering ved at blive et fælles fundament snarere end en konkurrencefordel. Efterhånden som flere producenter tilbyder elbiler af høj kvalitet, afhænger differentieringen i stigende grad af den samlede mobilitetsoplevelse frem for af selve køretøjet.

Folk vurderer ikke længere kun mobilitetstjenester ud fra, hvad de kører i. De bedømmer dem på bekvemmelighed, pålidelighed, tilgængelighed, og hvor problemfrit forskellige transportformer fungerer sammen. Elektrificering kan lægge fundamentet for bæredygtig mobilitet. Det er dog i sidste ende transportsystemets kvalitet, der afgør kvaliteten af bylivet.

Et bedre mobilitetssystem kræver mere end én løsning

Ingen enkelt transportform kan opfylde ethvert mobilitetsbehov i en moderne by. Da rejsemønstrene bliver mere mangfoldige – lige fra den daglige pendling og uddannelse til lufthavnstransport og forbindelser på den første og sidste kilometer – er udfordringen ikke længere at optimere de enkelte transportformer. Det handler om at integrere dem i ét enkelt, sammenhængende mobilitetsøkosystem.

Dette er præcis den retning, som Europa-Kommissionen fremmer gennem sin vision for multimodal mobilitet. Under den nye EU-ramme for bytrafik anerkendes offentlig transport, byflåder, samkørsels- og hyrevognsplatforme (ride-hailing), cykling, gang og last-mile-logistik som komplementære dele af ét samlet mobilitetssystem for byer. Hver især tjener de et forskelligt formål, men tilsammen skaber de en mere smidig og effektiv rejseoplevelse.

Dette skifte ryster også op i strategierne hos mobilitetsvirksomheder over hele verden. Da elektrificering i stigende grad bliver transportbranchens fælles fundament, defineres konkurrencefordele ikke længere udelukkende af de enkelte køretøjers kvalitet, men af evnen til at integrere køretøjer, infrastruktur og mobilitetstjenester i en fuldendt brugeroplevelse. Denne vision afspejles i Vingroups tilgang til at opbygge et integreret mobilitetsøkosystem, som forbinder VinFast-elbiler, elbusser, ladeinfrastruktur og Green SM-mobilitetstjenester i en samlet værdikæde. Målet rækker ud over at elektrificere de enkelte transportformer. Det handler om at bidrage til at skabe en mere smidig, bekvem og bæredygtig mobilitetsoplevelse for mennesker, der bor i moderne bymiljøer.

Det, byerne har brug for, er ikke flere køretøjer, men mere værdi

På ethvert konkurrencepræget marked skaber nye virksomheders indtræden incitamenter for hele branchen til at forbedre servicekvaliteten, investere i teknologi og forny deres forretningsmodeller.

Ifølge Europa-Kommissionen "arbejder hver virksomhed på et konkurrencepræget marked hårdt på at tilbyde de bedste produkter og priser samt på at forbedre både kvalitet og udvalg." Kommissionen bemærker også, at konkurrenceprægede markeder "presser virksomheder til at forbedre sig og tænke innovativt, hvilket fører til bedre produkter og tjenester, som bliver tilgængelige for flere mennesker," mens konkurrenceregler støtter bredere politiske mål, herunder den grønne og den digitale omstilling.

Inden for bymobilitet kan fremkomsten af nye mobilitetsmodeller stimulere konkurrencen, udvide forbrugernes valgmuligheder, skabe nye beskæftigelsesmuligheder og tilskynde branchen som helhed til løbende at forbedre kvaliteten af sine tjenester.

For modne markeder som det europæiske skaber ankomsten af en ny mobilitetsvirksomhed ikke automatisk værdi. Byer og borgere leder efter virksomheder, der kan styrke mobilitetsøkosystemet ved at forbedre servicekvaliteten, fremme innovation og støtte langsigtede bæredygtighedsmål.

Det er den filosofi, Green SM bringer til Europa. Green SM opererer inden for en integreret elektrisk mobilitetsplatform, der omfatter VinFast-elbiler, ladeinfrastruktur, elektrisk offentlig transport og samkørselstjenester. I dag er virksomheden til stede på otte markeder, har gennemført mere end 4,2 milliarder kilometer på fuldelektriske rejser og leverer i gennemsnit 1,8 millioner grønne ture hver dag (pr. 31. marts 2026). Endnu vigtigere er det, at disse aktiviteter har skabt praktisk erfaring på tværs af forskellige infrastrukturmiljøer, kundeadfærd og regulatoriske rammer.

Green SM ser ikke denne erfaring som en færdig skabelon, der blot skal kopieres. Enhver by har sin egen transporthistorie, sine egne politiske prioriteter og mobilitetsudfordringer. Europa er derfor ikke et marked, der skal omformes, men et mobilitetsøkosystem, man skal indgå i. Green SM's ambition er at lære af lokal bedste praksis, arbejde sammen med offentlige og private partnere og bidrage der, hvor virksomhedens erfaring kan skabe reel værdi.

I sidste ende vil det næste kapitel for bæredygtig mobilitet ikke blive defineret af, hvor mange elbiler der kører på vejene. Det vil blive defineret af, hvor effektivt hver enkelt aktør hjælper med at opbygge et transportsystem, der er mere forbundet, mere inkluderende og bedre tilpasset hverdagen for de mennesker, det betjener.

Kilder:

Europa-Kommissionen

The New EU Urban Mobility Framework

Sustainable Urban Mobility

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/urban-transport/sustainable-urban-mobility_en

Europa-Kommissionen

Competition

https://commission.europa.eu/topics/competition_en

European Automobile Manufacturers' Association (ACEA)

New Passenger Car Registrations 2025

https://www.acea.auto/

International Energy Agency (IEA)

Global EV Outlook 2026

https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2026

European Environment Agency (EEA)

Environmental Noise in Europe 2025

https://www.eea.europa.eu/