PM-International dona 1.872.000 euros a una organización benéfica que apadrina a 5.200 niños en todo el mundo

SCHENGEN, Luxemburgo, 31 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- PM-International se complace en anunciar que su rama benéfica conocida como "PM We Care" está superando los límites para 2023 al donar 1.872.000 euros, la mayor cantidad que ha donado nunca, para apoyar la salud, la educación y un buen entorno para miles de niños en colaboración con la organización de ayuda internacional World Vision.

La empresa tiene un firme compromiso de donación benéfica a largo plazo, y en los dos últimos años ha apadrinado con World Vision a 4.200 niños de todo el mundo por valor de 5,7 millones de euros. A partir del año que viene se apadrinarán otros 1.000 niños, con lo que el total ascenderá a 5.200.

Si echamos la vista atrás, en los últimos tres años PM-International ha donado nada menos que 7.572.000 euros en todo el mundo para ayuda de emergencia, incluida Ucrania, y para ayuda relacionada con Covid-19, además de los apadrinamientos de niños con World Vision.

La embajadora benéfica de PM-International, Vicki Sorg, declaró: "Dar un futuro a 5.200 niños apadrinados es increíble y esto nos lleva a poco más de la mitad de nuestro objetivo a largo plazo de 10.000 niños apadrinados, ¡es súper emocionante! Esto representa compromiso, liderazgo y que no sólo estamos centrados como empresa en nuestra competencia principal de productos de primera calidad para la salud, la forma física y la belleza, sino que penetran en nuestros valores. Nos centramos en lo bueno de las personas y en todos los niveles de la empresa para hacer que el mundo sea un poco mejor cada día. Como siempre digo, somos PM".

De hecho, como fabricantes de la gama de productos FitLine, PM-International afirma que cada vez que se vende un producto FitLine, la empresa regala una "hora de vida" a los niños, ofreciéndoles mejores oportunidades de crecer sin hambre, pobreza ni miedo.

Pero PM We Care no se limita a donar a World Vision, sino que apoya y visita activamente a los niños y sus comunidades, incluso en zonas rurales remotas. En 2022, Zimbabue fue el centro de atención y los representantes de PM We Care pasaron un tiempo en las aldeas del país para seguir los avances de su programa. En 2023, la atención se centrará en regiones de Tanzania y Kenia, donde también están previstas visitas.

Se calcula que apadrinar a un niño beneficia en realidad a cinco. Juliana Goessmann, Asesora Principal de Filantropía de World Vision Alemania, explicó cómo se lleva a cabo. "A medida que mejoramos la situación de los niños a través de sus familias y barrios, todos los miembros de la comunidad pueden beneficiarse: tanto si destinamos los fondos a escuelas y material didáctico como a sistemas de abastecimiento de agua o medios de subsistencia. En Zimbabue pudimos comprobar cómo el acceso al agua potable favorece la educación y la buena alimentación y, por tanto, cambia la vida de las personas".

Esto significa que 4.200 niños apadrinados pueden considerarse embajadores de unos 21.000 niños, y si se tienen en cuenta también las familias y las comunidades, se calcula que 500.000 personas se benefician indirectamente. Con los 1000 niños apadrinados adicionales en 2023, PM We Care tendrá un impacto aún mayor.

En la Convención de Liderazgo de PM-International celebrada recientemente en Berlín, el Director General de World Vision , Christoph Waffenschmidt, declaró: "Nuestra asociación a largo plazo con PM-International es única y nos sentimos muy animados e inspirados al ver cómo se mantienen firmes en su compromiso y en su legado. El liderazgo consiste en asumir responsabilidades que no terminan en la propia empresa, sino que van más allá. El mundo ha prometido no dejar a ningún niño atrás en el desarrollo y nosotros somos quienes podemos hacer realidad esta promesa".

En 2023, el compromiso benéfico de PM-International en asociación con World Vision celebra su 20º aniversario. Desde que empezó a apoyar a los niños, sus familias y comunidades a través de World Vision, más de 60 proyectos de desarrollo a largo plazo en todo el mundo han recibido una financiación fiable. En la actualidad, con 5200 niños apadrinados en todo el mundo, PM-International es el mayor patrocinador corporativo de la labor humanitaria, de socorro y de desarrollo de World Vision, líder en el sector.

Para más información, visite: https://www.pm-international.com/en/pm-we-care/

