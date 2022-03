OASIS Group en Access nemen de activiteiten op het gebied van opslag van fysieke activa en bedrijfsdiensten van CGG Smart Data Solutions over

De deal omvat de overname van vier faciliteiten door OASIS in Europa van Access, naast de overname door Access van diverse Noord-Amerikaanse faciliteiten. Alle faciliteiten blijven zich bezighouden met de opslag en het beheer van ondergrondse rots- en vloeistofmonsters, papier- en magnetische activa, en de toegang tot complexe digitale gegevensstructuren via de overgenomen PleXus-oplossing.

"We zijn verheugd om klanten en teamleden van Smart Data Solutions te mogen verwelkomen bij OASIS Group", aldus Nicholas Knight, CCO van OASIS Group. "De specialistische technische kennis van de divisie en focus op het leveren van innovatieve oplossingen als PleXus zullen ons aanbod aan onze klanten in de energiesector versterken."

"Gezien hun jarenlange strategische samenwerking en gezamenlijke focus op het beheer van gegevens en informatie, zullen OASIS en Access een uitstekende plek bieden voor de opslag van fysieke activa en diensten van slimme gegevensoplossingen," aldus Sophie Zurquiyah, CEO van CGG. "Ik verwacht dat de overnemende partners het dienstenaanbod zullen blijven uitbreiden en ontwikkelen om de behoeften van alle klanten in de toekomst optimaal te bedienen."

"Access en OASIS Group ondersteunen samen al decennia klanten in de energie-industrie en begrijpen de complexiteit van activa die gepaard gaan met het beheer van specialistische gegevens en informatie," aldus Ken Davis, CEO van Access. "De overname van de faciliteiten van Smart Data Solutions en teamleden weerspiegelt de respectieve toezeggingen van onze bedrijven om klanten over de hele wereld te helpen de kracht van hun informatie te benutten door middel van innovatieve technologieën."

Deze transactie markeert respectievelijk de 180ste en de 55de succesvolle overname voor Access en de OASIS Group.

Over OASIS Group

OASIS Group, de grootste particuliere aanbieder van informatiebeheer in Europa, biedt klanten sinds 1999 veilige oplossingen voor opslag en beheer van informatie. OASIS, opgericht in Dublin, Ierland, heeft zich sindsdien internationaal uitgebreid en is momenteel actief in 6 Europese landen, met meer dan 1700 teamleden en meer dan 11.500 klanten. Met een bewezen staat van dienst als het gaan om de ontwikkeling van bekroonde oplossingen voor informatiebeheer, werd de Omnidox Suite van OASIS onlangs bij de prestigieuze DM Awards uitgeroepen tot 'Softwareproduct van het jaar' voor het derde jaar op rij. Ga voor meer informatie naar www.OASISGroup.com

Over Access:

Access is de grootste particuliere dienstverlener op het gebied van informatiebeheer wereldwijd, met activiteiten in de Verenigde Staten, Canada, Midden-Amerika en Zuid-Amerika. Access levert transformatieve diensten, expertise en technologieën om organisaties efficiënter en meer conform te maken. Met Access kunnen bedrijven hun essentiële bedrijfsinformatie beheren en activeren via externe opslag- en informatiebeheerdiensten, scan- en digitale transformatieoplossingen, documentbeheersoftware en veilige vernietigingsdiensten. Access is 12 keer opgenomen in de Inc. 5000, de ranglijst van de snelst groeiende particuliere bedrijven in de VS. Ga voor meer informatie over Access AccessCorp.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1765979/Access__Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/650664/OASIS_Group_Logo.jpg

Contactpersoon voor OASIS Group:

Jade Miles/OASIS

Tel: +44 7501 491 799

[email protected]

Contactpersonen voor Access:

Melissa Kolodziej/Access

781-710-0763

[email protected]

Bonnie Elgie/Elgie PR voor Access

403-630-6164

[email protected]

SOURCE OASIS Group