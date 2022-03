OASIS Group et Access acquièrent l'activité de stockage et de services des actifs physiques de CGG Smart Data Solutions

Le projet comprend l'acquisition par OASIS de quatre installations européennes, ainsi que l'acquisition par Access de plusieurs installations nord-américaines. Toutes les installations restent dédiées au stockage et à la gestion des échantillons rocheux et fluides de subsurface, des actifs papier et magnétiques et de l'accès aux structures de données numériques complexes via la solution PleXus acquise.

« Nous sommes heureux d'accueillir les clients et les membres de l'équipe de Smart Data Solutions au sein du groupe OASIS », a déclaré Nicholas Knight, directeur commercial du groupe OASIS Group. « Les connaissances techniques spécialisées de la division et l'accent mis sur la fourniture de solutions innovantes telles que PleXus renforceront l'offre que nous proposons à nos clients du secteur de l'énergie ».

« Compte tenu de leur partenariat stratégique de longue date et de leur intérêt commun pour la gestion des documents et de l'information, OASIS et Access constitueront un excellent foyer pour l'activité de stockage et de services des actifs physiques de Smart Data Solutions », a déclaré Sophie Zurquiyah, PDG de CGG. « Je m'attends à ce que les partenaires acquéreurs continuent à développer et à faire progresser les offres de services afin de répondre au mieux aux besoins de tous les clients à l'avenir ».

« Access et OASIS Group soutiennent collectivement les clients au sein de l'industrie de l'énergie depuis des décennies et comprennent les complexités des actifs associés à la gestion des données et des informations spécialisées », a déclaré Ken Davis, PDG d'Access. « L'acquisition des installations et des membres de l'équipe de Smart Data Solutions reflète les engagements respectifs de nos entreprises visant à aider les clients du monde entier à exploiter la puissance de leurs informations grâce à des technologies innovantes ».

Cette transaction marque respectivement la 180ème et la 55ème acquisition réussie pour Access et OASIS Group.

À propos d'OASIS Group

OASIS Group, le plus grand fournisseur privé de gestion de l'information en Europe, fournit à ses clients des solutions sécurisées de gestion des documents et de l'information depuis 1999. Établie à Dublin, en Irlande, la société OASIS s'est depuis développée à l'échelle internationale et opère actuellement dans 6 pays européens, employant plus de 1 700 personnes et servant plus de 11 500 clients. Forte de son expérience dans le développement de solutions de gestion de l'information primées, la suite Omnidox d'OASIS a récemment reçu le prix du « Produit logiciel de l'année » lors des prestigieux DM Awards, pour la troisième année consécutive. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.OASISGroup.com

À propos d'Access :

Access est le plus grand fournisseur privé de services de gestion des documents et de l'information au monde, opérant aux États-Unis, au Canada, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Access fournit des services, une expertise et des technologies transformatrices pour rendre les organisations plus efficaces et plus conformes. Access aide les entreprises à gérer et à activer leurs informations commerciales critiques grâce à des services de stockage hors site et de gouvernance de l'information, des solutions de numérisation et de transformation numérique, des logiciels de gestion de documents et des services de destruction sécurisée. Access a été nommée 12 fois dans le classement Inc. 5000, le classement des entreprises privées à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Pour en savoir plus sur Access, veuillez consulter le site AccessCorp.com .

