PM-International doa 1 872,000€ a uma organização de caridade que patrocina 5 200 crianças em todo o mundo

SCHENGEN, Luxemburgo, 31 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A PM-International está feliz por anunciar que o seu ramo de caridade conhecido como "PM We Care" está a superar os limites para 2023 ao doar 1 872,000 euros, a maior quantidade alguma vez doada, para apoiar a saúde, educação, e um bom ambiente para milhares de crianças em parceria com a organização de ajuda internacional World Vision.

A empresa tem um forte compromisso de doação a longo prazo, e nos últimos dois anos patrocionou, juntamente com a World Vision 4 200 crianças de todo o mundo com o montante de 5,7 milhões de euros. A partir do próximo ano, mais 1 000 crianças vão ser apadrinhadas, fazendo com que o total atinga as 5 200 crianças.

Ao longo dos últimos três anos, a PM-International doou 7 572,000 euros em todo o mundo para ajuda de emergência, incluindo a Ucrânia, e para ajuda relacionada com a Covid-19, para além de todas as crianças patrocionadas em conjunto com World Vision.

A embaixadora de caridade da PM-International, Vicki Sorg, declarou que: "Dar um futuro a 5 200 crianças é incrível e aproxima-nos a mais de metade do nosso objetivo a longo prazo de 10 000 crianças apadrinhadas! É muito emocionante! Isto representa o nosso compromisso, liderança e que não só estamos focados nas nossas competências principais de produtos de primeira qualidade para a saúde, fitness e beleza, mas também em introduzir sempre os nossos valores. Focamo-nos no lado bom das pessoas e em todos os níveis da empresa para fazer com que o mundo seja melhor a cada dia. Como eu sempre digo, somos PM".

Como fabricantes da gama de produtos FitLine, a PM-International afirma que cada vez que se vende um produto FitLine, a empresa dá uma "hora de vida" às crianças, oferencendo-lhes melhores oportunidades de crescer sem fome, sem pobreza e sem medo.

Contudo, PM We Care não se limita apenas a doar à World Vision, mas também suporta e visita ativamente as crianças e as suas comunidades, mesmo em zonas mais remotas. Em 2022, Zimbabué foi o maior foco de atenção e os representantes da PM We Care passaram tempo nas aldeias do país para acompanhar os progressos do programa. Em 2023, a atenção estará voltada para as regiões da Tanzânia e Quénia, onde já estão previstas visitas.

Estima-se que apadrinhar uma criança, pode na realidade beneficiar ao todo cinco crianças. A Consultora Sénior de Filantropia da World Vision na Alemanha, Juliana Goessmann, explicou como funciona. "À medida que melhoramos a situação das crianças através das suas famílias e vizinhos, todos os membros da comunidade podem ser beneficiados: quer destinemos os fundos a escolas e material didático, como sistemas de abastecimento de água, ou meios de subsistência. Em Zimbabué, podemos comprovar como o acesso à água potável favorece a educação e a boa alimentação mudando assim a vida das pessoas".

Isto significa que 4 200 crianças apadrinhadas podem ser consideradas embaixadoras de mais ou menos 21 000 crianças e se incluirmos as famílias e as comunidades calcula-se que 500 000 pessoas podem ser indiretamente beneficiadas. Com mais 1000 crianças apadrinhadas em 2023, PM We Care terá um impacto ainda maior.

Na mais recente Convenção de Liderança da PM-International em Berlim, o Diretor Geral da World Vision, Christoph Waffenschmidt, afirmou que: "A nossa parceria com a PM-International é única e sentimo-nos muito encorajados e inspirados ao ver como se mantêm firmes ao seu compromisso e património. A liderança consiste em assumir responsabilidades que vão além do que a própria empresa. O mundo prometeu não deixar nenhuma criança para trás e somos nós quem pode tornar esta promessa realidade".

Em 2023, o compromisso de caridade da PM-International em parceria com a World Vision celebra o seu 20º aniversário. Desde que começou a apoiar as crianças, as suas famílias e comunidades através da World Vision, mais de 60 projetos de desenvolvimento a longo prazo em todo o mundo receberam um financiamento de confiança. Actualmente, com 5200 crianças apadrinhadas no mundo inteiro, a PM-International é a maior patrocinadora corporativa de trabalho humanitário, de ajuda e desenvolvimento da World Vision, líder do setor.

