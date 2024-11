Nu verkrijgbaar: De 16e editie van het International Debt Collection Handbook van Atradius Collections

AMSTERDAM, 31 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Het International Debt Collection Handbook behandelt uitgebreide B2B-incassoprocedures in 53 landen over de hele wereld. Bosnië en Herzegovina, Noord-Macedonië en Servië zijn de drie nieuwe landen die in de 16e editie aan bod komen.

Available now: The 16th edition of the International Debt Collection Handbook by Atradius Collections

De huidige complexe geopolitieke omgeving heeft de internationale handel blootgesteld aan een hoog risico op wanbetaling. Slecht betalingsgedrag, ingewikkelde lokale juridische kaders en culturele verschillen vormen serieuze uitdagingen voor bedrijven die vorderingen in het buitenland willen innen. Kennis van landspecifieke praktijken en wetgeving is onmisbaar om het aantal terugvorderingen te verhogen en het aantal afschrijvingen te minimaliseren.

Nu kunnen multinationals het International Debt Collection Handbook gebruiken als leidraad bij verschillende incassobenaderingen in 53 landen: van minnelijke schikkingen - het innen van verouderde schulden met behoud van zakelijke relaties - tot gerechtelijke procedures - het innen van oninbare vorderingen door ter plaatse gerechtelijke stappen te ondernemen.

"Onze advocaten en incassobureaus hebben veel van hun expertise en ervaring gedeeld in het Internationale Incassohandboek. Ik weet zeker dat u het een zeer nuttige, diepgaande bron zult vinden voor al uw zakelijke beslissingen met betrekking tot incasso," zegt Rudi de Greve, COO bij Atradius Collections.

Sinds de eerste editie heeft het International Debt Collection Handbook vertrouwen gewonnen en is het de bron bij uitstek geworden voor informatie over het innen van schulden in het buitenland. In de huidige economische omstandigheden is het een must voor elk bedrijf dat zijn cashflow wil verbeteren.

Download hier uw gratis exemplaar van de 16e editie van het International Debt Collection Handbook: https://atradiuscollections.com/global/publications/international-debt-collections-handbook.html

Over Atradius Collections

Atradius Collections is actief in 40+ landen en biedt B2B incassodiensten aan in 96% van de landen wereldwijd. Atradius Collections levert haar klanten verschillende services. Deze services zijn allemaal gericht op het afdekken van financiële risico's, het oplossen van betalingsissues of op het verschaffen van inzichten (op basis van data). Atradius Collections maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), één van 's werelds grootste kredietverzekeraars.

