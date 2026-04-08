Résultat positif pour Royal Van Leeuwen en 2025

Résultat positif malgré des conditions de marché difficiles

Poursuite des investissements dans l'automatisation et la transition numérique

Renforcement du réseau par des acquisitions stratégiques

ZWIJNDRECHT, Pays-Bas, 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- Royal Van Leeuwen enregistre un résultat positif pour 2025 malgré des conditions de marché difficiles. Le marché s'est caractérisé par une faible demande, des niveaux de prix globalement en baisse et une incertitude persistante liée à l'évolution des situations géopolitique et réglementaire. Le volume vendu ex stock par les sociétés de distribution européennes s'est avéré conforme à celui de 2024, bien qu'à des niveaux de prix nettement inférieurs. Le niveau d'activité dans le segment des projets énergétiques mondiaux a toutefois été plus faible.

En 2025, le chiffre d'affaires total de Royal Van Leeuwen s'est élevé à 1 223 millions d'euros (2024 : 1 335 millions d'euros). Le résultat d'exploitation a atteint 17 millions d'euros (2024 : 22 millions d'euros) et le résultat net 12 millions d'euros (2024 : 14 millions d'euros). Le ratio de solvabilité s'est amélioré pour s'établir à 51,9 % (2024 : 49,8 %).

Les conditions du marché sont restées délicates tout au long de l'année. En Europe en particulier, la demande industrielle a été faible et les décisions d'investissement ont souvent été retardées. Les volumes vendus ont été globalement comparables à ceux de 2024, mais à des niveaux de prix inférieurs. Dans le segment de l'énergie, l'activité totale des projets a diminué, notamment au second semestre, les clients ayant maintenu une attitude prudente en matière d'investissement.

Van Leeuwen a fait progresser l'automatisation et la transition numérique dans l'ensemble de son réseau, en continuant à déployer avec succès son nouveau progiciel de gestion intégré SAP S/4HANA dans de nouvelles sociétés d'exploitation. Les performances en matière de sécurité se sont considérablement améliorées, et ses initiatives dans le domaine du développement durable ont permis à Van Leeuwen d'obtenir la médaille d'argent EcoVadis, qui place l'entreprise parmi les 15 % les plus durables dans son secteur d'activité.

Van Leeuwen a renforcé sa position sur le marché par des acquisitions ciblées. En juin 2025 a été acquise Dan-Equip A/S, une société de négoce dans le secteur de l'énergie et des installations en mer au Danemark. L'acquisition de Corrotherm International, un stockiste de matériaux de tuyauterie en alliage de nickel de qualité basé aux Pays-Bas, et celle de C+R HYDRAULICS, un spécialiste de la distribution de tubes cylindriques et de barres chromées basé en Allemagne, ont été finalisées au début de 2026.

Joop Sassen, président du conseil d'administration et directeur général, a déclaré : « Riches de plus de cent ans d'histoire, nous avons prouvé notre capacité à nous adapter aux conditions changeantes du marché. En 2025, nos équipes à travers le monde ont une fois de plus fait montre d'un esprit résolument tourné vers la recherche de solutions, en mettant leur créativité et leur engagement au service de nos clients. Nos relations à long terme avec les clients et les fournisseurs, notre réseau mondial et nos équipes expérimentées et investies constituent une base solide pour l'avenir. Même si les entreprises évoluent toujours dans un contexte d'incertitude, nous abordons 2026 avec confiance. »

Le rapport annuel en ligne 2025 de Van Leeuwen est disponible ici.

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Royal Van Leeuwen est une société de distribution internationale spécialisée dans les tubes en acier, les applications de conduites et de tuyauterie. Cette entreprise familiale fondée en 1924, dont le siège se trouve à Zwijndrecht, aux Pays-Bas, est active dans pratiquement tous les secteurs industriels. L'entreprise compte 75 succursales réparties dans 32 pays d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie, d'Australie et d'Amérique du Nord. Les 2 200 salariés de Van Leeuwen, qui travaillent en étroite collaboration avec les clients sur ces différents marchés, sont des experts de l'approvisionnement, du traitement, de la gestion de projet, de la logistique et de la planification des stocks. Van Leeuwen est une entreprise leader sur ses marchés grâce à une logistique mondiale, associée à la connaissance des produits et de leurs applications pour les clients.

www.vanleeuwen.com

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