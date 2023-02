PM-International doneert € 1.872.000 aan een goed doel dat 5.200 kinderen over de hele wereld sponsort

SCHENGEN, Luxemburg, 31 januari 2023 /PRNewswire/ -- PM-International is verheugd aan te kondigen dat haar liefdadigheidstak, bekend als "PM We Care", de grenzen voor 2023 verlegt door € 1.872.000 te doneren, het hoogste bedrag dat het ooit heeft gegeven, ter ondersteuning van de gezondheid, het onderwijs en een goed milieu voor duizenden kinderen in samenwerking met de internationale hulporganisatie World Vision.

Het bedrijf heeft een vaste langetermijntoezegging voor liefdadigheidsdonaties en heeft met World Vision de afgelopen twee jaar 4.200 kinderen over de hele wereld gesponsord voor een bedrag van € 5,7 miljoen. Vanaf volgend jaar zullen nog eens 1.000 kinderen worden gesponsord, wat het totaal op 5.200 brengt.

Terugkijkend op de afgelopen drie jaar heeft PM-International maar liefst € 7.572.000 over de hele wereld gedoneerd voor noodhulp, onder meer aan Oekraïne, en voor Covid-19-gerelateerde hulp, bovenop de kindersponsoring met World Vision.

Liefdadigheidsambassadeur bij PM-International Vicki Sorg verklaarde: "Een toekomst geven aan 5.200 gesponsorde kinderen is ongelooflijk en dit brengt ons op iets meer dan de helft van ons langetermijndoel van 10.000 gesponsorde kinderen! Dit is superspannend! Dit staat voor toewijding, leiderschap, en dat we als bedrijf niet alleen gefocust zijn op onze kerncompetentie van premium producten voor gezondheid, fitness en schoonheid, maar dat we onze waarden doordringen. We richten ons op het goede in mensen en op elk bedrijfsniveau om de wereld elke dag een klein beetje beter te maken. Zoals ik altijd zeg, we zijn PM".

Inderdaad, zoals de producenten van het FitLine-assortiment PM-International stellen dat elke keer dat er een FitLine-product wordt verkocht, het bedrijf een 'hour of life' aan kinderen geeft, waardoor ze betere kansen krijgen om op te groeien zonder honger, armoede en angst.

PM We Care doneert niet alleen aan World Vision, maar ondersteunt en bezoekt actief de kinderen en hun gemeenschappen, zelfs in afgelegen plattelandsgebieden. In 2022 stond Zimbabwe centraal en vertegenwoordigers van PM We Care brachten tijd door in dorpen in het land om de voortgang van hun programma te volgen. In 2023 ligt de nadruk op regio's in Tanzania en Kenia, waar ook bezoeken zijn gepland.

Geschat wordt dat het sponsoren van één kind in feite vijf kinderen ten goede komt. Senior adviseur filantropie bij World Vision Duitsland, Juliana Goessmann, legde uit hoe dit in zijn werk gaat. "Als we de situatie van kinderen via hun families en buurten verbeteren, kan iedereen in de gemeenschap daarvan profiteren: of we de fondsen nu gebruiken voor scholen en leermiddelen, watersystemen of middelen van bestaan. We konden in Zimbabwe zien hoe toegang tot zuiver water onderwijs en goede voeding ondersteunt en daardoor het leven van mensen verandert".

Dit betekent dat 4.200 gesponsorde kinderen kunnen worden beschouwd als ambassadeurs voor ongeveer 21.000 kinderen en als ook gezinnen en gemeenschappen in aanmerking worden genomen, profiteren naar schatting 500.000 mensen indirect. Met de extra 1000 gesponsorde kinderen in 2023 zal PM We Care een nog grotere impact hebben.

Op de PM-International Leadership Convention in Berlijn onlangs verklaarde de CEO van World Vision, Christoph Waffenschmidt: "Onze langdurige samenwerking met PM-International is uniek en we voelen ons zo aangemoedigd en geïnspireerd om te zien hoe u standvastig bent in uw inzet en om uw nalatenschap. Leiderschap gaat over het nemen van verantwoordelijkheid die niet ophoudt bij uw eigen bedrijf, maar verder reikt. De wereld heeft beloofd geen enkel kind in zijn ontwikkeling achter te laten en wij zijn degenen die deze belofte kunnen waarmaken."

In 2023 viert het liefdadigheidsengagement van PM-International in samenwerking met World Vision zijn 20e verjaardag. Sinds zij via World Vision kinderen, hun families en gemeenschappen begon te steunen, hebben meer dan 60 ontwikkelingsprojecten op lange termijn over de hele wereld betrouwbare financiering ontvangen. Nu met 5200 gesponsorde kinderen wereldwijd, is PM-International de grootste bedrijfssponsor voor het humanitaire, hulp- en ontwikkelingswerk van World Vision, een leider binnen de sector.

