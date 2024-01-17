OKX, 2024'te McLaren Formula 1 Takımı ile Ortaklığını Yükseltiyor; Logo 20 Yarış Boyunca Yeni Yarış Arabası Livery'nin Yan Bölmelerinde Yer Alacak

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OKX

17 Jan, 2024, 13:00 ET

HONG KONG, 17 Ocak 2024 /PRNewswire/ -- Önde gelen bir Web3 teknoloji şirketi ve McLaren Formula 1 Takımının Resmî Birincil Ortağı olan OKX, bugün takımla olan ortaklığının genişletilmesinin bir parçası olarak, OKX logosunun 2024 F1 sezonundaki 20 yarış boyunca,  McLaren F1 araçlarının üzerindeki mevcut OKX markalarına ek olarak yan bölmelerinde de yer alacağını duyurdu.

McLaren'in 16 Ocak'ta duyurulan ve OKX markalı yan bölmeleri içeren yeni 2024 otomobil görünümünü, Eylül 2023'te ortaya çıkan OKX-McLaren ortak tasarımı "Stealth Mode" görünümünden ilham aldı.

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OKX Upgrades Partnership with McLaren Formula 1 Team in 2024, OKX Logo to be Featured on Side Pods of New Race Car Livery for 20 Races
OKX Upgrades Partnership with McLaren Formula 1 Team in 2024, OKX Logo to be Featured on Side Pods of New Race Car Livery for 20 Races
OKX Upgrades Partnership with McLaren Formula 1 Team in 2024, OKX Logo to be Featured on Side Pods of New Race Car Livery for 20 Races
OKX Upgrades Partnership with McLaren Formula 1 Team in 2024, OKX Logo to be Featured on Side Pods of New Race Car Livery for 20 Races
OKX Upgrades Partnership with McLaren Formula 1 Team in 2024, OKX Logo to be Featured on Side Pods of New Race Car Livery for 20 Races
OKX Upgrades Partnership with McLaren Formula 1 Team in 2024, OKX Logo to be Featured on Side Pods of New Race Car Livery for 20 Races

OKX Pazarlama Direktörü Haider Rafique şunları söyledi: "McLaren F1 Takımının yeni kampanyası 'Whatever It Takes'in bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz. McLaren'ın 2024 sezonuna taşıdığı ruhu seviyoruz ve Singapur'da birlikte tasarladığımız amblemden içeriğin bu yılki tasarıma aktarıldığını görmekten heyecan duyuyoruz. Bu yıl McLaren için özel ve ortaklığımız için de destansı bir yıl olacak gibi görünüyor."

McLaren Racing CEO'su Zak Brown şunları söyledi: "OKX ile ortaklığımız güçlenerek devam ediyor ve geçtiğimiz sezon harika taraftar aktivasyonları gerçekleştirdik. Bu genişletilmiş ilişki aracılığıyla bu başarıyı daha da ileriye taşımayı ve yenilikçi ve ileri görüşlü OKX markasını Formula 1'in hızlı dünyasında ön planda ve merkezde tutmayı dört gözle bekliyorum."

OKX ve McLaren Formula 1 takımı arasındaki bu genişletilmiş ortaklık, Web3 ve blok zinciri ile elit motor sporlarının dinamik dünyaları arasında köprü kurarak hayranları ve meraklıları teknoloji, yenilik ve hızın kesiştiği noktaya daha da yaklaştıran önemli bir adımdır.

OKX hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen OKX.com internet sitesini ziyaret edin.

Detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz: [email protected] 

OKX Hakkında

OKX, Web3'ün geleceğini inşa eden dünya lideri bir teknoloji şirketidir. Dünyanın her yerindeki yatırımcılar ve profesyonel traderlar için en hızlı ve en güvenilir kripto al-sat platformlarından biri olarak bilinen OKX'in kripto borsası, işlem hacmine göre dünyanın en büyük ikinci borsasıdır ve 50 milyondan fazla kullanıcı tarafından güvenle kullanılmaktadır.

OKX'in önde gelen gözetimli saklama çözümleri arasında, kullanıcıların DEX'lere, NFT pazar yerlerine, DeFi, GameFi ve binlerce DApp'e erişimini kolaylaştıran ve varlıkları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlayan Web3 uyumlu OKX Web3 Cüzdan yer alıyor.

OKX, aralarında dünyanın en iyi markalarının ve sporcularının da bulunduğu bir dizi şirketle iş ortaklığı yapmaktadır: İngiltere Premier Ligi şampiyonu Manchester City F.C., McLaren Formula 1, Tribeca Festivali, golfçü Ian Poulter, olimpiyat sporcusu Scotty James ve F1 pilotu Daniel Ricciardo bunlar arasındadır.

OKX ayrıca şeffaflık ve güvenlik taahhüdüne sadık kalarak her ay Rezerv Kanıtı raporlarını yayımlıyor.

OKX hakkında daha fazla bilgi edinmek için uygulamamızı indirin veya internet sitemizi ziyaret edin: okx.com

McLaren Racing Hakkında

McLaren Racing 1963 yılında yarış pilotu Bruce McLaren tarafından kurulmuştur. Takım ilk Formula 1 yarışına 1966 yılında katıldı. McLaren o zamandan beri 20 Formula 1 dünya şampiyonluğu, 183 Formula 1 grands prix, üç kez Indianapolis 500 ve ilk denemesinde Le Mans 24 Hours'u kazandı.   

McLaren Racing beş yarış serisinde yarışmaktadır. Takım, McLaren F1 sürücüleri Lando Norris ve Oscar Piastri ile FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda, Arrow McLaren sürücüleri Pato O'Ward, Alexander Rossi ve David Malukas ile NTT INDYCAR SERİSİ'nde, NEOM McLaren Formula E Takımı sürücüleri Jake Hughes ve Sam Bird ile ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nda ve NEOM McLaren Extreme E Takımı olarak Extreme E Şampiyonası'nda yarışmaktadır. Ekip aynı zamanda F1 Simülasyon Yarışları Şampiyonası'nda McLaren Shadow adıyla yarışmakta olup, 2022 Constructors' and Drivers' Şampiyonluklarını kazanmıştır. 

McLaren sporda sürdürülebilirlik şampiyonudur ve BM İklim Eylemi için Spor Çerçevesi'nin imzacılarındandır. Şirket, 2040 yılına kadar net sıfır değerine ulaşmayı ve motor sporları sektöründe çeşitliliği ve kapsayıcı bir kültürü teşvik etmeyi taahhüt etmektedir. 

McLaren Racing – Resmî Web Sitesi

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Fotoğrafhttps://mma.prnewswire.com/media/2320658/Front34_Hero.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2014295/OKX_Logo_Logo.jpg 

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