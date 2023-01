PM-International, dünya çapında 5.200 çocuğa sponsor olarak hayır kurumuna 1.872.000 € bağışta bulundu

SCHENGEN, Lüksemburg, 31 Ocak 2023 /PRNewswire/ -- PM-International, "PM Önemser" olarak bilinen yardım kolunun uluslararası yardım kuruluşu World Vision ile ortaklaşa binlerce çocuğun sağlığını, eğitimini ve iyi bir ortamda yetişmelerini destekleyecek şimdiye kadar verdiği en yüksek tutar olan 1.872.000 € bağışlayarak 2023 yılında sınırları zorladığını duyurmaktan heyecan duyar.

Şirketin uzun vadeli sağlam bir bağış taahhüdü vardır ve son iki yılda World Vision ile dünya çapında 4.200 çocuğa 5,7 milyon Euro'ya kadar sponsor olmuştur. Gelecek yıldan itibaren 1.000 çocuğa daha sponsor olunarak toplam çocuk sayısı 5.200'e ulaşacaktır.

Son üç yıla bakıldığında, PM-International, World Vision ile çocuk sponsorluklarına ek olarak, Ukrayna da dahil olmak üzere dünya çapında acil yardım ve Covid-19 ile ilgili yardımlarında en az 7.572.000 € bağışta bulunmuştur.

PM-International Hayırseverlik Elçisi Vicki Sorg, "5.200 çocuğa bir gelecek vermek inanılmaz ve bu bizi, 10.000 çocuk olan uzun vadeli hedefimizin yarısından biraz fazlasına getiriyor! Bu çok heyecan verici! Bu bağlılık, liderlik anlamına gelir ve bir şirket olarak sağlık, zindelik ve güzellik alanında birinci sınıf ürünlere ilişkin temel yetkinliğimize odaklanmakla kalmayıp, aynı zamanda değerlerimize de nüfuz ediyoruz. Dünyayı her geçen gün biraz daha iyi hale getirmeye, insanlardaki iyiliğe ve işin her seviyesine odaklanıyoruz. Her zaman söylediğim gibi, biz PM'iz ".

Gerçekten de, FitLine ürün yelpazesinin üreticileri olarak PM-International, her bir FitLine ürünü satıldığında şirketin çocuklara bir "yaşam saati" verdiğini ve onların açlık, yoksulluk ve korku olmadan büyümelerine daha iyi şans verdiğini belirtmeliyiz.

PM Önemser sadece World Vision'a bağışta bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda uzak kırsal alanlarda bile çocukları ve topluluklarını aktif olarak destekliyor ve ziyaret ediyor. 2022'de Zimbabve odak noktasıydı ve PM Önemser temsilcileri, programlarının ilerlemesini takip etmek üzere ülkedeki köylerde zaman geçirdiler. 2023'te Tanzanya ve Kenya'da ziyaretlerin planlandığı bölgelere odaklanılacaktır.

Bir çocuğa sponsor olmanın aslında beş çocuğa fayda sağladığı tahmin edilmektedir. World Vision Almanya'daki Hayırseverlik Kıdemli Danışmanı Juliana Goessmann, bunun nasıl yapıldığını açıkladı. "Çocukların durumlarını aileleri ve mahalleleri aracılığıyla iyileştirdikçe, toplumdaki herkes yararlanabilir: fonları okullar ve öğrenme materyalleri, su sistemleri veya geçim kaynaklarına kullanmaktayız. Zimbabve'de temiz suya erişimin eğitimi ve iyi beslenmeyi nasıl desteklediğini ve dolayısıyla insanların yaşamlarını nasıl değiştirdiğini görebiliyorduk."

Bunun anlamı, 4.200 sponsorlu çocuğun yaklaşık 21.000 çocuk için elçi olarak kabul edilebileceği ve aileler ve topluluklar da dikkate alındığında, 500.000 kişinin dolaylı olarak yararlandığı tahmin edilmektedir. 2023'te ek 1000 sponsorlu çocukla, PM Önemser daha da büyük bir etkiye sahip olacak.

Geçtiğimiz günlerde Berlin'de düzenlenen PM-İnternational Liderlik Kongresi'nde, World Vision CEO'su Christoph Waffenschmidt şunları söyledi: "PM-International ile uzun vadeli ortaklığımız benzersizdir ve bağlılığınıza ve mirasınıza nasıl sadık kaldığınızı görmek, bizi cesaretlendirerek ilham vermekte. Liderlik, kendi işinizle bitmeyerek, ancak daha da büyüyen sorumluluk almakla ilgilidir. Dünya, gelişimde hiçbir çocuğu geride bırakmayacağına söz verdi ve bu vaadi gerçeğe dönüştürebilecek olan bizleriz."

2023 yılında, PM-International'ın World Vision ile ortaklaşa yaptığı yardım kuruluşu 20. yıldönümünü kutluyor. World Vision aracılığıyla çocukları, ailelerini ve topluluklarını desteklemeye başladığından beri, dünyanın dört bir yanındaki 60'tan fazla uzun vadeli kalkınma projesi güvenilir finansman altına alındı. Şu anda dünya çapında 5200 sponsorlu çocukla PM-International, World Vision'ın insani, yardım ve kalkınma çalışmalarında sektörde lider olan en büyük kurumsal sponsordur.

Daha fazla bilgi: https://www.pm-international.com/en/pm-we-care/

