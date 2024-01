OKX versterkt het partnerschap met het McLaren Formule 1-team in 2024 - Logo zal gedurende 20 races te zien zijn op de sidepods van de nieuwe racewagen

HONGKONG, 17 januari 2024 /PRNewswire/ -- OKX, een toonaangevend Web3-technologiebedrijf en officiële primaire partner van het F1-team McLaren, heeft vandaag aangekondigd dat als onderdeel van de uitgebreide samenwerking met het team, het OKX-logo gedurende de 20 races van het F1-seizoen 2024, naast de reeds bestaande OKX-branding op de wagen, ook op de sidepods van de McLaren F1-auto zal prijken.

OKX Upgrades Partnership with McLaren Formula 1 Team in 2024, OKX Logo to be Featured on Side Pods of New Race Car Livery for 20 Races OKX Upgrades Partnership with McLaren Formula 1 Team in 2024, OKX Logo to be Featured on Side Pods of New Race Car Livery for 20 Races OKX Upgrades Partnership with McLaren Formula 1 Team in 2024, OKX Logo to be Featured on Side Pods of New Race Car Livery for 20 Races

Op 16 januari werd de nieuwe livery van de McLaren voor 2024 aangekondigd. Het merk OKX is zichtbaar op de sidepods, waarbij inspiratie is geput uit de livery Stealth Mode, die door OKX en McLaren gezamenlijk werd ontworpen en in september 2023 werd gepresenteerd.

Haider Rafique, Chief Marketing Officer van OKX, vertelt: "We zijn verheugd deel uit te maken van de nieuwe 'Whatever It Takes'-campagne van het McLaren F1-team. We houden van de geestdrift waarmee McLaren het seizoen 2024 tegemoet treedt, en we zijn enthousiast om te zien dat elementen van onze in Singapore gezamenlijk ontworpen livery zijn geïntegreerd in de wagen van dit jaar. Het wordt vast en zeker een bijzonder jaar voor McLaren en tevens een episch jaar voor onze samenwerking."

CEO van McLaren Racing, Zak Brown: "Onze samenwerking met OKX wordt steeds sterker en we hebben vorig seizoen fantastische initiatieven voor onze fans gerealiseerd. Het verder uitbouwen van onze samenwerking zal leiden tot extra successen en ervoor zorgen dat het innovatieve en vooruitstrevende merk OKX prominent blijft in de dynamische wereld van de Formule 1."

Deze uitgebreide samenwerking tussen OKX en het Formule 1-team McLaren is een belangrijke stap in het verbinden van de dynamische domeinen van Web3 en blockchain met de meest prestigieuze motorsport, waardoor fans en enthousiastelingen zich op het kruispunt bevinden van technologie, innovatie en snelheid.

Meer informatie over OKX vind je op OKX.com.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: [email protected]

Over OKX

OKX is een toonaangevend technologiebedrijf dat bouwt aan de toekomst van Web3. De crypto-exchange van OKX staat bekend als een van de snelste en meest betrouwbare cryptohandelplatforms voor investeerders en professionele handelaren overal ter wereld. Het is qua handelsvolume de op een na grootste ter wereld en wordt vertrouwd door meer dan 50 miljoen gebruikers.

Een van de toonaangevende self-custody-oplossingen van OKX is de Web3-compatibele OKX Wallet, waarmee gebruikers meer controle over hun bezittingen krijgen en tegelijkertijd toegang verkrijgen tot DEX'en, NFT-marktplaatsen, DeFi, GameFi en duizenden DApps.

OKX werkt samen met enkele van de beste merken en atleten ter wereld, waaronder: Premier League-kampioen Manchester City, McLaren Formula 1, het Tribeca Film Festival, golfer Ian Poulter, olympisch medaillewinnaar Scotty James en F1-coureur Daniel Ricciardo.

OKX zet zich in voor transparantie en veiligheid en publiceert maandelijks zijn Bewijs van reserves.

Voor meer informatie over OKX download je onze app of bezoek je: okx.com

Over McLaren Racing

McLaren Racing werd in 1963 opgericht door autocoureur Bruce McLaren. Het team nam in 1966 deel aan zijn eerste Formule 1-race. McLaren won sindsdien 20 Formule 1-wereldkampioenschappen en 183 Formule 1-Grands Prix. Bovendien zegevierde het team driemaal in de Indianapolis 500 en won het de 24 uur van Le Mans bij zijn eerste poging.

McLaren Racing neemt deel aan vijf racekampioenschappen. Het team neemt deel aan het FIA Formule 1 Wereldkampioenschap met McLaren F1-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, de NTT INDYCAR SERIES met Arrow McLaren-coureurs Pato O'Ward, Alexander Rossi en David Malukas, het ABB FIA Formule E Wereldkampioenschap met NEOM McLaren Formula E Team-coureurs Jake Hughes en Sam Bird, en het Extreme E Kampioenschap met het NEOM McLaren Extreme E Team. Het team neemt ook deel aan het F1 Sim Racing Kampioenschap als McLaren Shadow en het won in 2022 de constructeurs- en coureurstitels.

McLaren is een kampioen voor duurzaamheid in de sport en ondertekenaar van de UN Sports for Climate Action Commitment. Het streeft ernaar om tegen 2040 energieneutraal te zijn en het bevordert een diverse en inclusieve cultuur in de autosportindustrie.

McLaren Racing – Officiële website

Dit bericht dient uitsluitend ter informatie. Het is niet bedoeld als beleggings-, belasting- of juridisch advies, en het houdt geen aanbod in om digitale bezittingen te kopen, verkopen of aan te houden. Digitale bezittingen, inclusief stablecoins, brengen aanzienlijke risico's met zich mee. Ze kunnen sterk fluctueren in waarde of zelfs waardeloos worden. Voordat je besluit om digitale bezittingen te verhandelen of aan te houden, moet je zorgvuldig overwegen of dit geschikt is voor jouw financiële situatie. Raadpleeg bij vragen over jouw specifieke omstandigheden altijd een professional op het gebied van juridische, belasting- of beleggingszaken.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2320656/SideHero_V3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2320657/Rear34_Hero_V2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2320658/Front34_Hero.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2014295/OKX_Logo_Logo.jpg