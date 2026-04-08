Positief resultaat Koninklijke Van Leeuwen in 2025

Positief resultaat ondanks uitdagende marktomstandigheden

Verdere investeringen in automatisering en digitalisering

Strategische overnames versterken het netwerk

ZWIJNDRECHT, Nederland, 8 april 2026 /PRNewswire/ -- Koninklijke Van Leeuwen behaalde in 2025 een positief resultaat ondanks uitdagende marktomstandigheden. De markt werd gekenmerkt door een lage vraag, dalende prijsniveaus en aanhoudende onzekerheid als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen en regelgeving. Het volume uit voorraad van onze Europese distributiebedrijven lag in lijn met 2024, zij het tegen aanzienlijk lagere prijzen. Het activiteitenniveau in wereldwijde energieprojecten was echter lager.

In 2025 bedroeg de totale omzet van Koninklijke Van Leeuwen € 1.223 miljoen (2024: € 1.335 miljoen). Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 17 miljoen (2024: € 22 miljoen) en het nettoresultaat bedroeg € 12 miljoen (2024: € 14 miljoen). De solvabiliteit verbeterde tot 51,9% (2024: 49,8%).

De marktomstandigheden bleven gedurende het hele jaar uitdagend. Met name in Europa was de industriële vraag zwak en werden investeringsbeslissingen regelmatig uitgesteld. De verkochte volumes lagen grotendeels in lijn met 2024, maar tegen lagere prijsniveaus. In het energiesegment nam vooral in de tweede helft van het jaar de totale projectactiviteit af, door terughoudendheid in investeringen door klanten.

Binnen het netwerk van Van Leeuwen zijn automatisering en digitalisering verder ontwikkeld en het nieuwe ERP-systeem SAP S/4HANA is succesvol uitgerold bij meerdere bedrijven. De prestaties op het gebied van veiligheid zijn aanzienlijk verbeterd en de inspanningen op het gebied van duurzaamheid leidden tot de toekenning van de EcoVadis Zilveren medaille, waarmee Van Leeuwen tot de top 15% van meest duurzame bedrijven in haar sector behoort.

Van Leeuwen versterkte haar marktpositie door gerichte overnames. In juni 2025 werd Dan-Equip A/S overgenomen, een distributiebedrijf in het offshore- en energiesegment in Denemarken. Begin 2026 werden de overnames afgerond van Corrotherm International, een voorraadhoudende specialist in buismaterialen in hoogwaardige nikkellegeringen

gevestigd in Nederland, en C+R HYDRAULICS, een distributiespecialist in cilinderbuizen en verchroomde assen gevestigd in Duitsland.

Joop Sassen, Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO: "Met meer dan honderd jaar geschiedenis hebben wij bewezen ons te kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. In 2025 hebben onze teams wereldwijd opnieuw een sterke, oplossingsgerichte mentaliteit laten zien en hun creativiteit en betrokkenheid ingezet om onze klanten te bedienen. Onze langdurige relaties met klanten en leveranciers, ons wereldwijde netwerk en onze ervaren en betrokken medewerkers vormen een solide basis voor de toekomst. Hoewel onzekerheid onderdeel blijft van onze business, gaan wij met vertrouwen 2026 tegemoet."

Het online Jaarboek 2025 van Van Leeuwen is in te zien via deze link.

Koninklijke Van Leeuwen is een internationaal opererende handelsonderneming en specialist in stalen buizen en buistoepassingen. Het familiebedrijf, met hoofdkantoor in Zwijndrecht, is in 1924 opgericht en actief in vrijwel alle industriële sectoren. Het bedrijf telt 75 vestigingen verspreid over 32 landen in Europa, het Midden-Oosten, Azië, Australië en Noord-Amerika. Van Leeuwen's 2.200 medewerkers hebben specialistische kennis van sourcing, bewerkingen, projectmanagement, logistiek en voorraadplanning, en werken nauw samen met klanten in haar markten. De combinatie van wereldwijde logistiek en kennis van producten en toepassingen bij klanten, maakt Van Leeuwen toonaangevend en onderscheidend in haar markten.

