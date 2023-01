SearchBlox erkend in Gartner® Magic Quadrant™ voor Insight Engines 2022

RICHMOND, Va., 17 januari 2023 /PRNewswire/ -- SearchBlox Software, Inc, een bedrijf dat op basis van open source-technologie intuïtieve en intelligente zoekmachines voor bedrijven bouwt, is trots op de erkenning in de 2022 Gartner® Magic Quadrant™ voor Insight-engines. SearchBlox staat bekend om zijn uitvoeringsvermogen en zijn volledigheid van visie.

Onze door AI aangedreven zoekhulpmiddelen verbeteren de werknemerservaring (EX) en klantervaring (CX), vooral voor overheidsinstellingen, financiële dienstverleners, technologiebedrijven en organisaties in de gezondheidszorg in Noord-Amerika.

"We zijn verheugd met onze deelname aan het 2022 Gartner® Magic Quadrant™ voor Insight Engines", aldus Timo Selvaraj, Chief Product Officer van SearchBlox. "We zien het als een erkenning van ons niet-aflatende streven om waardevolle bedrijfsgegevens te ontsluiten en tegelijkertijd de ervaring van eindgebruikers te verbeteren. Onze SearchAI suite van tools, zoals SmartSuggest™ en SmartFAQs™, levert robuuste functionaliteit met een intuïtieve gebruikerservaring die voldoet aan de eisen van de huidige markt."

"Naarmate gegevensbronnen productiever worden, wordt de toegang tot zinvolle informatie ingewikkelder", voegt Dr. John Lewis, Chief Knowledge Officer bij SearchBlox, toe. "Onze strategie is daarom gericht op het gebruik van AI om de inhoud zelf automatisch te verbeteren. Moderne zoekmachines voor bedrijven moeten verder gaan dan het weergeven van zoekresultaten. Eindgebruikers hebben context en stuurinformatie nodig om beslissingen te nemen. Dat is wat onze producten bieden."

Disclaimer Gartner

Gartner onderschrijft geen enkele leverancier, product of dienst die in zijn onderzoekspublicaties wordt beschreven en adviseert technologiegebruikers niet om alleen die leveranciers te selecteren met de hoogste beoordelingen of een andere aanduiding. Onderzoekspublicaties van Gartner bestaan uit de meningen van de onderzoeksorganisatie van Gartner en mogen niet worden opgevat als feitelijke verklaringen. Gartner wijst alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot dit onderzoek af, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Gartner en Magic Quadrant zijn gedeponeerde handelsmerken van Gartner, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en internationaal en wordt hierin met toestemming gebruikt. Alle rechten voorbehouden.

Over SearchBlox

SearchBlox bouwt intuïtieve en intelligente enterprise-insight-engines op basis van open source-technologieën, waardoor het zoeken voor complexe ondernemingen eenvoudiger wordt. Tot de klanten van SearchBlox behoren Noord-Amerikaanse leiders op het gebied van financiële dienstverlening, technologie, gezondheidszorg en overheid. SearchBlox is de ontwikkelaar van SearchAI, een reeks tools die automatisch de relevantie van gegevens verbeteren en gepersonaliseerde eindgebruikerservaringen bieden.

