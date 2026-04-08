Resultado positivo para Royal Van Leeuwen en 2025

Resultado positivo a pesar de las difíciles condiciones del mercado

Mayores inversiones en automatización y digitalización

Las adquisiciones estratégicas fortalecen la red

ZWIJNDRECHT, Países Bajos, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En 2025, Royal Van Leeuwen obtuvo un resultado positivo a pesar de las difíciles condiciones del mercado. Este se caracterizó por una baja demanda, una tendencia general a la baja de los precios y una persistente incertidumbre derivada de la situación geopolítica y regulatoria. El volumen vendido en stock a través de distribuidores europeos se mantuvo en línea con el de 2024, aunque a precios considerablemente inferiores. Sin embargo, el nivel de actividad en el segmento global de proyectos energéticos fue menor.

En 2025, los ingresos totales de Royal Van Leeuwen ascendieron a 1.223 millones de euros (2024: 1.335 millones de euros). El resultado operativo fue de 17 millones de euros (2024: 22 millones de euros) y el resultado neto de 12 millones de euros (2024: 14 millones de euros). El ratio de solvencia mejoró hasta el 51,9 % (2024: 49,8 %).

Las condiciones del mercado siguieron siendo difíciles durante todo el año. En Europa, en particular, la demanda industrial fue débil y las decisiones de inversión se retrasaron con frecuencia. Los volúmenes vendidos se mantuvieron en línea con los de 2024, pero a precios más bajos. En el segmento de Energía, la actividad general de proyectos disminuyó, especialmente en la segunda mitad del año, ya que los clientes mantuvieron una postura cautelosa en materia de inversiones.

Van Leeuwen impulsó la automatización y la digitalización en toda su red, continuando con el despliegue exitoso de su nuevo sistema ERP SAP S/4HANA en otras empresas operativas. El desempeño en materia de seguridad mejoró significativamente, y los esfuerzos en materia de sostenibilidad llevaron a que se les otorgara la Medalla de Plata EcoVadis, lo que sitúa a Van Leeuwen entre el 15 % de las empresas más sostenibles de su sector.

Van Leeuwen reforzó su posición en el mercado mediante adquisiciones estratégicas. En junio de 2025, adquirió Dan-Equip A/S, una empresa comercial del sector energético y offshore con sede en Dinamarca. A principios de 2026, se completaron la adquisición de Corrotherm International, distribuidor de tuberías de aleación de níquel de alta calidad con sede en los Países Bajos, y la de C+R HYDRAULICS, distribuidor especializado en tubos para cilindros y barras cromadas con sede en Alemania.

Joop Sassen, presidente del Consejo de Administración y consejero delegado: "Con más de cien años de historia, hemos demostrado nuestra capacidad de adaptación a las cambiantes condiciones del mercado. En 2025, nuestros equipos en todo el mundo demostraron una vez más una sólida mentalidad orientada a la búsqueda de soluciones, utilizando su creatividad y compromiso para atender a nuestros clientes. Nuestras relaciones a largo plazo con clientes y proveedores, nuestra red global y nuestros equipos experimentados y comprometidos constituyen una base sólida para el futuro. Si bien la incertidumbre sigue presente en el entorno empresarial, afrontamos 2026 con confianza".

El Anuario 2025 de Van Leeuwen está disponible en línea a través de este enlace.

Fotos disponibles en este enlace.

Royal Van Leeuwen es una empresa de distribución internacional especializada en tuberías de acero y aplicaciones para tuberías y tubos. Esta empresa familiar, con sede en Zwijndrecht (Países Bajos), fue fundada en 1924 y opera en prácticamente todos los sectores industriales. Cuenta con 75 sucursales repartidas en 32 países de Europa, Oriente Medio, Asia, Australia y Norteamérica. Los 2.200 empleados de Van Leeuwen poseen conocimientos especializados en aprovisionamiento, procesamiento, gestión de proyectos, logística y planificación de inventario, y colaboran estrechamente con los clientes en sus mercados. La combinación de una logística global y un profundo conocimiento de los productos y sus aplicaciones convierte a Van Leeuwen en una empresa líder en sus mercados.

www.vanleeuwen.com

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