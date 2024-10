Disponible dès maintenant : La 16e édition du Guide du Recouvrement International publiée par Atradius Collections

AMSTERDAM, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Ce guide du recouvrement international, International Debt Collection Handbook, décrit comment appréhender le recouvrement B2B dans 53 pays. La Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord et la Serbie sont trois nouveaux pays ajoutés dans cette 16e édition.

L'environnement géopolitique, les tensions économiques actuelles, exposent le commerce international à un niveau élevé de risque de défaillances. Les mauvais comportements de paiement, la complexité des cadres juridiques et culturels locaux posent de sérieuses difficultés aux entreprises exposées aux retards de paiement, particulièrement à l'export. La maîtrise des pratiques et de la législation de chaque pays est indispensable pour augmenter l'efficacité du recouvrement et éviter de passer des créances en pertes.

Désormais, de la multinationale à l'ETI ou PME exportatrice, ce guide du recouvrement international de créances propose une base solide pour mieux appréhender la relance d'un client débiteur dans un des 53 pays présentés : statuts juridiques, pratiques et recours possibles à l'amiable, les types de procédures judiciaires, durée, complexité, exigences documentaires…tout y est décrit de façon pragmatique.

"Nos avocats et nos chargés de recouvrement ont partagé leur expertise et leur expérience dans l'International Debt Collection Handbook. Vous y trouverez des ressources très utiles et approfondies pour aider à prendre des décisions relatives au recouvrement de créances," souligne Rudi de Greve, Global Operations Officer chez Atradius Collections.

Depuis sa première édition, le guide International Debt Collection Handbook a gagné la confiance des acteurs du recouvrement de créances et est devenu la source d'informations utiles et pratiques pour le recouvrement de factures à l'export. Dans le contexte économique actuel, cette lecture est indispensable pour toute entreprise qui cherche à renforcer sa trésorerie.

Téléchargez ici votre exemplaire gratuit de la 16e édition du Guide du recouvrement International : International Debt Collection Handbook: https://atradiuscollections.com/global/publications/international-debt-collections-handbook.html

A propos d'Atradius Collections

Avec une présence dans 40+ pays, Atradius Collections propose des services de recouvrement de créances commerciales dans 96% des pays du monde. Sa large gamme de services, de la relance clients aux procédures amiables, judiciaires et collectives, permet aux entreprises de recouvrer leurs créances impayées à travers le monde. Atradius Collections fait partie de Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), un des leaders de l'assurance-crédit en Espagne et dans le monde.

