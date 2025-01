Rokt kondigt secundaire transactie aan, met een waardevermeerdering naar US$ 3,5 miljard, en benoemt Anita Sands tot lid van de raad van bestuur

NEW YORK, 16 januari 2025 /PRNewswire/ -- Rokt, de wereldwijde leider in e-commerce die realtime relevantie ontsluit op het moment dat het er het meest toe doet, heeft vandaag een secundaire transactie aangekondigd te midden van een sterke vraag van nieuwe en bestaande investeerders. Het bedrijf heeft een aandelenkoopovereenkomst getekend voor om en nabij US$ 335 miljoen met investeerders waaronder Tiger Global Management, Square Peg, Barrenjoey en SecondQuarter. Bestuursleden waaronder John Ho, Terry Bowen en Karen Katz van Janchor Partners kopen ook aandelen. Deze overeenkomst waardeert het bedrijf op US$ 3,5 miljard.

"Rokt heeft sinds de lancering 12 jaar geleden een uitzonderlijke groei laten zien, waarbij ons omzettraject blijft versnellen. Dit jaar met een groei van 43% jaar op jaar, tot US$ 600 miljoen," aldus Bruce Buchanan, CEO en mede-oprichter van Rokt. "Dit is te danken aan de uitstekende prestaties van het hele Rokt-netwerk, inclusief onze e-commerce producten, ons nieuwe Rokt Pay+ product, onze internationale activiteiten en onze kleine en middelgrote bedrijven via AfterSell. Daarnaast hebben we meer dan US$ 60 miljoen in Rokt Brain geïnvesteerd, onze AI en machine learning engine voor klantrelevantie, en in relevantie verbeterden we met 28%."

"Rokt is een betrouwbare en waardevolle partner voor een belangrijk en groeiend klantenbestand wereldwijd," zegt Griffin Schroeder, partner bij Tiger Global. "We zijn blij dat we onze investering kunnen verhogen terwijl het bedrijf haar klanten blijft bedienen."

"In de afgelopen zes jaar heeft Rokt de omzet vertienvoudigd en zwaar geïnvesteerd in product en netwerk, terwijl de winstgevendheid op peil bleef," vervolgt Buchanan. "Na de grote belangstelling van binnenkomende investeerders zijn we verheugd medewerkers en vroege investeerders toegang te kunnen bieden tot meer dan $ 100 miljoen aan liquiditeit."

Rokt is ook verheugd aan te kondigen dat Anita Sands, Ph.D., toetreedt tot de raad van bestuur van Rokt. Dr. Sands is een in de VS gevestigde investeerder, adviseur en spreker die zitting heeft in de raad van bestuur van talrijke publieke en private ondernemingen, waaronder ServiceNow en Nubank, waar ze Lead Independent Director is. Daarvoor had ze een carrière in de financiële dienstverlening en technologie, onder andere als Group Managing Director en Chief Operating Officer van UBS Wealth Management Americas.

"Rokt transformeert e-commerce door relevantie en stelt bedrijven in verschillende sectoren en wereldwijd in staat om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren," verklaart Dr. Sands. "Ik ben zeer verheugd om op zo'n spannend moment toe te treden tot het bestuur van Rokt en nauw samen te werken met het leiderschapsteam dat het bedrijf naar nieuwe hoogten stuwt."

Over Rokt

Rokt is wereldwijd marktleider in ecommerce en ontsluit realtime relevantie op het moment dat het er het meest toe doet. Het AI- en ML-gestuurde Rokt Brain van het bedrijf en het e-commerce Rokt Network zullen meer dan 6,5 miljard transacties aandrijven die 400 miljoen klanten verbinden in 's werelds toonaangevende bedrijven, waaronder Live Nation, Macy's, AMC Theatres, PayPal, Uber, Hulu, Staples, Albertsons en HelloFresh. mParticle van Rokt is het centrale zenuwstelsel dat realtime data-activatie biedt om waarde te ontsluiten in e-commerce, reclame en klantenbetrokkenheid. Rokt heeft in de afgelopen tien jaar een consistente jaarlijkse groei van meer dan 40% gerealiseerd, gedreven door haar unieke partnermodel dat $ 7 van elke $ 8 aan waarde teruggeeft aan partners. Het hoofdkantoor van Rokt is gevestigd in New York City. Het bedrijf heeft kantoren op 10 locaties wereldwijd en bedient klanten in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific, waarmee het zijn positie als belangrijke speler in het wereldwijde e-commerce ecosysteem verstevigt. Ga voor meer informatie naar Rokt.com.

