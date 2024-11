Já disponível: A 16ª edição do Manual de Cobrança de Dívida Internacional da Atradius Collections

AMSTERDÃO, 31 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- O Manual de Cobrança de Dívida Internacional abrange abordagens extensivas de cobrança B2B em 53 países em todo o mundo. A Bósnia e Herzegovina, a Macedónia do Norte e a Sérvia são os três novos países apresentados na 16ª edição.

O atual ambiente geopolítico complexo expôs o comércio internacional a um elevado nível de risco de incumprimento. O fraco comportamento em matéria de pagamentos, os intrincados quadros jurídicos locais e as diferenças culturais colocam sérios desafios às empresas que efetuam a cobrança de contas a receber no estrangeiro. O conhecimento das práticas e da legislação específicas de cada país é indispensável para aumentar as recuperações e minimizar os write-offs.

Agora, as multinacionais podem utilizar o Manual de Cobrança de Dívida Internacional para as orientar através de diferentes abordagens de cobrança em 53 países: desde acordos amigáveis - recuperação de dívidas antigas, mantendo as relações comerciais - a processos judiciais - recuperação de dívidas incobráveis através de ações judiciais locais.

"Os nossos advogados e Gestores de recuperação amigável partilharam uma grande parte dos seus conhecimentos e experiência no Manual de Cobrança de Dívida Internacional. Estou certo de que o considerará um recurso altamente útil e aprofundado para todas as suas decisões comerciais relacionadas com a cobrança de dívidas," afirma Rudi de Greve, Global Operations Officer da Atradius Collections.

Desde a sua primeira edição, o Manual de Cobrança de Dívida Internacional conquistou a confiança e se tornou a fonte de informação de referência sobre a cobrança de dívidas no exterior. Nas atuais circunstâncias económicas, é uma leitura obrigatória para qualquer empresa que pretenda melhorar o seu cash flow.

Faça download aqui do seu exemplar gratuito da 16ª edição Manual de Cobrança de Dívida Internacional: https://atradiuscollections.com/global/publications/international-debt-collections-handbook.html

Sobre Atradius Collections

Com presença em 40+ países, a Atradius Collections fornece serviços de cobrança de dívidas em 96% dos países do mundo. A sua ampla variedade de serviços, que vão desde cobrança amigável até cobrança jurídica e terceirização das contas a receber, ajudando empresas ao redor do mundo a recuperar faturas não pagas. Atradius Collections faz parte do Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), uma das principais seguradoras de crédito do mundo.

